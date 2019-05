Primer vistazo al parque temático de Star Wars: vivir, respirar y comer al estilo de La Guerra de las Galaxias

Batuu (también conocido como Disneyland, Anaheim, California) (CNN) — “Chewie, estamos en casa”.

Esa línea, de “Star Wars: The Force Awakens” es lo que encarna el entrar en la nueva tierra de Star Wars de Disneyland, que se inaugura el viernes.

Las cuatro palabras de Han Solo trajeron con ellas una nueva esperanza para los seguidores que habían crecido resignados a que la franquicia se había desvanecido después de que finalizaran las precuelas en 2005.

Y ahora, tras resucitar a Luke, Leia, Han, Chewbacca y compañía en los cines, Disney nos ha traído de nuevo Star Wars, en vivo e interactivo. Y con la bendición de George Lucas cuando estaba en el escenario con Harrison Ford, Mark Hamill y Billy Dee Williams para inaugurar oficialmente el parque la noche de este miércoles.

Al igual que con la magia de su película, Disney aprovecha sus fortalezas, esta vez creando una ciudad de Star Wars en la que cualquiera puede caminar, explorar e interactuar con criaturas, barcos, sables de luz y androides.

Esta es tu guía de información privilegiada sobre qué ver, hacer y comer durante tu estancia en otro planeta. El patio de recreo de 56.656 metros cuadrados, ahora funcional, detallado y con precisión de película, es el que millones de invitados comenzarán a visitar el 31 de mayo.

La breve logística para los huéspedes son las siguientes: para obtener un boleto de Disneyland que incluya el nuevo terreno de Star Wars, debes alojarte en un hotel de Disney la noche de ese día o la noche anterior a tu visita. Pases diarios sin reserva de hotel estarán disponibles después del 23 de junio.

Por ahora, también estará limitados a solo cuatro horas en la nueva tierra expandida el resto del día estarás montando elefantes voladores y te tomarás una foto con las hermanas de “Frozen”.

Si Orlando es más conveniente que Anaheim, la tierra casi idéntica de Star Wars de Walt Disney World se abrirá en Disney’s Hollywood Studios el 29 de agosto.

Si quieres esperar a que Disneylandia abra el segundo paseo más grande de Star Wars, “Rise of the Resistance”, para que puedas enfrentarte a Kylo Ren mientras corres a través de un hangar del Destructor Estelar y sus celdas de la prisión, debes esperar hasta el final de año.

Y si quiere esperar hasta que la multitud se calme, quizás planea tu visita en algún momento después de la próxima elección presidencial de Estados Unidos (2020).

Bienvenido a Batuu

En cuanto a la experiencia en sí misma, no esperes una recreación de un planeta, luna o batalla que hayas visto en alguna de las películas o programas de televisión.

“Sabemos que no somos parte de esas historias”, dijo Scott Trowbridge, el ejecutivo creativo de Disney detrás del nuevo parque temático. Así que esto no es Tatooine, Coruscant o Endor, sino un nuevo planeta similar a la Tierra llamado Batuu.

Más específicamente, es la ciudad más grande de Batuu, Black Spire Outpost, un puesto comercial próspero. Pero ahora es una guarida de contrabandistas de Mos Eisley en el extremo más alejado del Borde Exterior, o como Disney la llama: el Galaxy’s Edge.

La Resistencia y la Primera Orden también están aquí, lo que la coloca firmemente en el nuevo testamento actual de la línea de tiempo bíblica de Star Wars. Y mientras Galaxy’s Edge sirve como un dispositivo narrativo para cerrar la brecha entre la trilogía actual de Skywalker y las historias que vendrán más adelante, al venir después de las 10 películas actuales, la cronología les permite hacer referencia a la trilogía y las precuelas originales, también.

Entrar en Galaxy’s Edge desde Fantasyland, Critter Country o Frontierland está diseñado para brindarte una amplia revelación cinematográfica de la arquitectura familiar y marcada por la batalla de Black Spire Outpost antes de que te adentres en los callejones de la ciudad de estilo medina.

Cuando puse el pie en Galaxy’s Edge por primera vez, me detuve y respiré hondo al ver las cúpulas y las agujas que me habían arrebatado la imaginación por primera vez hace más de 40 años.

“Chewie, estamos en casa”.

Ya que solo hay un viaje por ahora, “Smuggler’s Run, a bordo del Halcón Milenario”, es posible que desees dar el salto al hiperespacio allí, a menos que la multitud ya esté desesperada. Hay una cola para ir solo pero aún no hay MaxPass para el viaje.

Pero más allá de eso, el deleite principal es simplemente explorar y maravillarse con todos los detalles, seguidos de las compras y la comida. Vamos a previsualizar cada uno.

