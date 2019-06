Él es Richard Carapaz, el segundo latinoamericano en ganar el Giro de Italia en más de un siglo de competencia

(CNN Español) — Apodado ‘la locomotora del Carchi’, el ecuatoriano Richard Carapaz alcanzó una hazaña que hasta el momento solo un suramericano había logrado: coronarse con el título del Giro de Italia, una de las máximas competiciones del ciclismo internacional.

Carapaz es el nuevo héroe nacional de Ecuador, luego de alcanzar este logro, que lo pone en la mira internacional de los aficionados al ciclismo. Él es el primer ecuatoriano en ganar el Giro de Italia y el segundo latinoamericano en lograr este hito después de que el colombiano Nairo Quintana alzara el título en 2014, ambos defendiendo los colores de Movistar.

Una bicicleta vieja fue el inicio

Carapaz comenzó su carrera ciclística con una bicicleta vieja: “Mi papá en ese entonces transportaba chatarra. Y un día yo me subí al carro y encontré una bicicleta… y yo veía que podía rodar y le dije a mi papá que si me la podía regalar para yo andarla y claro él me la regaló y claro yo me divertía mucho en la bici porque era un niño y yo le veía un modo de juego y como digo la verdad que eso fue una parte de mi vida que me ayudó a llegar a donde yo estoy”, relató.

Carapaz nació en Playa Alta, en Julio Andrade en la provincia de Carchi en el norte de Ecuador. Está en el límite con Sucumbios, por lo que Richard paseaba con su bicicleta entre las dos provincias.

Con 26 años, esposa y dos hijos de 5 y 2 años, el ciclista ecuatoriano ostenta varios títulos, entre ellos ser el único ganador no colombiano de la Vuelta a la Juventud, en la que por 50 años reinaron los colombianos, hasta 2015. En esa época tenía solo 21 años. El ecuatoriano también ha sido campeón de los Juegos Panamericanos sub-23 (2013) y en 2017 estuvo a punto de ganar el Gran Premio de Larciano y la Ruta del Sur, según detalla el Movistar Team. En 2016, cuando competía con el equipo Lizarte, fue invitado a competir con el Movistar Team en la parte final de la temporada.

En la versión número 102 del Giro, Carapaz mantuvo la ventaja de 1 minuto 05 segundos sobre el italiano Vincenzo Nibali, que quedó segundo, y sobre el esloveno Primoz Roglic, (del Team Jumbo—Visma) por 2 minutos 30 segundos.

👏 TE APLAUDIMOS DE PIE #CARAPAZ 👏 🇪🇨🇪🇨 Gracias por darnos tantas alegrías, porque un país, un Ecuador, se unió para verte triunfar. ERES GRANDE Y #ECUADORDEROSA 👚@Movistar_Team @TelefonicaEC pic.twitter.com/iQDF8PulBu — Movistar Ecuador (@MovistarEC) June 3, 2019

“Sus notables prestaciones en el calendario italiano –Toscana, Emilia, Tre Valli Varesine o Piemonte–, mostrando su desparpajo ante algunos de los mejores ciclistas del mundo, le garantizaron un hueco en profesionales”, dice su biografía del Movistar Team.

En 2017 estuvo a punto de ganar el Gran Premio de Larciano (superado el británico Adam Yates y por delante del colombiano Rigoberto Urán) y en la Ruta del Sur, donde el suizo Dillier le aventajó por un solo segundo.

Para ese año, su presentación en la Vuelta a España le propició muchos más triunfos en el ciclismo internacional y para 2018, “se volvió hombre clave en las etapas de montaña”, según la página de su equipo, en el que lleva tres años compitiendo: “Los que trabajan codo a codo con él alertan de la alta capacidad de recuperación que tiene, al nivel de los más grandes”.

Pero llegar hasta allí fue todo un reto, pues según él, en Ecuador no había suficiente apoyo para el ciclismo.

“En nuestro país no había el apoyo necesario. No había. Un ciclismo para poder salir a nivel a nivel mundial a la falta de eso me vi obligado a salir del país, en busca de un sueño. En ese entonces era que era casi imposible lograrlo”.

“Estoy feliz de cumplir mi sueño de ganar una gran carrera como el Giro d’Italia”, dijo el penalista ecuatoriano al coronarse campeón del Giro. “Nunca debemos olvidar nuestros sueños de infancia. Siempre pueden hacerse realidad con trabajo duro y determinación”.

El segundo ganador latinoamericano

El triunfo de Carapaz es histórico pues desde 1909 es el primer ecuatoriano en aparecer en el palmarés del Giro.

Esta carrera que recorre poco más de 3.500 kilómetros de Italia —aproximadamente unos 170 km por etapa— en 21 etapas, solo vio coronarse campeón a un latinoamericano por primera vez casi después de un siglo de su inauguración: el colombiano Nairo Quintana, que hizo el “1-2” con su compatriota Rigoberto Urán ese magnifico 2014 para el ciclismo colombiano.

Cinco años más tarde, Ecuador se pone por primera vez en el top del ciclismo internacional con Carapaz, que logró vencer la hegemonía italiana en más de un siglo de competición.

Los italianos han dominado históricamente esta competencia ocupando el primer lugar 69 ediciones; ciclistas de Bélgica han ganado 7 títulos, Francia 6 y España 4.

La victoria de Carapaz es muy importante, pues durante años, por el lado latinoamericano, han sido los ciclistas colombianos que se han destacado en las ediciones pasadas del Giro. Por ejemplo Miguel Ángel López, del Astana Pro Team, quedó en el tercer lugar de la clasificación general de la carrera de 2018. Nairo Quintana estuvo a punto de ganar el Giro en 2017, pero perdió la última etapa y quedó segundo. Esteban Cháves, también colombiano del equipo australiano Mitchelton-Scott, quedó segundo en el Giro de 2016. Mientras que Rigoberto Urán ocupó dos años seguidos el segundo lugar del Giro de Italia en 2013 y 2014.

— Con información de Patricio Díaz de CNN desde Ecuador.