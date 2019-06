Jeff Bezos comprará tres apartamentos de lujo en Nueva York por US$ 80 millones

(CNN) — Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, comprará tres apartamentos en un edificio de Manhattan en un acuerdo por alrededor de 80 millones de dólares, según The Wall Street Journal. Y parece que consiguió un descuento.

La compra, que incluye un ático y dos apartamentos debajo, se ubica en un renovado edificio neogótico de 1912 con vista al parque Madison Square Park.

El penthouse abarca 10.000 pies cuadrados a lo largo de tres pisos con 5.700 pies cuadrados adicionales de terrazas al aire libre. Cuenta con cinco habitaciones, cinco baños y tres tocadores.

Los otros dos apartamentos fueron comprados por Bezos en mayo por US$ 28,45 millones y no sería sorprendente que se combinaran con el penthouse para hacer una propiedad aún más grande y distintiva, dice Jonathan Miller, presidente de Miller Samuel, una firma inmobiliaria que no estuvo involucrada en la venta.

“En Manhattan, la prima está en tener un espacio contiguo más grande”, dice. “Uno más uno es igual a dos y medio. Al combinar los tres, se crea un valor adicional”.

Pero esta no es la propiedad de bienes raíces con mayor precio en Manhattan este año.

En enero, el multimillonario de los fondos de cobertura Ken Griffin cerró un acuerdo por una propiedad por US$ 238 millones. La propiedad ubicada en el 220 de Central Park South, un apartamento de casi 24.000 pies cuadrados en varios pisos en la parte superior de una torre, se convirtió en la vivienda más cara jamás vendida en Estados Unidos.

Es momento de comprar

No se sabe cuánto pagó Bezos por el ático, ya que la compra aún no se ha registrado públicamente. Pero basado en su precio de lista más reciente, que fue considerablemente más bajo que su precio original, Bezos obtuvo un descuento en la propiedad, beneficiándose de un mercado de lujo moderado para nuevos desarrollos en Nueva York, dice Miller.

El penthouse se cotizó originalmente en US$ 73,8 millones en noviembre de 2017, según Miller. Un año después, su precio se redujo a US$ 62,8 millones. Cuatro meses después, en marzo de 2019, se redujo a US$ 58 millones. Dos meses después estaba en contrato.

“Eso es una caída del 21% en el precio de venta”, dice Miller, “ni siquiera estoy considerando que pudo haberse ido por menos”.

Ese descuento es consistente con el mercado de lujo más grande en Nueva York.

“Estamos viendo descuentos del 15% al 35% en esas propiedades”, dijo.

Aunque la compra se produce casi cuatro meses después de que Amazon se retiró de un acuerdo para construir parte de su nueva sede en Long Island City, Queens, Miller dice que no está sorprendido por la adquisición.

“Estaba esperando esto”, dice. “Incluso sin Long Island City, Amazon todavía tiene una gran presencia aquí. Y Nueva York es una meca del comercio. Parecería extraño que no tuviera presencia aquí”.

Según el sitio web del edificio en 212 Fifth Avenue, incluye una sala de estar, una sala de juntas, un simulador de golf, una sala de proyección, una sala de juegos y una sala de juegos.

Aunque no está claro si Bezos podrá recibir entregas de aviones no tripulados en su amplia terraza en el ático, el edificio sí cuenta con portero a tiempo completo y una cámara frigorífica dónde dejar las entregas de Amazon Fresh.