Para Melania Trump, el protocolo es primordial durante la visita de estado de alto nivel al Reino Unido

(CNN Español) — Si eres un ciudadano común o el presidente o la primera dama de Estados Unidos, una audiencia con la reina de Inglaterra es un gran tema. Pero cuando eres tan glamorosa y misteriosa como la actual primera dama de EE.UU., la presión es aún mayor.

Como tal, todos los ojos estarán puestos en Melania Trump mientras navega por las aguas a menudo difíciles de las tradiciones palaciegas, de la realeza e impresiona a uno de los monarcas reinantes más antiguos de la historia moderna.

“Este viaje, como la mayoría de los viajes al extranjero, es muy complejo”, dijo recientemente a CNN la subdirectora de personal de Trump, Stephanie Grisham. “La señora Trump dedica una cantidad significativa de tiempo a la preparación de cada viaje. Esto incluye sesiones informativas sobre el protocolo, memorandos de eventos, logística, preparación del habla cuando corresponda e investigación y selección para el intercambio de regalos”.

LEE: La reina Isabel se prepara para la fiesta con Trump, como lo ha hecho con muchos otros presidentes de Estados Unidos

En otras palabras, no es exactamente como si ella estuviera tomando el té, como lo hicieron ella y el presidente Donald Trump el año pasado en el Palacio de Windsor, cuando fueron huéspedes de la reina por apenas media hora.

Esta semana, los Trump serán invitados de honor en un banquete oficial de estado en el Palacio de Buckingham, un evento para varios cientos de personalidades y diplomáticos, incluidos miembros de la familia real y los propios hijos adultos del presidente, Ivanka Trump, Donald Trump Jr ., Eric Trump y Tiffany Trump, que también están haciendo este viaje interoceánico.

Habrá cócteles y cenas, actuaciones musicales de himnos y discursos de Trump y la reina. Aunque el banquete es un evento primordial del primer día en el Reino Unido, antes de él por la tarde, hay una ceremonia de bienvenida por parte de la reina y el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles (Carlos y Camilla, como la mayoría los reconocen formalmente) en el palacio. Esa ceremonia incluye una inspección por parte de la familia real y los Trump a las tropas de la guardia de honor británica, y un saludo a un arma real, disparos en Green Park y la legendaria Torre de Londres.

Luego hay un almuerzo con la reina y un recorrido por los primeros artículos de importancia histórica para Estados Unidos que forman parte de la colección real oficial.

Es mucho, y es el tipo de viaje que involucra múltiples brazos del aparato de coordinación de la Casa Blanca.

“Enviamos equipos avanzados por adelantado y una vez en el terreno se coordinan con el personal y la señora Trump en todos los aspectos del viaje: el evento y la logística de la prensa son probablemente los componentes más importantes”, dijo Grisham. “Trabajamos muy de cerca con nuestras contrapartes en el ala oeste para que todos estén al tanto de los movimientos de cada director y también trabajemos junto al Servicio Secreto para garantizar la seguridad”.

Sin estrés

El rol de la primera dama no tiene reglas definidas ni una descripción del trabajo, uno de los elementos nebulosos de ser la esposa del líder de Estados Unidos, pero se supone que ella es una representante de facto del país, y que se comportará en consecuencia como tal.

Es mucha presión mezclarse con la reina, una monarca que desde la década de 1950 se ha reunido con 10 de los últimos 11 presidentes, y puede causar que incluso la primera dama más astuta tenga ansiedad.

Hubo el famoso “paso en falso” cometido por la primera dama Michelle Obama durante su primera audiencia con la Reina en 2009 en el Palacio de Buckingham, cuando la tocó de una manera más familiar de lo que muchos consideraban apropiado.

Michelle Obama, una conocida abrazadora, colocó su brazo alrededor de la espalda de la Reina, algo inaceptable. La señora Obama escribió en sus memorias, “Becoming”, que simplemente se estaba complaciendo con la Reina por el dolor que puede significar estar de pie durante horas en unos incómodos tacones altos.

“Olvídese de que ella a veces llevaba una corona de diamantes y que había volado a Londres en un avión presidencial; éramos dos mujeres cansadas oprimidas por nuestros zapatos”, recordó Obama. “Luego hice lo instintivo para mí cada vez que me siento conectado a una nueva persona, que es expresar mis sentimientos al exterior. Puse una mano cariñosamente sobre su hombro”. Obama se recuperó de la ruptura del protocolo, por supuesto, y ella y la reina se reunieron varias veces durante la presidencia del presidente Barack Obama.

