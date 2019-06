Lo que el Día D le enseñó a mi abuelo

1 de 15 | Este 6 de junio de 2019 marca el aniversario número 75 de la invasión a Normandía — Las tropas estadounidenses desembarcaron en las playas de Normandía, Francia, el 6 de junio de 1944. El Día D fue la operación anfibia más grande de la historia. Más de 160.000 tropas aliadas —cerca de la mitad estadounidenses— invadieron Europa Occidental abrumando a las fuerzas de Alemania en una operación que se volvió un punto de giro en la Segunda Guerra Mundial. Mira en esta galería las imágenes históricas de este día. 2 de 15 | Las tropas estadounidenses esperan a desembarcar en el Día D. 3 de 15 | Tropas americanas ayudan a sus camaradas heridos luego de que le dispararan a sus lanchas de desembarco. Las fuerzas aliadas tuvieron cerca de 10.000 bajas asegurando las playas. 4 de 15 | Los comandos franceses equipados con bicicletas desembarcan de su lancha luego de que las fuerzas aliadas irrumpieran en las playas de Normandía. Los alemanes respondieron a las tropas aliadas con una lluvia de ataques de morteros y artillería, matando a muchos antes de que incluso pudieran salir de los botes. La lucha fue especialmente dura en la playa de Omaha, donde luchadores nazis aniquilaron a la primera ola de fuerzas invasoras y dejaron a los sobrevivientes con problemas para cubrir el campo de batalla. 5 de 15 | La División de Infantería número 50 del Ejército Británico desembarca en las playas de Normandía. Esta fotografía es parte de una exhibición en el Museo Imperial de Guerra en Londres. 6 de 15 | Una vista aérea muestra 32 barcos mercantes estadounidenses intencionalmente hundidos que sirvieron como malecones así como plataformas de defensa antiaérea. 7 de 15 | Tráfico acumulado en la playa y en el camino que conduce a Le Hamel, en Francia, durante la llegada de la División de Infantería número 50. 8 de 15 | Tropas estadounidenses y sus vehículos listos para el desembarco. El ‘Día D’ fue una de las batallas más significativas y desgarradoras de la historia. 9 de 15 | Un signo a las afueras de la Iglesia de la Trinidad en Nueva York invita a los devotos a rezar por la victoria de los Aliados en el Día D. 10 de 15 | Comandos de la cuarta Brigada de Servicios Especiales de la Marina Real avanzan hacia Juno Beach en el mar Saint-Aubin-sur-mer, de baja Normandía. 11 de 15 | El soldado Walter Ray del ejército británico comparte una botella de ron que encontró flotando en el mar. 12 de 15 | El general estadounidense Dwight D. Eisenhower (izquierda), comandante supremo de las Fuerzas Aliadas y el mariscal británico Marshal Bernard Montgomery (derecha) discuten planes en un lugar desconocido en junio de 1944. Los aliados hicieron lo posible para mantener la confidencialidad y engañar a Hitler empleando a agentes dobles para usar tanques de señuelo y bases falsas en Inglaterra para esconder los movimientos reales de las tropas. 13 de 15 | Eisenhower da la orden del día a los paracaidistas en Inglaterra. “Victoria total, nada más”, fue la orden justo antes de que abordaran sus aviones para participar en la primera ola. La invasión —cuyo nombre codificado era Operación Overlord— había sido preparada por más de dos años. 14 de 15 | Las tropas británicas posan para una fotografía con una mujer francesa en La Breche d'Hermanville. 15 de 15 | Tropas estadounidenses se apiñan delante de su nave de aterrizaje en cuanto se acerca a la playa. El humo en el fondo es fuego naval, para cubrir a las tropas en tierra.

Nota del editor: Laura Beers es profesora adjunta de Historia en la American University. Es autora de “Your Britain: Media and the Making of the Labour Party” y “Red Ellen: The Life of Ellen Wilkinson, Socialist, Feminist, Internationalist”. Las opiniones expresadas en este artículo son propias de la autora.

