Mueller: “Si tuviéramos la confianza de que el presidente no cometió un crimen, lo hubiéramos dicho. No lo dijimos”

(CNN) — El fiscal especial Robert Mueller dijo en una declaración pública este miércoles que acusar al presidente Donald Trump no era una opción que pudiera considerar.



Mueller, en su primera declaración publica desde el inicio de su investigación hace dos años, habló desde el Departamento de Justicia y dijo que cerrará la oficina del fiscal especial y regresará a la vida privada.

“Si tuviéramos confianza en que el presidente claramente no cometió un delito, lo hubiéramos dicho”, dijo Mueller.

Mueller también dijo que no tiene la intención de declarar ante el Congreso, como han querido los demócratas de la Cámara de Representantes. El fiscal especial dijo que decidió no declarar, y agregó que cualquier testimonio no iría más allá del informe.

“Espero que esta sea la única vez que les hablaré de esta manera”, dijo.

“Es importante que el trabajo escrito de la oficina hable por sí solo”, dijo Mueller sobre su informe, que se entregó en marzo al fiscal general William Barr.

La declaración fue entregada en medio de disputas políticas sobre los hallazgos de la investigación de Mueller, particularmente sobre si Trump obstruyó la justicia.

El Departamento de Justicia publicó una versión editada del informe del fiscal especial el mes pasado. El informe detallaba numerosos casos en los que Trump les pidió a sus asesores que tomaran medidas que hubieran obstruido la investigación, pero declaró que no tuvieron éxito porque ellos rechazaron sus órdenes.

El informe también dice que la investigación sobre una posible colusión encontró que los miembros de la campaña de Trump sabían que se beneficiarían de las acciones ilegales de Rusia para influir en la elección, pero no tomaron medidas criminales para ayudar.

Acusar a Trump “no era una opción” porque las regulaciones del Departamento de Justicia prohíben acusar a un presidente en funciones por un delito, dijo Mueller. Su oficina estaba “obligada por esa política“.

“No se puede acusar a un presidente de un delito federal mientras está en el cargo, así que procesar al presidente por un crimen no era una opción que pudiéramos considerar”, dijo.

Mueller destacó que la “Constitución requiere un proceso distinto al” del sistema de justicia penal para responsabilizar a los funcionarios, una clara señal de que su investigación de obstrucción de Trump podría ser retomada por el Congreso.

Mueller dijo que el tema de su investigación era “de suma importancia” y dijo que obstruir una investigación “es un asunto que toca el núcleo del esfuerzo del gobierno por encontrar la verdad y responsabilizar a los implicados”.

“Concluiré reiterando la denuncia central de nuestras acusaciones: que hubo intentos múltiples y reiterados de interferir en nuestra elección. Y esa acusación merece la atención de todos los estadounidenses”, dijo Mueller.

La Casa Blanca se enteró este martes por la noche de que Mueller probablemente entregaría una declaración este miércoles sobre la investigación, según un alto funcionario de la administración.

Barr también recibió aviso previo, según una fuente familiarizada con los planes. El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, de Nueva York, también fue notificado, dijo un portavoz de la comisión.

Trump ha asegurado que fue una ‘exoneración total’

Trump, citando una carta de Barr al Congreso sobre las conclusiones de Mueller, dijo que la investigación le dio una “exoneración total y completa”.

Pero el informe de Mueller solo dijo que la investigación “no estableció que los miembros de la campaña de Trump conspiraron o coordinaron con el gobierno ruso”, y Mueller expresó su preocupación en una carta a Barr de que la carta del fiscal general que resume sus hallazgos no reflejaba plenamente su informe de 448 páginas, según le dijo a CNN una fuente con conocimiento de la carta.

Trump ha mencionado públicamente en las últimas semanas la posibilidad de que Mueller rindiera testimonio ante el Congreso, ya que su gobierno ha tenido fuertes enfrentamientos con los legisladores por las demandas de documentos y testimonios.

Cuando le preguntaron sobre este asunto a principios de mayo, el presidente dijo: “No lo sé. Eso depende de nuestro fiscal general, que creo que ha hecho un trabajo fantástico”.

Días más tarde, Trump cambió el rumbo y dijo que Mueller “no debería declarar” y volvió a mencionar sus quejas habituales sobre la investigación de Mueller, antes de volver a cambiar y decir que la decisión dependerá de “nuestro gran fiscal general”.

Barr recientemente le dijo a The Wall Street Journal que no impediría que Mueller testificara ante el Congreso.