¿Cuánto tiempo debes permanecer en un trabajo si no te promueven?

(CNN) — El progreso profesional es un factor importante en la satisfacción de los empleados. Y mientras que los ascensos deben ganarse, los empleados no deben quedarse mucho tiempo en una empresa si no están ascendiendo lo suficientemente rápido.

MIRA: Por qué tu trabajo no puede comprarte la felicidad

Los empleados que están empezando su carrera deben tratar de obtener una promoción cada tres años, según Ian Siegel, presidente ejecutivo de ZipRecruiter.

“Si no avanzas después de tres años, hay un problema”, dijo.

Los cambios de cargo tienden a ser más lentos a medida que avanzas en tu carrera, pero debes continuar asumiendo responsabilidades adicionales y aumentar tu conjunto de habilidades.

LEE: Despedida por estar embarazada: la otra discriminación que enfrentan las mujeres en el trabajo

“Pide lo que quieras y negocia lo que quieres”, dijo Kathy Caprino, una mentora de carreras. “No creo que se vea bien si tu cargo no ha cambiado en siete años”.

Asegúrase de estar realmente listo para una promoción

No permitas que tu ego sea la única razón por la que deseas una promoción.

Asegúrate de comprender las responsabilidades y expectativas adicionales que se presentarán con el trabajo si obtienes un ascenso.

“He tenido muchas personas que pensaron que debían ser promovidas y querían ser promovidas y luego fueron promovidas, generalmente a una posición gerencial, y luego dicen: ‘¿Para qué diablos quería esto?'”, dijo Peggy Klaus, autora de Brag! The Art of Tooting Your Own Horn Without Blowing It.

Entiende el ecosistema de tu empresa

La estructura de tu empresa establece el ritmo de las promociones.

MIRA: Descubre si estás a punto de morir por exceso de trabajo

Algunas compañías tienen muchos puestos y títulos de trabajo, lo que hace que las promociones sean una ocurrencia común. Otras empresas son más planas y tienen menos niveles de gestión y, por lo tanto, tienen menos puestos a los que aspirar.

“Cada organización es un sistema vivo que respira, con sus propias reglas y procesos que gobiernan sus funciones y operaciones”, dijo Caprino. “Pregunta a los que han trabajado allí durante años y han tenido éxito para compartir contigo las reglas tácitas, así como las pautas establecidas”.

Si escuchas “no”, pide otras cosas

Si te niegan un cambio de cargo, pregunta acerca de otras ventajas que también podrían aumentar tu crecimiento profesional y mejorar tu equilibrio entre la vida laboral y familiar.

LEE: ¿Por qué nos sentimos abrumados en el trabajo?

“Se específico sobre lo que quieres”, dijo Klaus.

No tengas miedo de pedir un horario de trabajo más flexible, un aumento de sueldo o la oportunidad de trabajar en un departamento diferente o recibir capacitación sobre nuevas habilidades.

¿Cómo verse bien sin un cambio de cargo?

A los reclutadores les gusta ver un crecimiento en los currículos y perfiles en línea, pero hay otras formas de mostrar avances además de un cambio en el cargo.

En la sección donde describes tus responsabilidades laborales, detalla los deberes y proyectos adicionales que asumiste, y se específico con los resultados.

MIRA: Los trabajos más amenazados por la tecnología

“Explica cómo tus responsabilidades han cambiado incluso si desempeñaste el mismo rol”, dijo Joel Garfinkle, entrenador ejecutivo y autor de Getting Ahead: Three Steps to Take Your Career to the Next Level. “Explica cómo pasaste de administrar 50 personas a 150 o cómo pasaste de manejar un presupuesto de 6 millones a uno de 12 millones”.

Conoce cuándo es el momento de irte

Si estás trabajando arduamente y estás superando tus obligaciones laborales y aún no recibes una una promoción, podrías estar perdiendo el tiempo.

“La forma más rápida de aumentar tu título y compensación es cambiar de trabajo… si eso no sucede internamente”, dijo Siegel. “Antes se veía mal si eras considerado como una persona que pasaba de un trabajo a otro de manera regular, pero ahora es la norma”.

A veces, la falta de promoción no tiene nada que ver con tu desempeño y no hay mucho que puedas hacer para solucionar la situación.

“Si tu jefe no es claro acerca de lo que necesitas hacer para obtener un ascenso, esa es una señal de que podrías no ser promovido”, dijo Garfinkle.

LEE: OPINIÓN: ¿El balance entre el trabajo y la vida personal es un sueño imposible?

Y si tu jefe estableció puntos de referencia, pero luego las metas que te asignan siguen cambiando, eso también es una bandera roja.

“Si hacen esto y se convierte en un patrón, sería una gran pista de que nunca te lo van a dar”, dijo Klaus.

La sensación de que se hace un esfuerzo infructuoso en el trabajo puede ser perjudicial para tu productividad y disminuir tu entusiasmo por continuar desempeñándote bien.

“Si tu trabajo se ha vuelto fácil y no te están promoviendo, podría indicar que necesitas un papel más importante o que deberías buscar otros trabajos”, dijo Siegel.