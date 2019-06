Polémica en la Ciudad de México por medida que permite a los niños de colegio elegir entre vestir falta o pantalón

(CNN Español) — A partir de este lunes, los estudiantes de primaria y secundaria de Ciudad de México podrán usar “uniforme neutro escolar” para ir a la escuela, según una medida implementada por la jefe de Gobierno de la capital de México, Claudia Sheinbaum.

La estrategia llamada Uniforme Neutro permite que si las niñas quieren ir al colegio con pantalón y los niños con falda, pueden hacerlo. Según Sheinbaum, el uso obligatorio de prendas de vestir según el género pasó a la historia.

“Creo que quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que tener falda y los niños tenían que traer pantalón. Yo creo que eso ya pasó a la historia. Los niños pueden traer falda si quieren, y las niñas pueden traer pantalón si quieren. Esa es una parte de la equidad, de la igualdad”, dijo este lunes en un acto en Ciudad de México.

Antes el uso de la falda en el uniforme para las niñas era obligatorio, según la jefe de Gobierno, y con esta medida se fortalece el compromiso por la igualdad y los derechos y los niños para fomentar su desarrollo en un ambiente de mayor equidad, así no se categorizará a las personas de acuerdo con la ropa que visten.

“Dimos hoy la libertad para que las niñas puedan usar pantalón como parte de su uniforme escolar. Antes era obligatoria la falda. Estamos en el siglo XXI”, dijo en una publicación en su cuenta de Facebook.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador tomó distancia sobre esta medida y prefirió no pronunciarse sobre este martes en su conferencia de prensa matutina.

“Yo no voy a manifestarme en esta decisión que tomaron en el gobierno de la Ciudad de México porque son temas muy polémicos y quiero ser muy respetuoso en este tema”, dijo AMLO.

“Quiero respetar a quienes piensan que está bien y quienes piensan que está mal. No voy a pronunciarme sobre este asunto. Hay que analizarlo todavía y hay que recoger la opinión de la gente. No califiquemos todavía. Vamos a esperar, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar al pueblo. Se tiene que escuchar a todos en estos temas”.

“No nos adoctrinen a nuestros niños”

La medida no cayó bien en la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), que aseguró en sus redes sociales que “En nombre de la igualdad, están dañando a los niños y niñas”.

La UNPF dijo en un comunicado que la igualdad no se resuelve poniendo uniformes neutros en las escuelas de la ciudad y pidió que no enseñe ideología a los niños en los colegios.

“La igualdad se dará cuando, tanto niños como niñas, tengan las mismas oportunidades de estudiar, las mismas oportunidades para desarrollarse, las mismas oportunidades para jugar, las mismas oportunidades para practicar deporte, sin excepción”, dijo Leonardo García Camarena, presidente nacional de la UNPF en un comunicado.

García Camarena dijo en una entrevista con a Telediario, un informativo de un medio local, que con estas medidas están adoctrinando a los niños a través de la llamada “ideología de género”, que sectores conservadores consideran que su objetivo es adoctrinar sexualmente a los niños.

“Cuando llega el médico forense, cuando llega a saber cuál es el muertito, las pruebas de ADN solo dicen sexo masculino, sexo femenino”, dijo García Camarena explicando lo que según él es el problema de fondo de esta medida. “No dicen homosexual, lésbico, trans. Esa es una construcción cultural. No queremos que construyan a nuestros hijos en esa cultura. Mejor la naturaleza: se nace hombre, se muere hombre. Se nace mujer, se muere mujer”.

“Si después de los 18 años ese niño, esa niña quiere vestirse de hombre o de mujer… practicar un sexo con personas de su misma condición genética, están en todo su derecho, pero por favor, no nos adoctrinen a nuestros niños”.

García Camarena aseguró que después de esta medida de los uniformes neutros, podrían llegar otras más que deshaga las líneas entre lo femenino y lo masculino y dijo que la organización empezará una campaña de firmas para que cada padre de familia, en las escuelas de Ciudad de México, pida desmontar esta medida ante la dirección de la escuela a la que van sus hijos.

Sheinbaum, la jefe de gobierno de Ciudad de México, considera que si bien los padres quieren mantener el uniforme escolar para sus hijos, “no es necesario que las niñas siempre tengan falda, con excepción de los días que tengan actividades deportivas”.

La Fundación Semillas, una organización feminista que trabaja en pro de los derechos de la mujer, celebró la medida en sus redes sociales pues dice es una acción “que ayuden a avanzar en la inclusión y la igualdad de derechos”.

Reforzar el género puede reforzar estereotipos, según un estudio

Un estudio global publicado en 2017 encontró que las niñas y los niños pequeños están equipados con “camisas de fuerza de género” a los 10 años, lo que resulta en consecuencias negativas de por vida.

El Estudio Global de la Primera Infancia analizó cómo se aprende, se impone y se refuerza el género entre los adolescentes en 15 países.

El estudio concluyó que los estereotipos de género aplicados culturalmente, que están relacionados con un mayor riesgo de problemas de salud mental y física, están firmemente arraigados entre los 10 y los 14 años. El estudio encontró que estos estereotipos hacen que las niñas corran un mayor riesgo de exposición a violencia física y sexual, matrimonio infantil y VIH. Para los niños, los riesgos pueden incluir el abuso de sustancias y el suicidio.

En Suecia, que se clasifica como el cuarto país más igualitario del mundo en lo que respecta al género, el gobierno ha realizado desde hace años un esfuerzo concertado para enfatizar la igualdad en la Ley de Educación.

Luego de una nueva enmienda introducida en 1998 que requiere que todas las escuelas trabajen contra los estereotipos de género, la educadora Lotta Rajalin estableció su primer preescolar neutral en cuanto a género para niños de uno a cinco años en el casco antiguo de Estocolmo.

Las políticas de neutralidad de género en las escuelas de Rajalin aseguran que las historias, canciones y dramatizaciones se proyecten o reescriban para incluir a familias no nucleares (padres solteros o parejas del mismo sexo) y príncipes que se rinden a los pies de las heroínas. Los maestros optan por giros de trama no tradicionales para asegurarse de que no están reforzando los estereotipos de género.