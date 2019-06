Ashley Massaro quería donar su cerebro a la investigación. Esto es lo que sabemos sobre el traumatismo craneal en la lucha profesional

(CNN) — Luego de que la ex estrella de la WWE Ashley Massaro falleciera el mes pasado, su abogado anunció que quería donar su cerebro a la investigación de la encefalopatía traumática crónica (CTE, por sus siglas en inglés), reavivando el debate sobre el riesgo de traumatismo craneal en la lucha profesional.

Un estudio en el American Journal of Sports Medicine encontró que las tasas de conmociones cerebrales entre los atletas universitarios eran más altas entre los luchadores aficionados masculinos que entre los jugadores de fútbol.

Sin embargo, la lucha profesional es diferente que la lucha amateur en muchas formas significativas: los ganadores y los perdedores están predeterminados, los movimientos son más variados y, a menudo, planeados de antemano, las lesiones que sufren los luchadores profesionales son muy reales y pueden ser tan graves como en otros deportes de combate.

LEE: Cómo revivir las células en el cerebro de un cerdo podría cambiar la medicina

Esto es lo que sabemos y no sabemos sobre el CTE en la lucha libre, y lo que se está haciendo para que la industria sea más segura.

¿Ashley Massaro tuvo CTE?

No podemos saber a menos que se haga una autopsia en su cerebro. La encefalopatía traumática crónica, una afección que se desarrolla a partir de golpes en la cabeza repetidos o subconcusivos, no se puede diagnosticar definitivamente en una persona viva.

El CTE produce síntomas similares a los de la enfermedad de Alzheimer, como pérdida de memoria y cambios de humor, y otros síntomas como rabia e ideas suicidas.

Massaro trabajó para la WWE entre 2005 y 2008. Murió en mayo a la edad de 39 años, dos meses después de que dijo que había comenzado a entrenar para volver a la lucha libre. La oficina del médico forense del condado de Suffolk se negó a dar a conocer una causa de muerte, citando una ley de Nueva York que permite la retención de información que “constituiría una invasión injustificada de la privacidad personal”.

Massaro había culpado anteriormente a las lesiones por su depresión y participó con más de 50 luchadores en una demanda colectiva contra la WWE. “Como todos en la demanda de la WWE, Ashley estaba comprometida con el estudio de CTE en luchadores profesionales que habían sido descuidados y era su deseo de donar su cerebro para ser estudiado”, dijo a CNN el abogado de Massaro, Konstantine Kyros, en un correo electrónico.

En una declaración jurada de 2017 como parte de la demanda de Kyros, Massaro afirmó que no estaba debidamente capacitada en el ring y que no recibió la atención médica adecuada para las lesiones. La demanda fue desestimada por un tribunal federal en septiembre de 2018. La apelación de Massaro estaba programada para el 8 de julio, dijo Kyros.

La WWE rechazó las acusaciones y dijo que Kyros ha hecho repetidamente reclamos falsos en una “campaña maliciosa” contra la organización.

“La WWE nunca tuvo una demanda / reclamo por parte de un ex talento que alegue CTE antes de que un abogado, Konstantine Kyros, comenzara a solicitar a antiguos artistas descontentos para demandar a WWE con la esperanza de pago para ellos y para él”, dijo la WWE en un comunicado.

¿Cuántos luchadores se han encontrado con CTE?

Chris Benoit fue el primer luchador en ser diagnosticado con CTE después de su muerte, según el doctor Bennet Omalu, quien primero identificó el CTE en los jugadores de fútbol.

Benoit asesinó a su esposa e hijo y luego se suicidó en 2007, en un acto de violencia que conmocionó al mundo de la lucha libre.

En 2009, Omalu también encontró CTE en el cerebro del luchador Andrew “Test” Martin. El luchador había muerto de una sobredosis accidental de drogas, según ESPN.

Omalu le dijo a ESPN que los cerebros de Benoit y Martin se parecían a los de los pacientes de Alzheimer de más del doble de su edad.

La firma de Kyros ha coordinado las autopsias de los cerebros de otros seis luchadores fallecidos que se encontró que tenían CTE, dijo el abogado en una declaración: Jimmy “Superfly” Snuka, Mr. Fuji (Harry Fujiwara), Rex King (Timothy Smith), Balls Mahoney (Jon Rechner), y Axl Rotten (Brian Knighton).

¿Cómo ha respondido la industria?

Dave Meltzer, editor del Boletín de Wrestling Observer, ha cubierto la industria por más de 30 años. Él dice que en los últimos 12 años, la conciencia del riesgo de conmoción cerebral ha crecido enormemente.

Muchas compañías estadounidenses, incluida la WWE, han prohibido los golpe directos a la cabeza con silas.

“Los golpes realmente duros en la cabeza se han atenuado mucho”, dijo. “Están más preocupados por ellos que en el pasado”.

WWE dice que comenzó a desarrollar protocolos de conmoción cerebral mucho antes de que Kyros presentara la demanda colectiva. La organización comenzó las pruebas obligatorias para todos sus luchadores en 2008, y tiene un protocolo estricto implementado una vez que se sospecha que un artista tiene una conmoción cerebral.