“Siempre hay una preocupación por las primeras damas sobre el protocolo, incluso alguien como Barbara Bush, que había sido segunda dama y casada con el jefe de la CIA, y sabía más sobre el protocolo que la mayoría, incluso antes de que se convirtiera en primera dama”, dijo Kate Andersen Brower, autora de “Primeras mujeres: la gracia y el poder de las primeras damas modernas de Estados Unidos”.

Bush escribió en su memoria sobre un viaje a Gran Bretaña durante el primer año en el cargo del presidente George HW Bush, y cómo le hizo una pregunta a la reina durante una visita al Palacio de Buckingham. Bush escribió que la reina respondió “con bastante frialdad”, diciendo: “Pensé: ‘Oh, no se supone que debas hacerle una pregunta directa a la reina o algo así”.

“Puede ser estresante”, dijo Brower. “Pero la reina y los Bush se acercaron y la reina y el príncipe Felipe los sorprendieron con una exhibición de fuegos artificiales después de una cena en el Palacio de Buckingham antes de que dejaran el cargo”.

La primera dama Betty Ford también se puso nerviosa con la reina. Durante una visita de la reina y el príncipe Felipe a Washington en 1976, Ford recordó en sus memorias que aunque la reina era “fácil de tratar”, se confundió llamándola “su alteza” y “su majestad”.

Para que conste, el príncipe Felipe es el primero, la reina es el segundo. Ford escribió que se “daría cuatro estrellas” por la forma en que manejó la visita, si no fuera por el desliz de los títulos.

Practicar el protocolo

Títulos, asignaciones, directivas para caminar y hablar: todos son temas que se manejan bien cuanto más la primera dama puede repasar el protocolo, algo a lo que Melania Trump presta atención con diligencia, incluso si su esposo no lo hace.

“El protocolo diplomático es la base de una visita de estado y es fundamental para el éxito de la visita”, dijo Pamela Eyring, presidenta de la Escuela de Protocolo de Washington, un instituto que enseña elementos clave del protocolo y la diplomacia.

“No solo es importante seguir las costumbres y cortesías del país anfitrión, sino mostrar aprecio y respeto por sus creencias culturales. Sin eso, habría caos e incertidumbre al tratar de establecer relaciones de confianza”, agregó.

Uno de los componentes de una visita de dignatario exitosa es cuán sencillo es el viaje en términos de las demandas del huésped, y según un funcionario del Reino Unido que habla con CNN, las solicitudes de la visita de Trump han sido sorprendentemente simples.

“La parte estadounidense ha sido excepcionalmente directa y fácil de tratar en la planificación del viaje”, dijo el funcionario. “Básicamente aceptaron el programa tal como lo hemos establecido. No han pedido nada inesperado ni ninguna adición en particular al programa”.

Aquellos que han trabajado con la primera dama en eventos sociales pasados, desde el personal de la residencia de la Casa Blanca hasta voluntarios, han citado su amabilidad y profesionalidad, así como su atención a los detalles.

En la segunda noche del viaje a Londres, corresponde a los Trump que sean los anfitriones de una cena en Winfield House, la residencia del Embajador de Estados Unidos en el Reino Unido. La reina no asistirá, pero en su lugar lo harán el príncipe Carlos y Camila. También requerirá toda la planificación minuto a minuto de una cena estatal.

Melania Trump, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, ha estado trabajando arduamente en el protocolo adecuado para la noche, asegurándose de que haya sido una participante activa, incluso de Washington, en la selección del menú de la noche, flores, combinación de colores y asientos.

Que todo salga sin problemas es quizás aún más importante considerando el país.

“¡No llamaría rígido a los británicos, sino consistentemente formales!”, dijo Eyring. “Estados Unidos es definitivamente un país más informal y nuestra gente tiene una actitud amistosa pero relajada. Sin embargo, en la monarquía y en el nivel presidencial, se espera formalidad, especialmente durante la llegada oficial, el banquete estatal y las ceremonias”.