Smuggler’s Run (también conocido como el Ride)

Cuando Galaxy’s Edge abra, lo más destacado será el Halcón Milenario a escala de película, de más de 30 metros de largo y perfecto. Me ahogué cuando lo vi por primera vez, y luego sonreí mientras el vapor exhalaba en su parte inferior.

El Halcón está ubicado en el centro de Black Spire Outpost y puede verse y tomarse fotos desde cualquier ángulo.

El objetivo del viaje se explica en línea por el animatrónico Hondo Ohnaka (de los programas de televisión animados “Guerras Clon” y “Rebeldes”), un pirata convertido en empresario de la escuela de negocios Lando Calrissian.

Luego, finalmente, abordas el Halcón (aunque, lamentablemente, no subes por la icónica rampa) y se adentra en los pasillos de esclusa de color blanco sucio. Te llevan a la bodega principal, donde… esperas tu turno para pilotar la nave. Puedes sentarte, pero no jugar con el tablero holográfico “Deja que los wookies ganen” (también conocido como ajedrez). Sentado en un estante, arriba, está el casco de vuelo con el escudo de blaster que lució Luke cuando sintió la Fuerza por primera vez, junto al control remoto de entrenamiento con el que estaba practicando.

“Chewie, estamos en casa”.

Luego entras a la cabina más famosa de la historia (real o imaginaria), donde no se recomienda tocar los controles, se requiere, incluido el salto al hiperespacio que difumina las estrellas.

Estás en una tripulación de seis personas, volando en una peligrosa misión de carga, actuando como pilotos, artilleros (¡incluyendo un nuevo arpón!) E ingenieros que mantienen el amado cubo de tornillos. Si el Halcón recibe un impacto, afecta la forma en que vuela. Hondo y Chewbacca (que prestaron el Halcón) están para recibir asistencia.

El puesto donde puedes conseguir tu propia radio, el guepardo o lagarto-mono Kowakian (también conocido como el compañero de risa de Jabba en “Jedi”) que controlas, entre otras mascotas alienígenas. Una tienda de juguetes vende muñecos hechos a mano, instrumentos de cantina, tarjetas Sabacc, ninguna de las cuales viene en una caja de plástico.

El Droid Depot te permitirá construir a medida una unidad BB de control remoto (de aproximadamente un pie de altura, más o menos unos pocos centímetros) o un androide astromecánico R2 de partes de diferentes colores que elijas en una cinta transportadora. En Savi’s Workshop, puedes construir un sable de luz de varios diseños y colores de cristal kyber (la respuesta de Disney a la varita de Harry Potter).

Una guarida de antigüedades raras y del mercado negro de toda la galaxia, como los sables de luz heredados (109 dólares para el de Vader y hasta 199 dólares para el sable de luz doble de Ahsoka Tano de “The Clone Wars”). También a la venta allí: el collar de la princesa Leia Organa usado al final de “Una nueva esperanza”, una máscara de guardia del templo Jedi, pelucas con el peinado de Leia y artículos que honran a los antiguos linajes Sith y Jedi. Su propietario, Dok-Ondar, es un ithoriano animatrónico con cabeza de martillo, pero tiene asistentes humanos que hablan su idioma.

Las túnicas de Star Wars en venta te animan a entrar en el personaje, incluso si es de la Resistencia o de la Primera Orden. Pero tienes que dejar la tierra de Star Wars por mercadería tradicional. ¿Por qué? Porque la gente en “Star Wars” no sabe qué es “Star Wars”. Por supuesto, puedes usar lo que quieras allí, excepto los juguetes voladores, según las reglas del parque.

La leche azul especial (también conocida como comida)

El objetivo de Galaxy’s Edge es estar fuera de este mundo. Y como la cocina no es un elemento importante de las películas de Star Wars, excepto la leche azul que disfruta el joven Luke en “A New Hope” y la leche verde que disfruta el viejo Luke en “The Last Jedi”, los chefs de Disney pudieron usar su imaginación. No esperes encontrar hamburguesas o papas fritas vendidas en Batuu. A pesar de que puedes obtener una Coca Cola, con un alfabeto en forma de alfabeto árabe (llamado Aurebesh), en un contenedor en forma de globo.

El menú incluye envoltorios de carne en Ronto Roasters, donde se prepara al fuego de un motor de carga. Y en Docking Bay 7 puedes picar el frito Endorian (pollo) y costillas pegajosas de un kaadu, el animal pesado que Jar Jar Binks montó en el planeta Naboo en “The Phantom Menace” y que sabe mucho a cerdo.

