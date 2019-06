Análisis: Los días de Theresa May están terminando, pero la fantasía del brexit sigue viva

Nota del editor: Luke McGee es un productor senior de CNN con sede en Londres.

Londres (CNN) — Finalmente, los días de mandato de Theresa May están llegando a su fin. La primera ministra británico debe renunciar oficialmente como líder del Partido Conservador que gobierna, lo que significa que el concurso para reemplazarla puede comenzar.



Después de casi tres años de no lograr cumplir con el brexit, May se dio cuenta de que le tocaba tomar acción el día después de las elecciones de la UE del mes pasado, en las que los votantes conservadores acudieron a la línea dura del partido brexit anti-UE, dirigido por Nigel Farage.

El día en que May anunció formalmente su renuncia, los conservadores sufrieron otra humillación en una elección en Peterborough, una ciudad al norte de Londres. Su partido se deslizó al tercer lugar, detrás del opositor Partido Laborista, que se mantuvo en el asiento, y el partido del brexit.

May permanecerá en el cargo de primera ministra hasta que se seleccione un nuevo líder conservador. Una vez todo esté en su lugar, la reina invitará al sucesor de May a formar un gobierno.

Pero a los observadores internacionales les puede parecer extraño que, si bien el Reino Unido está paralizado por el brexit (y tiene una fecha límite que se avecina el 31 de octubre), el parido a cargo se está ocupando de lo que podríamos llamar un concurso de belleza conservador, en lugar de seguir adelante gobernando el país.

Pero aquí estamos. Todo es muy emocionante, si tu idea de emoción es ver un sinfín de videos de hombres en su mayoría blancos que te dicen qué gran trabajo harían como líderes.

Crucialmente, todos quieren que sepas cómo tendrían éxito donde May fracasó y cómo lograrían un nuevo acuerdo de brexit con la UE.

Los lectores con ojos de águila ya habrán visto el problema. A menos que viva en el mundo de fantasía de la burbuja de Westminster, la fase uno de las conversaciones del brexit con la UE ya se cerró formalmente, y nunca se volverá a abrir.

Los negociadores de May pasaron la mayor parte de los dos años en conversaciones con funcionarios de la UE y líderes de los otros estados miembros para llegar a lo que se conoce como el Acuerdo de Retiro, comúnmente conocido como el acuerdo brexit de May. Ambas partes pensaron que era un compromiso justo que tomaba en consideración las preocupaciones específicas de todos los involucrados.

Pero, como la historia nos dice, la gran mayoría de los miembros del Parlamento en Westminster lo detestaron, y lo rechazaron tres veces.

¿Por qué falló? En gran parte, debido a algo llamado el respaldo de la frontera irlandesa. Este instrumento se incluyó en el Acuerdo de Retiro como una medida de emergencia para evitar la necesidad de infraestructura física en la frontera entre la República de Irlanda (un estado miembro de la UE) e Irlanda del Norte (parte del Reino Unido). El problema para los que apoyan el brexit es que, por razones legales, el respaldo requiere que el Reino Unido esté estrechamente vinculado a Europa, algo que consideran una trampa sucia de Bruselas para mantener al Reino Unido en la UE casi del todo.

Los tres candidatos que actualmente se consideran más propensos a suceder a May creen que, cuando se les presente un nuevo conjunto de negociadores a los funcionarios de la UE en Bruselas, verán la luz. Estarán convencidos de que la única manera de evitar un brexit sin acuerdo es reabrir el Acuerdo de Retiro y cambiar, o en algunos casos, desechar, el respaldo. Entonces, el Parlamento se uniría detrás de un acuerdo y todos pueden relajarse.

El principal candidato, Boris Johnson, se encuentra en el extremo más difícil del espectro sobre la medida en la frontera irlandesa. En un mundo ideal, le gustaría deshacerse de la medida. Y sin cambios significativos, Johnson dice que sacará al Reino Unido de la UE el 31 de octubre, con o sin un acuerdo.

El aliado más cercano de Johnson en la campaña de 2016, Michael Gove, también está buscando este puesto. Al igual que Johnson, él cree que la prioridad de la UE será obtener un acuerdo aprobado y evitar el caos. A diferencia de Johnson, se negó a comprometerse a salir el 31 de octubre, sea cual sea el estado de un acuerdo.

