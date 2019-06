5 cosas que debes saber este 3 de junio: los Trump en Europa y el presidente de China va a Rusia

Las aerolíneas están en camino a su peor año desde 2014. Esta semana, el presidente de China va a Rusia, los Trump van al Reino Unido, Irlanda y Francia, y Theresa May deja su cargo como primera ministra. Además, Neymar rechazó acusaciones de haber violado a una mujer. Esto es lo que deberías saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Los Trump en Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, comenzaron este lunes una visita de Estado a Gran Bretaña. La pareja se dirigirá luego a Irlanda y Francia, donde se unirán a los líderes mundiales este jueves para conmemorar el 75 aniversario de la invasión del Día D en Normandía. Si eres un ciudadano común o el presidente o la primera dama de Estados Unidos, una audiencia con la reina de Inglaterra es un gran tema. Pero cuando eres tan glamorosa y misteriosa como la actual primera dama de EE.UU., la presión es aún mayor. Te contamos por qué. Además, la reina Isabel se prepara para la fiesta con Trump, como lo ha hecho con muchos otros presidentes de Estados Unidos.

2. Boeing dice que algunos de sus aviones 737 MAX pueden tener partes defectuosas

Boeing dijo este domingo que algunos de sus aviones modelo 737, incluidos muchos 737 MAX, pueden tener partes defectuosas en sus alas. Trabajando con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), Boeing dijo que se ha acercado a las aerolíneas que vuelan aviones 737, aconsejándoles que inspeccionen sus ensamblajes de rieles de listones en los aviones Max y NG. Los listones de borde frontal son una superficie de control aerodinámico que se extiende desde la parte frontal del ala. Si se encuentra que las partes están defectuosas, las aerolíneas deberían reemplazarlas antes de devolver los aviones al servicio.

3. El presidente de China visita Rusia

El presidente de China, Xi Jinping, llega este miércoles a Rusia para asistir al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, una oportunidad para que Moscú se defina como un centro de inversión. Ambas naciones se han acercado cada vez más a medida que se han enfrentado a Estados Unidos por el comercio y la manipulación electoral en 2016, respectivamente. Además, la semana pasada informamos que China y Rusia se conectarán a través del primer puente colgante entre la ciudad china Heihe y la rusa Blagovéshchensk, con el que se prevé el paso de tres millones de toneladas de mercancía diarias.

4. Theresa May hace “su brexit”

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, anunció que este viernes dejará el cargo de líder del Partido Conservador, después de no cumplir con su política clave, lo que podría impulsar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Así fue la renuncia de May, que conlleva la búsqueda de un nuevo primer ministro.

5. Video en el caso de Kevin Spacey

A más tardar este lunes, un bar de Nantucket, Massachusetts, debe entregar un video de vigilancia de un supuesto incidente en el que participó el actor Kevin Spacey. No está claro si Spacey, quien se declaró inocente de los cargos de agresión indecente y agresión violenta, estará en el tribunal.

A la hora del café

Neymar rechaza acusaciones de haber violado a una mujer

El famoso futbolista brasileño Neymar rechazó las acusaciones de violación en su contra y denunció haber sido víctima de una trampa extorsiva. La mujer hizo la denuncia en Sao Paulo, Brasil, y en ella afirma que la violación ocurrió en París. El astro del París Saint Germain presentó a través de las redes sociales lo que afirma fue el intercambio de mensajes de texto con su denunciante, antes y después del encuentro sexual que mantuvieron.

Ashley Massaro quería donar su cerebro a la investigación. Esto es lo que sabemos sobre el traumatismo craneal en la lucha profesional

Luego de que la exestrella de la WWE Ashley Massaro falleciera el mes pasado, se reavivó el debate sobre el riesgo de traumatismo craneal en la lucha profesional.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz gana el Giro de Italia

El ciclista de 26 años, apodado “la locomotora del Carchi”, es el primer ecuatoriano en ganar el Giro, una de las competencias ciclísticas más importantes del mundo.

Andy Ruiz Jr. es el nuevo campeón mundial de peso pesado tras un impresionante triunfo por nocaut técnico

Ruiz, de 29 años, ganó a través de un nocaut técnico en el séptimo asalto, en el Madison Square Garden de Nueva York.

Una pareja de EE.UU. fue encontrada muerta en su habitación de hotel en República Dominicana

Edward Nathaniel Holmes, de 63 años, y Cynthia Ann Day, de 49 años, no pudieron asistir a la hora de salida programada en el Hotel Bahía Príncipe en La Romana.

La cita del día

“Guaidó acudió a la cita en Oslo porque varios países se lo pidieron”.

El columnista Carlos Alberto Montaner dice que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, tuvo que ir a la reunión en Oslo porque algunos de los países del más de medio centenar que lo apoyan se lo pidieron. Montaner asegura que los representantes del presidente Nicolás Maduro fueron a la reunión en Oslo, primero, porque tampoco podían negarse, y segundo, para ganar tiempo.

La cifra del día

US$ 28.000 millones

La industria de la aviación espera obtener 28.000 millones de dólares en ganancias este año, según una proyección publicada este domingo por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), un grupo comercial global que representa a 290 aerolíneas. Esa perspectiva de ingresos es un 21% más baja que el pronóstico anterior de la asociación para 2019, emitido en diciembre. Sería el beneficio más bajo que la industria ha registrado en cinco años.

Y para terminar

Encuentro cara a cara con un caimán en la cocina

Una residente de la Florida encontró en su cocina un enorme caimán. Al parecer, el intruso entró a la casa cuando rompió una ventana.