(CNN) — Mi abuelo, Larry Merkamp, murió en 1998 a sus 82 años. En los últimos años de su vida, mantuvo una botella de champaña sin abrir sobre el refrigerador del sótano de su casa, en un barrio de clase trabajadora en Pittsburgh, donde él y mi abuela criaron a mi madre y a su hermana menor.

Era una botella especial, pues marcaba el aniversario número 50 del desembarco del Día D, en el que mi abuelo participó junto a más de 150.000 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, británicas y canadienses.

Al igual que muchos otros hombres y mujeres en su vecindario (incluida Gene Kelly, que luego sería una la leyenda del cine pero que entonces estaba tres años delante de mi abuelo en la secundaria), la familia de mi abuelo había llegado recientemente a Estados Unidos; sus abuelos habían emigrado de Irlanda y Alemania a finales del siglo XIX.

A pesar de sus lazos familiares, nunca había puesto un pie en Europa antes de su llegada a Irlanda del Norte en enero de 1943. Su plan era vivir en Gran Bretaña por el siguiente año y medio, a la espera de la apertura del segundo frente en Europa occidental, justo antes de embarcarse aquel 6 de junio de 1944, para combatir a través de Francia, Bélgica, Holanda y Alemania junto a miembros de las fuerzas aliadas.

Cuando regresó a Pittsburgh, contrajo matrimonio con quien sería mi abuela. Allí consiguió un trabajo sindicalizado como instalador de sistemas de ventilación en edificios de gran altura en ciudades del Medio Oeste. Mientras mi madre y su hermana sabían de algunas de las historias de mi abuelo en sus tiempos de guerra -incluida aquella en la que gastó todo su salario en una botella de perfume de Jean Patous Joy para mi abuela cuando las fuerzas aliadas liberaron París- él raramente habló con sus nietos de su experiencia en la guerra.

No obstante, los tres años que pasó como soldado en Europa le ayudaron a forjar su manera de ver el mundo y su relación con EE.UU.

Hoy, Pittsburgh, donde Joe Biden anunció al mundo que buscaría la candidatura presidencial para 2020, se ha convertido en un campo de batalla por el futuro político de EE.UU.

La ciudad de los puentes es un área donde la retórica del presidente Donald Trump de America First (Estados Unidos Primero) ha encontrado eco, conforme la desaparición de empleos industriales calificados dejó a muchos con el resentimiento por el aparente declive de EE.UU. Al proclamar que él iba a hacer a EE.UU. “grande otra vez”, Trump aprovechó la nostalgia por épocas de prosperidad y seguridad laboral.

Sin embargo, a mediados del siglo XX fue también la época en la que EE.UU. abandonó su aislacionismo para asumir su papel de líder y jugador de equipo en los asuntos mundiales. Aunque mi abuelo regresó a Europa solo una vez después de la guerra, se mantuvo firme en su idea de que la conexión de EE.UU. con el mundo va mucho más allá de sus fronteras, una conexión cuestionada por la retórica aislacionista de Trump.

Fue ese sentido de conexión el que lo impulsó a seguir el plan de mi madre y su hermana, viajar por toda Europa con un pase Eurail, durmiendo en hostales y estaciones de tren en 1973 y, al mismo tiempo, en mi caso, estar orgullosa de mi decisión de estudiar en el extranjero.

Trump frecuentemente presenta a la OTAN como una organización oportunista y a la Unión Europea como una amenaza a los intereses comerciales de EE.UU.

Para mi abuelo y otros millones de estadounidenses, la OTAN y la Unión Europea representan esa solución pacífica al conflicto europeo, conflicto en el que ellos arriesgaron sus vidas.

En la universidad me especialicé en Historia. Un verano, mientras estaba en casa, decidí hacer uso de mis nacientes habilidades de historiadora para clasificar las cartas del abuelo. Para esto, tuve que agrupar hojas sueltas de papel con sus respectivos sobres de correo y archivarlas por año en dos cajas que le regalé a mi madre por su cumpleaños.