“Todos los participantes se someten a una nueva prueba obligatoria anual de la función cerebral, incluida la memoria, la velocidad de procesamiento y el tiempo de reacción”, dijo un portavoz de la WWE.

Después de una serie de conmociones, la WWE no quiso que el luchador Daniel Bryan regresara al ring, lo que lo llevó a retirarse en 2016.

“He estado luchando desde que tenía 18 años”, dijo Bryan durante su discurso de retiro. “En los primeros cinco meses de mi carrera de luchador, ya tuve tres conmociones cerebrales”.

Más de dos años después, Bryan regresó al ring luego de que un equipo de neurocirujanos, neurólogos y expertos en conmoción cerebral lo autorizara. Ahora, cuando termina una pelea, va directamente a las pruebas de conmoción cerebral. Le dijo a ESPN que le revisan los ojos, que toma un examen de equilibrio y luego responde una pregunta de matemáticas.

Los capacitadores también han implementado medidas para protegerse contra traumas en la cabeza.

Michael Cuellari, propietario y entrenador en jefe de One Fall Power Factory en Georgia, le dijo a CNN que es imperativo que sus estudiantes aprendan a caer correctamente hacia atrás sobre la plataforma de lucha.

“Tienes que proteger tu cerebro”, dijo Cuellari. “Cuando conseguimos un nuevo estudiante, les enseñamos a caer sobre una almohadilla de choque gigante y luego usan equipo para la cabeza cuando pasan al siguiente nivel”.

Pero el CTE no se trata solo de conmociones cerebrales

Los investigadores creen que el CTE puede desarrollarse a partir de golpes repetidos en la cabeza, incluso en ausencia de conmoción cerebral, lo que genera dudas sobre si los protocolos de conmoción cerebral son suficientes.

Cada vez que la cabeza sufre un golpe fuerte, sacude el cerebro dentro del cráneo. Todo ese chapoteo puede llevar a una acumulación de una proteína anormal llamada tau, que puede afectar partes del cerebro.

“El protocolo de conmoción cerebral no cubre eso porque la conmoción cerebral no muestra signos”, dijo Christopher Nowinski, un antiguo luchador de la WWE que ahora es cofundador y director ejecutivo de la Fundación de Herencia de Conmoción Cerebral. “Ahí es donde entra en juego la educación. Ahí es donde entra el control del rendimiento del impacto. Los impactos en la cabeza deben minimizarse”.

Se necesita más investigación y educación

Nowinski, quien se desempeñó bajo el nombre de Chris Harvard, tuvo que retirarse en 2003 debido al desarrollo del síndrome post-conmoción cerebral, una enfermedad caracterizada por síntomas prolongados de conmoción cerebral. Ahora trabaja para educar a los atletas sobre los riesgos y efectos de las lesiones en la cabeza.

“Sé que mi falta de educación llevó a que mi carrera en la lucha terminara”, dijo. “Cuando tuve una conmoción cerebral, todavía saldría por ahí. Ahora sé que, en retrospectiva, es peligroso no solo para mí sino también para mi oponente. Si me duele la cabeza o siento náuseas, no debería estar allí con mi oponente”.

Nowinski celebra conferencias anuales con talentos de la WWE sobre las lesiones en la cabeza y cómo detectar los síntomas.

“Cuando hago mis capacitaciones, analizamos los estudios sobre la exposición a lesiones cerebrales, los estudios se enfocaron principalmente en el boxeo y el fútbol, extrapolando el conocimiento de estos estudios para que puedan aprender”, dijo. “Si eliges hacer cualquier actividad peligrosa, como el hockey y el fútbol, no puedes eliminar el trauma en la cabeza”.

Los investigadores esperan algún día poder diagnosticar a los sujetos vivos para que puedan entender cómo progresa la enfermedad y, a su vez, conducirlos a una posible cura.

Mientras tanto, un número cada vez mayor de atletas dice que planea donar sus cerebros, incluida la estrella de carreras Dale Earnhardt Jr., el ícono del fútbol femenino Brandi Chastain y las actuales superestrellas de la WWE Mick Foley y Jeff Hardy.

“Es un gran problema serio en la lucha”, dijo Hardy durante una entrevista con Ring Rust Radio.

“Tenemos más de 5.000 personas en nuestro registro de cerebros”, dijo Nowinski. “Cada semana, veo a otro luchador comprometiéndose con su cerebro a investigar”.

Se prometieron casi doscientos cerebros el año pasado, según Nowinski. Espera que la investigación hecha posible por estas donaciones permita futuros avances en cómo las personas pueden manejar sus síntomas.

Al igual que en otros programas de donantes de órganos, cualquier persona puede comprometerse a donar su cerebro para investigaciones en el sitio web de la Fundación Concussion Legacy.

Nadia Kounang y Rebekah Riess, ambas de CNN, contribuyeron a este informe.