Intercambio de regalos

Una de las partes más importantes en el arte del protocolo es el intercambio de regalos, que se realiza entre el anfitrión y los invitados. Los regalos tampoco son simples. Son complejos y personales, y la mayoría asiente a una especie de oscura piedra de toque histórica entre los dos países, o el donante y el receptor.

Durante su reciente viaje a Japón, por ejemplo, Trump le dio un escritorio con una pluma estilográfica hecha de un roble que se encuentra en el campus de la Universidad de Harvard a la nueva Emperatriz de Japón. La emperatriz Masako años antes había estudiado Economía en Harvard. Ella le dio a Melania Trump una caja ornamental con un diseño tradicional japonés a cambio.

“La primera dama está muy involucrada con la selección de regalos”, dijo Grisham sobre los regalos para el viaje al Reino Unido. “Trabajando con el Departamento de Estado, la señora Trump tiene mucho cuidado en la selección de regalos significativos”.

La Oficina de Protocolo del Departamento de Estado de EE.UU. es donde se realizan la mayoría de los controles y balances de una diplomacia exitosa, y el trabajo de la oficina es asegurarse de que los “directores” estén preparados.

“La oficina cuidadosamente prepara a nuestro presidente y primera dama (y delegación) de lo que se espera de todo antes del momento en que se abra la puerta de Air Force One en Inglaterra”, dijo Eyring. “Esto incluirá las costumbres culturales y las cortesías del Reino Unido, la llegada, la ruta de la caravana, la seguridad, los medios de comunicación, el clima, lo que podría afectar la vestimenta y el atuendo en diferentes eventos”.

Michelle Obama tuvo un momento difícil con su vestido con los vientos racheados durante su visita.

“(También incluye) cuándo y cómo saludar a Su Majestad, bienvenida ceremonial, inspección de la guardia de honor, visitas, intercambio de regalos, dónde ponerse de pie y qué hacer en una ceremonia conmemorativa, línea de recepción, invitados que asisten, asientos y brindis en el banquete oficial”, dijo Eyring. “Todos los detalles posibles son coordinados e informados”.

Es algo en lo que hay que pensar cuando todos los públicos reciben las imágenes de la visita orientadas hacia el futuro: las complejidades detrás de escena y en las semanas previas son mucho más complejas.

La vestimenta

La diplomacia a veces puede venir por la manera en que viste una primera dama en un viaje al extranjero, algo que Melania Trump ha aprendido de visitas anteriores. En Francia, por ejemplo, vistió con la icónica casa de moda francesa Christian Dior. Las últimas veces que visitó Londres, optó por un vestido para un evento realizado por la británica Stella McCartney. A veces la etiqueta coincide con el país en ese sentido, pero a veces, para Trump, no lo hace. En su reciente viaje a Japón, se puso un traje de 3.500 dólares de la casa de moda italiana Loro Piana.

“La mejor elección de vestimenta, en términos de diplomacia, sería usar el trabajo de un diseñador inglés o un joven diseñador estadounidense”, dijo Kate Betts, periodista de moda de toda la vida y autora de “Everyday Icon: Michelle Obama and the Power of Style”.

“La primera familia debe representar a nuestro país con dignidad y orgullo, pero también sería un gesto amable si reconocieran a la industria de la moda británica de alguna manera”, dijo.

La primera dama se ha ganado la reputación de primera dama elegante y, como exmodelo, ciertamente conoce la moda. Sin embargo, no se ha adherido a las reglas típicas no escritas de vestirse como un homenaje a un país o una representación cultural particular.

Ocasionalmente, su atuendo refleja sutilmente los lugares que visita: un vestido negro y suelto y un gran cinturón dorado hace dos años en Arabia Saudita; un vestido blanco, el color de la paz, para un viaje a Israel; diseños atrevidos de la casa de modas italiana Dolce & Gabbana para una visita a ese país en 2017.

También ha habido algunos errores. Por ejemplo, el casco que llevaba en Kenia provocó titulares sobre el colonialismo. Pero aquellos que la conocen dicen que Melania Trump prefiere elegir su atuendo por sí misma, determinada por lo que siente que se ve mejor y es más apropiada para la ocasión.

“Creo que Michelle Obama puso el listón muy alto en términos de diplomacia de la moda; lució bellamente a los diseñadores y los colores de otros países, pero también apoyó a la moda estadounidense, especialmente a los diseñadores jóvenes y diversos, de manera constante”, dijo Betts. “Si la primera dama tiene algo que decir, este es un gran escenario para transmitir su mensaje”.

