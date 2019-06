La Patilla deberá pagar indemnización a Diosdado Cabello

(CNN Español) — El portal digital venezolano La Patilla deberá pagar una indeminización de 30.000 millones de bolívares soberanos (unos 5 millones de dólares) al presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, por daño moral.



Cabello interpuso una demanda contra Inversiones Watermelon, sociedad mercantil a la que pertenece el portal La Patilla, por la reproducción en 2015 de un reporte del diario español ABC que lo vinculaba al tráfico de drogas.

La sala de casación civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró este martes sin lugar el recurso extraordinario de casación presentado por Inversiones Watermelon contra la sentencia de un juzgado de Caracas, confirmando así la sentencia a favor de Cabello.

El director de “La Patilla”, Alberto Federico Ravell, reaccionó a la sentencia en su cuenta de Twitter. “Diosdado tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes”, publicó.