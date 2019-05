O’Rourke anuncia un plan de inmigración que pondría fin a la separación familiar y ofrece una solución para los ‘dreamers’

(CNN) — El candidato presidencial demócrata para 2020 Beto O’Rourke dio a conocer su plan de política de inmigración este miércoles por la mañana, argumentando que sus raíces lo convierten en el mejor candidato para revertir las políticas de la administración Trump y encabezar importantes cambios para modernizar el sistema de inmigración de EE.UU.

El plan adopta un enfoque de tres frentes, dijo la campaña de O’Rourke: rescindir políticas “inhumanas” de la administración de Trump, como las separaciones de familias en la frontera; convencer al Congreso de aprobar mejores leyes de inmigración, incluida una solución legislativa para los llamados ‘dreamers’ o soñadores, inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños; e invertir 5.000 millones de dólares en América Central para ayudar a abordar las causas fundamentales de la migración.

“Como un paseño de cuarta generación, Beto reconoce de manera única la urgencia de arreglar nuestro sistema de inmigración y naturalización que está roto”, afirma el plan. “Arraigado en su experiencia al servicio de la comunidad binacional más grande del hemisferio occidental –una que saca fuerzas y prospera gracias a su rica herencia por acoger inmigrantes– Beto propone un nuevo camino para asegurarnos de que respetamos nuestras leyes, estamos a la altura de nuestros valores, y una vez más podamos aprovechar el poder de una nueva generación de inmigrantes para lograr nuestra prosperidad compartida”.

O’Rourke no es el primer candidato demócrata que ofrece un plan detallado de inmigración. El ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, reveló su plan de inmigración el mes pasado, incluida una propuesta para derogar una ley de inmigración de la era de Bush que hace que ingresar a Estados Unidos ilegalmente sea una violación criminal.

Pero O’Rourke le dijo a Leyla Santiago de CNN el martes que su plan se destaca de los demás.

“Creo que vamos mucho más lejos que nadie en este plan”, dijo.

“Pero si hay un narcotraficante o alguien que representa una amenaza o daño para nuestras familias aquí en este país, absolutamente, deberíamos poder enjuiciarlos”, agregó O’Rourke.

“Así que no me gustaría quitar eso como una opción en todos los casos, pero reconocería que la gran mayoría de las familias que intentan solicitar asilo no representan una amenaza y no deberían ser procesadas penalmente”, añade.

O’Rourke dijo que como presidente, usaría los decretos para revocar varias políticas de la administración de Trump, incluida la prohibición de viajes y un cambio de política que ha hecho que sea más difícil que las mujeres migrantes y los niños que son víctimas de violencia doméstica sean elegibles para asilo.

Entre los cambios más grandes en el plan de O’Rourke: la forma como Estados Unidos enfrenta la detención de inmigrantes. Solo los migrantes “con antecedentes penales que representan un peligro para nuestras comunidades” enfrentarían una detención obligatoria, según el plan. O’Rourke también dio a entender que reduciría las detenciones y favorecería los “programas basados en la comunidad y la gestión de casos familiares”.

Además, los centros privados de detención con fines de lucro ya no recibirían fondos federales porque su “incentivo es el beneficio, no la seguridad”, según el plan, un cambio potencialmente significativo, ya que la mayoría de los centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas son administrados por entidades privadas.

Además, el sistema de tribunales de inmigración se movería fuera de la jurisdicción del Departamento de Justicia y se convertiría en una entidad independiente: un movimiento por el que los defensores de los derechos de los inmigrantes, los abogados y los jueces de inmigración han estado presionando, y que más de 2.000 abogados serían enviados a la frontera además de fondos para asegurar un “sólido derecho a un abogado”.

El anuncio del nuevo plan de O’Rourke, que también incluye una propuesta para detener la construcción del muro fronterizo, llega a medida que cobra fuerza un esfuerzo privado para construir un muro fronterizo cerca del territorio del ex congresista. O’Rourke le dijo a CNN que si hay individuos que construyen muros en una propiedad privada, eso es justo; pero que sí se opone a una expansión financiada por el gobierno del muro fronterizo.

“Si quieres construir un muro en tu propiedad privada, eso es genial”, le dijo a Santiago el martes. “Pero no quiero tomar tu propiedad privada para obligarlo a construir un muro en este momento. No necesitamos hacer eso, la reforma de inmigración puede lograr seguridad”.

Además de los decretos presidenciales que planea perseguir tan pronto como asuma el cargo, O’Rourke dijo que la legislación programada para sus primeros 100 días en el cargo crearía “un camino ganado a la ciudadanía” para 11 millones de personas, incluidos los soñadores y aquellos bajo el programa Estatus de Protección Temporal.

Al evaluar las categorías de preferencias, O’Rourke establecería “una categoría completamente nueva en la que las comunidades y congregaciones puedan acoger a los refugiados a través del patrocinio comunitario de visas” en una actualización del Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU..

También dijo que buscaría legislación para aumentar el límite de visados, optimizaría el proceso de naturalización y haría que la naturalización fuera gratuita para aquellos que cumplen con los requisitos legales de ciudadanía, aunque no especificó cómo se financiaría el proceso de naturalización. El plan reforzaría la defensa en la frontera, incluida la contratación de personal adicional de Aduanas y Protección de Fronteras y la inversión en nuevas tecnologías, junto con medidas de responsabilidad más estrictas, como una comisión de supervisión y un sistema para rastrear las muertes de migrantes.

O’Rourke también dijo que invertiría 5.000 millones de dólares en el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), principalmente a través de grupos comunitarios no gubernamentales y asociaciones público-privadas para respaldar la capacitación sobre la no violencia, promover los derechos civiles y fomentar oportunidades económicas y de capacitación laboral. El plan también requeriría que las elites gobernantes de la región paguen impuestos y respalden los esfuerzos de la comunidad para acceder a Estados Unidos por negocios o vacaciones.

Cuando se le preguntó cómo se aseguraría de que los fondos se gastaran de manera adecuada, O’Rourke prometió “medir rigurosamente esta inversión para asegurarse de que está produciendo el rendimiento previsto, eso significa que si no estamos reduciendo la violencia en un programa determinado, entonces sacamos ese dinero de eso”.

O’Rourke expuso previamente una visión para la reforma migratoria en un post de Medium en febrero, unas semanas antes de que anunciara su candidatura presidencial. La publicación abordó el viaje que el presidente Donald Trump haría a El Paso días después, donde O’Rourke dirigió una manifestación en respuesta a la visita del presidente a su ciudad natal.

El plan del miércoles expande los detalles de varios puntos que expuso en el post de febrero sobre inmigración. O’Rourke pidió abrir un camino a la ciudadanía para los soñadores, invertir en tecnología en los puertos de entrada, aumentar el límite de visados y proteger a los migrantes vulnerables como las mujeres que escapan de relaciones abusivas.

“Conviertir a América Latina y específicamente a América Central en una de las principales prioridades de la política exterior, dejar de relegarla a un estado de segundo nivel, invertir el tiempo, el talento y los recursos para ayudar al desarrollo de las instituciones nacionales que permitirán a estos países prosperar y ofrecer a sus ciudadanos protección y oportunidades económicas “, escribió O’Rourke en el punto 8 de 10 de su comunicado. “Es la única solución a largo plazo para el número de solicitantes de asilo y refugiados que vienen a este país”.

Catherine Shoichet y Leyla Santiago de CNN contribuyeron a este informe.