Jackie Kennedy desvió la atención de Francia cuando acompañó a su esposo en un viaje allí en 1961, vistiendo una creación de la casa de alta costura francesa Givenchy. Ese mismo año, Jackie visitó a una joven reina Elizabeth en el Palacio de Buckingham para un banquete estatal, y la reina se sintió un tanto eclipsada por la glamorosa primera dama, que vestía un elegante vestido de seda azul hielo.

La reina también llevaba un vestido azul, pero más un azul real, con una falda llena de volantes. Después de la visita, Jackie le dijo al fotógrafo Cecil Beaton que estaba “impresionada con los muebles del palacio y el vestido y el peinado de la reina”. El viaje de Jackie al Reino Unido atrajo elogios de los tabloides británicos, en gran parte debido a su estilo moderno, pero hizo que la reina se sintiera menos que hospitalaria.

Melania Trump probablemente no intentará eclipsar a la reina; el verano pasado, cuando se conocieron, llevaba un falda rosa pálida muy simple con un cinturón fino, la imagen de lo apropiado.

Sus predecesoras más recientes lo mantuvieron simple, y estadounidense, durante las visitas que seguirán en gran medida el mismo horario que Melania Trump está a punto de emprender. Para un banquete estatal en el Palace, Laura Bush en 2003 usó un vestido color borgoña de la icónica diseñadora estadounidense Carolina Herrera. Michelle Obama en 2011 usó un vestido blanco con una blusa cruzada del diseñador estadounidense Tom Ford para el banquete estatal en el Palacio de Buckingham, y un vestido negro de Ralph Lauren la noche siguiente para hospedar a los miembros de la realeza en Winfield House. Para los banquetes estatales de Palace, las dos primeras damas llevaban largos guantes blancos, como Melania Trump lo hará el lunes por la noche; los guantes son un componente tradicional de un código de vestimenta de “corbata blanca”.

Recuerden, la reina es humana

Quizás lo más importante para Melania Trump es tenerlo en cuenta: si hay espacio después de todos los eventos, las reglas de protocolo, los trajes, las fiestas y los VIP, es que al final del día la reina de Inglaterra es una persona real, no simplemente la figura de la monarquía. Pintarla en una caja de formalidad podría comprometer la interacción entre ambas.

“Las generalizaciones sobre personas de una cultura diferente son comunes porque las observamos a través de nuestras propias lentes culturales. Las generalizaciones pueden cambiarse una vez que entienda por qué se comportan, hablan o se ven de cierta manera”, dijo Eyring.

Después de todo, la reina finalmente estableció relaciones cordiales y personales con varias primeras damas estadounidenses, y eso también podría ser el caso de Trump.

“La reina Isabel y Nancy Reagan tuvieron una buena relación. La señora Reagan escribió sobre una visita de 1983 de la reina Isabel y el príncipe Felipe en el rancho de California de los Reagan en sus memorias”, cuenta Brower, quien escribió el libro sobre las primeras damas.

Reagan escribió: “Les habíamos contado sobre el rancho durante nuestra visita al Castillo de Windsor, y la reina se moría por ir a montar con Ronnie”.

“Pero el clima era horrible, así que los Reagan dejaron el rancho para ir en el yate real Britannia”, dijo Brower.

Del cambio de plan de último minuto, Reagan escribió:” Pasé esa noche con la reina, sentada en un sofá en la gran sala de estar, hablando de nuestros hijos como viejos amigos”. Brower también reconoce una interacción en la Casa Blanca en 1976 con la reina y Betty Ford. “Los Ford se reunieron con la reina y el príncipe Felipe en la entrada de la Sala de Recepción Diplomática antes de una cena de estado con corbata blanca. Los acompañaron al ascensor para subir a la residencia unos minutos antes de la cena”, dijo Brower. “Cuando se abrió la puerta del ascensor, el hijo de 24 años de los Ford, Jack, estaba de pie, vestido con unos vaqueros y una camiseta. La reina miró a Betty Ford y dijo, tranquilizadora: “No te preocupes, Betty, yo también tengo uno en casa”. Hablaba del príncipe Carlos.