La leche azul y la leche verde están disponibles en el puesto de leche. Así como no puedes ir al Mundo Mágico de Harry Potter en Universal Orlando sin el sorbo dulce y asqueroso de la cerveza de mantequilla, cuando estés en Batuu debes probar la mezcla congelada, cremosa y afrutada de 7,99 dólares (hecha de una leche a base de plantas). Otras bebidas no alcohólicas incluyen Arnold Palmer-esque Tatooine Sunset, un refrescante Hyperdrive (Punch it!) Agridulce y limón y Carbon Freeze.

Y porque estamos en un puerto espacial del Borde Exterior, hay una cantina. No esperes hombres buscados o disección de extremidades por sables de luz. La Cantina de Oga es un elaborado bar que también es apto para familias, sirve leche azul y galletas para los niños y reproduce una lista de reproducción de los 80 con el bollywood que hace DJ R3X, un antiguo androide piloto conocido por muchos fanáticos del antiguo Star Tours.

Pero si deseas aprovechar la única excepción al Disneyland, puedes tener un Fuzzy Tauntaun, una margarita con borde exterior, un truco de la mente Jedi azul y un Bespin Fizz turbio, rosado y burbujeante, entre otros, en la cantina.

“Chewie, llévame a casa”.

Jugando a Star Wars, de verdad (también conocido como El resto)

Star Wars es tan icónico, tan arraigado en la conciencia popular, que incluso para un parque temático completamente nuevo (o una nueva trilogía), todavía es familiar.

La estética áspera y en tonos tierra que se remonta a los dibujos conceptuales originales de Ralph McQuarrie, se recrea en detalle en Black Spire Outpost. El diseño medina de la ciudad recuerda a Mos Eisley de “New Hope”, la guarida de Jabba el Hutt en Tatooine de “Jedi”, y Takodana de “The Force Awakens”.

La arquitectura es redondeada. Las puertas se inclinan hacia afuera. Los edificios y los droides tienen cicatrices de batalla. Los pasillos y las habitaciones están llenos de tuberías, conductos, ejes de aire y cables. El Aurebesh de las películas está traducido para guiarte a los baños y la comida. Huele a neumáticos.

Smuggler’s Run puede ser el único “paseo” abierto ahora, pero Black Spire Outpost es una experiencia interactiva en sí misma. Con sus efectos especiales, androides animatrónicos, criaturas actuando, miembros del elenco de Disney que encarnan a personajes locales y tantos huevos de Pascua, el paseo en sí es toda la tierra de Star Wars.

Y puedes ganar este paseo prestando atención. El admirador entusiasta observará los vehículos familiares (¡los deslizadores de la tierra! ¡X-wing!), Las armas, los alienígenas y los androides (mira hacia abajo para ver sus huellas incrustadas en el suelo). También me deleité con otros que nunca antes habíamos visto, como un nuevo barco de primer orden TIE Echelon de gran tamaño.

Los vínculos con las películas de la vida real son los más divertidos. Una dianoga, la vaga serpiente de agua de un ojo de la escena del compactador de basura de la Estrella de la Muerte en “Una Nueva Esperanza”, aparece sobre una fuente de agua. Un androide K-2SO de “Rogue One” en la tienda build-a-droid. El 8D-J8 que gira el asador en la parrilla proviene de la guarida de Jabba en “El Retorno del Jedi” y el motor de recuperación en “La amenaza fantasma”. En una caja al azar se encuentran los sombreros rebeldes y los prismáticos macro de la Batalla de Hoth en el “Imperio”.

La Guarida de Antigüedades de Dok-Ondar es la que tiene más, incluida una wampa taxidérmica del planeta de hielo Hoth en “El Imperio Contraataca” y un mural de una antigua batalla Jedi vista en la suite ejecutiva del Canciller Palpatine en “La venganza del Sith”, una tauntaun, y el casco del cazarrecompensas Boushh, usado por Leia para rescatar a Han en “Jedi”, el desintegrador de Han y un bebé que respiraba Sarlacc en una caja de vidrio.

Los fanáticos de los espectáculos animados de Star Wars encontrarán aún más criaturas y personajes por descubrir.

Como si caminar y comer alrededor del Borde Exterior no fueran lo suficientemente inmersivos, la aplicación Disney Play de tu teléfono ahora tiene un modo Galaxy’s Edge. Se recomienda a los invitados que creen un perfil y utilicen la aplicación para traducir idiomas extraños, hacer picos dentro de contenedores, interactuar con androides y paneles de puertas abiertas. La aplicación contiene rompecabezas sencillos, transmisiones que puedes “monitorear” y un juego multijugador que enfrenta a la Resistencia contra la Primera Orden. Es de esperar que las nuevas características atraigan a cualquier huésped que espera en una larga fila, es decir, a todos.

Pero vale la pena por la oportunidad soñada de pilotar el pedazo de chatarra más rápido de la galaxia.

“Chewie, estamos en casa”.