La difícil tarea de ser productor de café

(CNN Español) — El valor global de la industria del café se ha doblado en la última década y llega ya a los 90.000 millones de dólares. El consumo de café está de moda y disparado por todas las esquinas del mundo, pero muchos productores de café están teniendo que cerrar sus plantaciones y cambiar de cultivo. Los números no salen para llegar a fin de mes.

Hay muchas razones detrás de esa situación, y las mismas se discutirán en el Foro Mundial de Productores de Café, que tendrá lugar en Brasil a principios de julio. Pero en GloboEconomía esta semana hemos querido anticipar algunas de esas razones con la ayuda de Juan Esteban Orduz, presidente de la Colombian Coffee Federation, subsidiaria en América del Norte de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y uno de los impulsores de dicho foro.

Desde luego es importante cómo ha aumentado la producción mundial de café, pero el que pueda haber un exceso de oferta no es la única razón. Orduz habla de problemas de productividad, pero sobre todo de la forma en la que se fija el precio de café en el mercado mundial, “que se rige por mecanismos que ciertamente han quedado anticuados y que hay que revisar”.

Dice Orduz que la crisis de los productores es ciertamente “un problema humanitario”. “La libra de café en 1982 se pagaba a un dólar y cuarenta centavos, y ahora mismo está en el entorno de los noventa centavos de dólar. El productor ha perdido más de un 70% de su poder adquisitivo”, y según en qué países tiene más costos que ingresos en su producción, de ahí el cierre de plantaciones.

Me da la impresión que de todos los factores que Orduz me ha comentado en el programa, la reforma del mercado de fijación del precio del café, y la reconsideración del papel que tienen los productores en la cadena de valor que hay desde que se cultiva el grano hasta que nos lo tomamos en una taza, son definitivamente dos de los más importantes. Que si se consiguen resolver tendrán su efecto positivo. Pero si veis GloboEconomía, seguramente sacaréis vuestras propias conclusiones. Espero que os interese.