Recientemente, releí muchas de sus cartas. He vivido en Gran Bretaña en los últimos años y me he preguntado sobre cómo percibió mi este país que ambos, inesperadamente, hemos llamado nuestro hogar.

Sus cartas relucían con su encanto característico. También dejaban ver la afinidad y conexión que tuvo con aquellos con los que vivió y combatió. Le gustaban los británicos, quienes, insistía él, eran cálidos y agradecidos. En una carta le escribió a mi abuela sobre las diferencias entre el inglés británico y el estadounidense, como las palabras “chips” para “French fries” (papas fritas), “lorry” para “truck” (camión), o “lough” para “lake” (lago). Y agregó: “‘Aye’ (sí), pronunciado “I” (ai, por yo), significa sí y el opuesto de sí, que en nuestro idioma es no; no puedo decir que la respuesta para todo es ‘aye’ (sí)”.

Al frecuentar bares locales, mi abuelo encontró que “la cerveza es débil gracias a la guerra”. Por el contrario, el baile no lo decepcionó. “En cuanto a su baile, es todo del tipo suave… Las chicas tienen nuestro ritmo de Carolina del Norte como un baile. La danza de jazz fue solo charla con ellas hasta que el soldado se mudó y ahora es una realidad”.

Mi abuelo no solo bailaba con los ingleses. También iba a misa con ellos, algo que obedientemente reportaba a mi abuela, que le había regalado un crucifijo para que lo llevase siempre consigo.

Una vez que aterrizó en Francia, nunca se separó del crucifijo, ni de sus “cigarrillos, fósforos, encendedor, abrelatas, algún jugo de fruta o café en polvo, un par de rosarios, pañuelos, billetera, cubos de azúcar, limpiador de manchas para armas, papel de baño, una libreta de cuentas, un libro de frases en francés, goma de mascar y tal vez un paquete de golosinas”. Uno de mis recuerdos más memorables de la casa de mis abuelos era el inagotable suministro de esas golosinas.

A pesar de que la guerra le dejó con “pocas oportunidades de practicar” su francés, su catolicismo lo vinculó mucho más con el pueblo francés que con Inglaterra.

Una semana después del Día D, mi abuelo relató cómo le regalaron “una flor y un vaso de vino, tal es el alcance de mi vida social”, pero días después se encontraba orando junto a los franceses.

El sacerdote católico en su iglesia celebró una misa en una bodega rodeada por “cinco grandes barriles viejos y mohosos, pero al tope de vino”. Cuando el dueño de la bodega fue a chequear qué estaba pasando, “nuestro oficial comenzó a darle explicaciones en inglés, pero nada funcionaba, así que le mostramos el altar, comprendió [y] pronunció una breve oración”.

Aunque ni todos los estadounidenses, ni todos los europeos eran cristianos practicantes en la década de los 40, el sentimiento de aquella identidad religiosa compartida ayudó a mi abuelo a encontrar una causa común con un pueblo por el que estaba luchando, pero y cuyo idioma no hablaba.

Cuando mi abuelo falleció, yo estaba en el segundo año de universidad, estudiando en la República Checa, irónicamente no lejos de donde él pasó sus últimos meses en Europa a la espera de ser llevado a casa.

Volví para su funeral, donde sobrevivientes de su unidad le rindieron honores con el bugle y extendieron una bandera estadounidense sobre su ataúd, para después doblarla y entregársela a mi hermano menor, en cuya habitación de niño permanece. Cuando terminé mi semestre en el extranjero, mi madre y mi hermana habían vaciado su antigua casa y la habían puesto en venta.

Sigo sin saber qué pasó con la botella de champán del Día D del abuelo. Pero sus cartas, junto con mis recuerdos, ofrecen el retrato de un hombre cuya visión del mundo fue forjada por la guerra y por aquello por lo que vale la pena luchar.