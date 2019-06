¿Habló Trump con el príncipe Enrique sobre sus comentarios acerca de Meghan?

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habló con el príncipe Enrique durante su visita al Palacio de Buckingham el lunes, pero no sobre sus comentarios respecto a la esposa de este, Meghan, duquesa de Sussex.

Enrique se quedó al otro lado del salón en el que estaba Trump durante la parte de esa visita que estuvo abierta a la prensa.

“No hablamos de eso … iba a hacerlo porque fue expuesto falsamente”, dijo Trump en una entrevista con el programa “Good Morning Britain” de ITV que se transmitió este miércoles.

“Y cuando ves esa transcripción y te fijas, es exactamente lo contrario de lo que dijeron. ¿Viste la transcripción?”.

La semana pasada, cuando se le preguntó acerca de los comentarios que hizo Meghan en 2016, antes de ser parte de la realeza, sobre que se mudaría a Canadá si Trump resultaba elegido, el presidente le dijo al tabloide británico The Sun: “No sabía que ella era desagradable. Espero que esté bien”.

En la entrevista con ITV, el presidente de Estados Unidos defendió sus comentarios sobre la duquesa.

Cuestionado sobre si pensaba que Meghan es desagradable, Trump dijo: “Mencionaron algunas de las cosas que ella dijo y que de hecho están grabadas. Y yo dije: ‘Bueno, no sabía que ella era desagradable’. No me estaba refiriendo a que ella es desagradable. Dije que fue desagradable conmigo. Y, en esencia, no sabía que había sido desagradable conmigo”.

“Ella fue desagradable conmigo. Y está bien que ella sea desagradable; no estaría bien que yo fuera desagradable con ella, y no lo fui”, agregó Trump.

“¿Sabes qué? Ella está haciendo un buen trabajo, espero que disfrute de su vida”, continuó el presidente. “Creo que ella es muy agradable”.