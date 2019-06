El Museo JUMEX examina la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons

1 de 8 | El Museo JUMEX en la Ciudad de México alberga una de las exposiciones más esperadas del año con obras de dos grandes artistas plásticos: Marcel Duchamp y Jeff Koons (Foto Javier Merino) 2 de 8 | El curador de esta exposición es el italiano Massimiliano Gioni, director artístico del New Museum en Nueva York y expone más de 80 piezas provenientes de más de 30 colecciones de Europa y América. (Foto Javier Merino) 3 de 8 | "Rabbit" de 1986 de Jeff Koons, marca un quiebre en la práctica del artista al alejarse del ready-made que caracterizaba sus obras previas. En mayo de 2019, se vendió en la casa de subastas Christie’s por 91 millones 75.000 dólares (Foto Javier Merino) 4 de 8 | La pieza "Fuente" de 1917 de Marcel Duchamp está hecha a base de cerámica blanca vidriada con óleo negro y es considerado uno de los primeros ready-modes del artista de un objeto cotidiano (Foto Javier Merino) 5 de 8 | El "Corazón colgante" de Jeff Koons está hecho en acero inoxidable pulido con revestimiento de color transparente. Pesa 1.560 kilos y es una de las obras más conocidas del artista, quien tardó diez años en concebirlo y terminarlo (Foto Javier Merino) 6 de 8 | "Play-Doh" está compuesta por 27 piezas de aluminio pintado que encajan a la perfección en un tosco y gigantesco conjunto de colores brillantes que asemejan a la característica masa con la que los niños juegan (Foto Javier Merino) 7 de 8 | "Balloon Dog" o "Perro Globo" en color magenta es la pieza más icónica del Koons. En las esculutras pseudiinflables de Koons, crecend e manera similar una tensión y una circulación neumática debajo del reluciente acabado de esperjo, pero las formas infladas quizás no son tanto metáforas del deseo, sino una sublimación visualizada de este". (Foto Javier Merino) 8 de 8 | "Metalic Venus" (2010-2012) representa abiertamente el desnudamiento que se infería entre la novia y sus solteros en Le Gran Verre de Duchamp (Foto Javier Merino)

(CNN Español) — El Museo JUMEX en la Ciudad de México, presenta por primera ocasión las obras de dos de los artistas más influyentes del arte moderno en un mismo lugar bajo el nombre de “Apariencia Desnuda: El deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, aún”.

Esta colección reúne la serie completa de los legendarios ready-mades de Duchamp en su edición de 1964, así como piezas icónicas de Jeff Koons como Rabbit, Balloon Dog y Play-Doh, entre otras. Massimiliano Gioni, el curador invitado y director artístico del New Museum en la ciudad de Nueva York, reunió más de 80 piezas provenientes de más de 30 colecciones de Europa y América.

Esta exposición se realizó en México por una sola razón, el nombre de la exposición hace alusión al nombre del libro “Apariencia desnuda, la obra de Marcel Duchamp”, del mexicano Octavio Paz, quien “ilumina en los dos ensayos reunidos la obra, o mejor dicho, la acción de un artista que revolucionó las artes plásticas y que con el ocultamiento de su propia labor creadora hizo que se reconsiderara la posición del artista en la historia”.

En voz de Massimiliano Gioni: “Lo que me gusta de esta exposición y me hace sumamente feliz es que solamente se pudo realizar en la Ciudad de México, porque hay una gran conexión entre el mexicano Octavio Paz y Duchamp y Koons. El diálogo entre ellos no es algo que yo haya descubierto. Desde la década de los ochenta muchos críticos los compararon pero nunca se hizo una exposición como esta y cuando la Fundación JUMEX se acercó para ofrecerme montar una exhibición de Jeff Koons, se me ocurrió hacer una con los dos artistas, no solo es por la similitudes, sino al ver a estos dos artistas es ver la cultura del siglo XX de estos dos artistas, el inicio del consumismo de este siglo en los ojos de Duchamp en París o Nueva York o en la década de los ochenta en las mismas ciudades en los ojos de Koons en pleno materialismo de la época”.

Apariencia desnuda está estructurada en cinco secciones que analizan temas distintos, pero relacionados entre sí. “Más que seguir una filiación directa, la exposición propone resonancias formales y conceptuales entre ambos artistas, persiguiendo lo que Duchamp llamaba la co-intelligence des contraires o la “coninteligencia de contrarios”, entre sus mundos artísticos”, asegura Gioni.

¿Qué pasaría si los dos artistas estuvieran en la vida real uno frente al otro? ¿De qué hablarían? “Calvin Tomkins, el biógrafo de Marcel Duchamp y a quien conoció en los sesenta, dice que Duchamp rara vez hablaba de sus piezas, era muy reservado, pero por otro lado, Jeff es muy abierto y un gran conversador de su arte, así que más bien sería Jeff hablando y Marcel escuchando. Creo que juntos hablarían como los objetos de la vida han transformado la forma en que vivimos”, afirma Massimiliano Gioni.

La exposición recibe a todo tipo de personas sin importar si conocen o o a Duchamp y a Koons: “Traté de curar la exposición de una manera en que fuera interesante desde el experto académico más exigente hasta el espectador que no los conoce o no tiene idea de quienes son. Creo que cualquier persona siempre tiene recuerdos de vivencias por medio de los objetos y esos momentos nos cambiaron la vida y nuestra identidad tomó forma por medio de las comodidades que nos otorgaron” manifiesta el también curador italiano y crítico de arte contemporáneo.

¿Qué se llevarán los visitantes tras ver esta exposición? ¿Qué sentimiento tendrán al salir del museo? Gioni opina: “Estoy seguro que al salir a la calle y caminar por la ciudad se darán cuenta que de repente, la ciudad es otra. El mejor legado que nos dejó Duchamp al morir fue la sensación que cualquier objeto puede ser cualquier otra cosa”.

“Apariencia Desnuda: El deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, aún” se podrá ver hasta el 29 de septiembre de 2019 en el Museo JUMEX en la Ciudad de México.