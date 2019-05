Isabel Allende considera “atroz” invadir Venezuela y dice que Argentina es un país “políticamente inmaduro”

No te pierdas ‘Oppenheimer Presenta’ este domingo a las 9 pm ET

(CNN Español) — Isabel Allende, una de las escritoras latinoamericanas más conocidas a nivel mundial, no tiene reparos en hablar tanto de los tramas de la ficción como de los problemas de la realidad. Su nueva novela, Largo pétalo de mar, toca un tema que vivimos a diario: la inmigración. Y en un momento en que los países de la región ven el flujo constante de migrantes venezolanos en medio de una crisis política y económica que parece no tener fin a corto plazo, el debate se centra en las posibles soluciones. Para Allende, la clave es la negociación.

“La crisis humanitaria (se soluciona) con ayuda, y la crisis política (se soluciona) negociando”, dijo la autora chilena a Andrés Oppenheimer en ‘Oppenheimer Presenta’.

Para ella, la salida militar no es una opción: “Ya no estamos en tiempos de la Guerra Fría. Y esta amenaza de Trump de invadir militarmente Venezuela me parece atroz, puede convenirle a él políticamente pero no es una solución para Venezuela, una invasión tú sabes como empieza, nunca sabes como termina y ningún país quiere ser invadido por tropas extranjeras pero yo creo que ese gobierno está a punto de caer”.

Según Allende, los venezolanos “tienen que resolver su problema ellos, en Venezuela, sin intervención de ninguna parte. Ojalá se fueran los cubanos y ojalá se fueran los rusos también”.

No obstante, sin acuerdo terminó un nuevo ciclo de conversaciones entre el representantes del gobierno del cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de la oposición, liderados por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La entrevista de Allende fue grabada previo este suceso.

Lo molesta “todo” de Trump

Más de 3,4 millones de venezolanos han salido de su país en los último años en medio de la crisis. Pero Donald Trump, presidente de EE.UU, que tiene una postura dura de cara a Maduro, no les abre las puertas a los inmigrantes venezolanos. Por eso, Andrés Oppenheimer se pregunta: “¿Cómo puede ser que Colombia, que es un país mucho menos rico que Estados Unidos, le haya dado entrada a mas de 1,3 millones de venezolanos, y Estados Unidos, la economía mas rica del mundo, a muchísimos menos?”.

Oppenheimer explica en su programa que la cifra de venezolanos que están pidiendo asilo en EE.UU. es de unos 72.000, citando a la ONU. “Y mientras que los demócratas y un puñado de republicanos en el congreso están pidiendo un estatus de protección temporal para estos venezolanos, el gobierno de Trump no quiere darles este estatus”. ¿Hipocresía política?

Allende es tajante: no le gusta Trump. ¿Qué es lo que más le molesta del presidente estadounidense? “Todo: la inmoralidad, la corrupción, la falta de valores, el ataque sistemático a las instituciones que han sostenido la democracia americana, desde la Justicia hasta el Congreso y pasando por la opinión pública y los medios de prensa”.

Argentina es “políticamente inmaduro”

“La política argentina siempre ha sido extraña. Reeligen a la gente más rara. Acuérdate del peronismo. Creo que es un país políticamente inmaduro. Perdonen los argentinos amigos míos, pero así es, así lo vemos desde Chile y desde afuera”, dijo la escritora cuando Oppenheimer le preguntó sobre el panorama político en Argentina.

La semana pasada Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, comenzó a ser juzgada por presunta corrupción en la obra pública. Este primer juicio oral y público que enfrenta la ahora senadora se desarrolla apenas días después que de Fernández de Kirchner anunciara que es precandidata a vicepresidenta en las elecciones de octubre, en fórmula con Alberto Fernández.

Junto con ella, son juzgados el exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario de la construcción Lázaro Baez y otros diez imputados. Están acusados de integrar una asociación ilícita para favorecer con 51 licitaciones públicas a las empresas de Báez y defraudar así a la administración pública.

Los fiscales sostienen que los exfuncionarios habrían direccionado obras viales a las compañías de Báez, socio de la familia Kirchner.

De acuerdo con la acusación, las licitaciones habrían sido simuladas entre 2003 y 2015.

Por qué el tema de la nueva novela de Isabel Allende sigue siendo vigente

La novela Largo pétalo de mar se basa en los inmigrantes que abandonaron España durante la Guerra Civil.

Andrés Oppenheimer explica —como previa a la entrevista— que la conversación giró en torno al tema del desarraigo, de los refugiados, de los exiliados, de los inmigrantes. “Aunque la historia que cuenta ocurrió hace 80 años, en la guerra civil española, es un tema que no podría ser mas actual. Como ella nos lo dijo, el resentimiento a los inmigrantes que estamos viendo en Estados Unidos, en Europa, el surgimiento de los nacionalismos populistas, de derecha y de izquierda, no podrían ser temas más actuales”, dice el periodista.

