5 cosas que debes saber este 31 de mayo: Trump amenaza con aranceles a México y los demoledores datos de la economía venezolana

1. Trump dice que impondrá nuevos aranceles a México por no disminuir el flujo de migrantes

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que ordenará nuevos aranceles para productos de México el próximo mes. “El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, hasta que los inmigrantes ilegales que ingresan a través de México y a nuestro país SE DETENGAN”, escribió Trump en Twitter. “El arancel aumentará gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal, momento en el que se eliminarán los aranceles”, agregó el mandatario. “Los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una carta dirigida a Trump que dio a conocer tras lo anunciado por el presidente estadounidense.

2. Los demoledores datos publicados por el Banco Central de Venezuela sobre la economía del país

La última publicación del Banco Central de Venezuela fue en febrero de 2016. El índice de precios al consumidor para el año 2018 fue de 130.060,2%, la tasa más alta registrada en la historia reciente del país que, sin embargo, es muy inferior a lo que registró la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, que calculó esa cifra en casi 1.700.000%. En contraste con ambos, el Fondo Monetario Internacional estimó que en 2018 la inflación de Venezuela fue de 929.789,5%. Conoce otros datos aquí.

3. Niños que blanquean su piel para evitar el racismo

Niños de tan solo 10 años se están blanqueando la piel para evitar ser víctimas de abusos racistas en Gran Bretaña, advirtió un grupo de protección de menores, mientras la policía lucha por contener una marea creciente de delitos de odio contra menores. La policía registró en el periodo 2017-2018 un total de 10.571 delitos de odio contra niños por motivos raciales, un promedio de 29 por día, según la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad con los Niños (NSPCC por sus siglas en inglés).

4. Los estadounidenses se han vuelto contra Trump en materia comercial

Un sondeo sobre la presidencia de Donald Trump sugiere que a la mayoría de los estadounidenses realmente no les importa la política comercial y se han vuelto en contra del argumento de Trump sobre una política comercial proteccionista. Los estadounidenses suelen considerar el comercio como uno de los temas menos importantes. Por eso no es sorprendente que las guerras comerciales de Trump no hayan movido sus números en las encuestas en absoluto.

5. “Los quiero fuera de mi útero”: las leyes sobre el aborto en el continente americano

“Los quiero fuera de mi útero”, la frase de la senadora demócrata por Alabama, Linda Coleman-Madison, resume parte de la polémica sobre las leyes en torno al aborto que en los últimos días se ha extendido de punta a punta del continente americano, donde sólo Canadá, Estados Unidos, Cuba, Uruguay, Guyana y Guyana Francesa forman parte del grupo D, donde el aborto es legal. Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Bahamas, Trinidad y Tobago, Barbados y Santa Lucía están en el grupo B, dado que permiten el aborto para preservar la salud. Este es el mapa de las leyes de aborto en el continente.

A la hora del Café

Habrá cuatro nuevos libros electrónicos del mundo mágico de Harry Potter

Los cuatro libros electrónicos cortos, de no ficción, explorarán el “folklore tradicional y la magia en el corazón de la serie de Harry Potter”.

Conoce a la que fue considerada la bebé más pequeña del mundo

Saybie fue considerada como la bebé más pequeña del mundo, nació a las 23 semanas de gestación y pesó 243,8 gramos. A principios de mayo, después de estar internada por 5 meses, Saybie salió del hospital como toda una guerrera, pesando 2.540 gramos.

Las figuras de cera más criticadas de las celebridades

¿Qué tanto se parecen estas estatuas a las celebridades en que se basaron? Una galería de fotos para reír o llorar.

Las frutas y verduras congeladas pueden ser mejores que las frescas

De hecho, las investigaciones han revelado que las frutas y verduras congeladas pueden tener la misma cantidad de vitaminas, y algunas veces más, en comparación con las frescas.

Un “planeta prohibido” fue encontrado por astrónomos en el Desierto Neptuniano

Los astrónomos han encontrado un exoplaneta tan raro que lo han llamado “El Planeta Prohibido”, según un nuevo estudio.

La cifra del día

12

La Policía Nacional de España arrestó a 12 miembros de una banda que traficaba productos plásticos con infusión de cocaína desde Colombia. Asimismo, detuvo a tres especialistas en la extracción del narcótico que trabajaron durante 10 días seguidos sin salir del laboratorio donde se procesaba la cocaína.

La cita del día

“No digan que no les advertimos”.

Mientras Beijing amenaza a Estados Unidos con la posibilidad de una prohibición de exportación de tierras raras en medio de las crecientes tensiones comerciales, los medios estatales chinos enviaron una siniestra advertencia a Washington: “No digan que no les advertimos”.

Y para terminar…

Skai podría ser el primer taxi aéreo

Alaka’i Technologies junto a Designworks, una compañía del grupo BMW, develó una réplica de Skai, el primer vehículo aéreo impulsado con combustible de hidrógeno. Ambas empresas promocionan este vehículo como una solución libre de emisiones.