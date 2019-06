Acusan a un médico de Ohio de 25 cargos de asesinato relacionados con presunta prescripción excesiva de medicamentos para el dolor

(CNN) — Un médico de Columbus, Ohio, fue acusado formalmente de 25 cargos de asesinato el miércoles en relación con acusaciones de que prescribió excesivamente medicamentos para el dolor a pacientes cercanos a la muerte.

William Husel, que solía trabajar en Mount Carmel Health System, se declaró inocente y está retenido con una fianza de reconocimiento de 20.000 dólares y una fianza de un millón de dólares u obligación de comparecer ante el juzgado según la afiliada de CNN, WBNS. También se le exige que entregue su pasaporte.

Los documentos de la acusación formal alegan que las muertes se produjeron entre febrero de 2015 y noviembre de 2018. Cada uno de los 25 cargos podría conllevar una condena de entre 15 años y cadena perpetua, según un comunicado de prensa de la oficina del fiscal del Condado de Franklin.

“Tras el descubrimiento de las acciones del doctor Husel, notificamos a las autoridades correspondientes, incluyendo los cuerpos de seguridad. Hemos compartido información con ellos y continuaremos cooperando en toda su investigación”, dijo Ed Lamb, presidente y director ejecutivo de Mount Carmel Health. Sistema, que brinda atención en hospitales y otros servicios de salud en el centro de Ohio.

“Mount Carmel ha realizado y continuará implementando cambios significativos en todo nuestro sistema para garantizar que eventos como estos nunca vuelvan a suceder”.

La investigación de aproximadamente seis meses de duración comenzó cuando un abogado que representa a Mount Carmel se acercó al fiscal en diciembre de 2018.

Durante sus conversaciones iniciales, el abogado reveló que un médico, que luego fue identificado como Husel, estaba “administrando dosis de fentanilo a un nivel que creían internamente era inapropiado y no con un propósito médico legítimo”, dijo el fiscal del condado de Franklin, Ron O’Brien, en una conferencia de prensa el miércoles.

La investigación también encontró que las dosis, que oscilaron entre 500 y 2.000 microgramos, “fueron diseñadas para acelerar la muerte de los pacientes que estaban siendo tratados”, dijo O’Brien.

Hay aproximadamente 10 muertes adicionales que involucran altos niveles de morfina o dosis de fentanilo de menos de 400 microgramos que aún se están investigando.

Tanto O’Brien como el jefe de policía Thomas Quinlan elogiaron al centro médico Mount Camel por la cooperación durante toda la investigación.

Algunas de las enfermeras y farmacéuticos que ayudaron a Husel actualmente están siendo demandadas por las familias sobrevivientes, pero las autoridades dijeron que no están planeando presentar cargos criminales.

“Yo diría que he estado procesando durante 22 años, y no he visto una acusación de asesinato de 25 cargos durante estos 22 años”, dijo O’Brien.

CNN contactó al abogado de Husel para obtener un comentario.