Lo mismo ocurre con Jeremy Hunt. Él dice que no le tiene miedo a ningún acuerdo, pero cree que puede formar un equipo que convenza a la UE de que Europa está interesada en cambiar el asunto de la frontera irlandesa.

¿Por qué están tan confiados estos candidatos que pueden hacer que la UE parpadee? Dos razones.

Primero, creen que la UE quiere evitar un acuerdo a toda costa. Y para ser justos, la evidencia hasta la fecha respalda esta lógica. Los líderes de la UE han permitido dos veces ampliar la fecha límite del brexit y se han acomodado a la caótica política del Reino Unido.

Segundo, piensan que la obstinación de la UE se debe a que no cree que nada pueda ganar una mayoría en la Cámara de los Comunes. Una vez más, esta lógica no viene de la nada. Habiendo rechazado el acuerdo de May tres veces, la Cámara de los Comunes presentó propuestas alternativas para el brexit, ninguna de las cuales lograron la mayoría.

Todo lo que el próximo líder debe hacer es demostrarle a la UE que puede obtener una mayoría para un trato ajustado y, por supuesto, la UE evita el no acuerdo y el brexit queda listo. Por ahora al menos.

El problema con esto, y es un problema grande, es que nadie en Bruselas o en Europa ha dado la menor indicación de que se puede cambiar el acuerdo de retiro. Eso significa que no hay ajustes en el respaldo y no hay un “nuevo acuerdo”. Si bien es tentador para los candidatos de liderazgo descartar esto como una estafa pública que no es más que una posición de negociación, refleja exactamente lo que dicen los funcionarios europeos y británicos en privado.

Por supuesto, hay más candidatos de liderazgo que Johnson, Gove y Hunt. Tal como están las cosas, los 11 conservadores han declarado y representan posiciones que varían desde la lectura activa de un acuerdo negativo y la expulsión de todos los conservadores pro-UE del Gabinete hasta la celebración de un segundo referéndum sobre el brexit.

Hay dos candidatos que aceptan que el acuerdo de May debe ser el punto de partida de cualquier negociación y que todo lo demás es para las futuras conversaciones sobre relaciones. Estos dos hombres son Matt Hancock, el secretario de Salud, y Rory Stewart, el secretario de Desarrollo Internacional.

Ambos han atraído los elogios de los moderados conservadores y de personas ajenas al partido, que están hartas del brexit y quieren evitar que no haya acuerdo casi tanto como la UE.

Lamentablemente para Hancock, Stewart y la UE, no es el público el que finalmente elegirá al próximo líder. Ese honor recae en los 160.000 miembros portadores de tarjetas del partido conservador. Y como cualquiera que haya seguido el brexit sabe, muchos miembros de ese grupo están de acuerdo con que no haya acuerdo.

Y los miembros solo tienen voz y voto una vez que los 313 legisladores conservadores han reducido a dos la lista de candidatos. Son menos extremos sobre el brexit, pero saben que si presentan a miembros que de forma remota a favor de Europa, perderán.

Aquí es donde volvemos a los tres primeros. Para ganar este concurso, debes ganarte a los legisladores moderados y seguir apelando a la base euroescéptica del partido.

Cuando lo ves de esta manera, el plan para renegociar el Acuerdo de Retiro o dejarlo sin acuerdo tiene sentido, lo que presumiblemente es la razón por la cual los tres primeros son los tres primeros. Al menos, tiene sentido en el extraño vacío del brexit del que el Reino Unido parece incapaz de escapar.

Por supuesto, funcionarios asombrados en Bruselas están observando esto. Ahora están resignados al hecho de que, después de tres años de hacer finalmente que el Reino Unido comprenda su posición, un nuevo líder con ideas impracticables está a punto de llegar y realizar demandas que no tienen sentido.

Como lo expresó un funcionario de la UE: “La presunción británica de que la Comisión cederá porque una nueva Comisión vendrá después de las elecciones de la UE es un malentendido de cómo funciona la UE. Esa es una decisión para los estados miembros, cuyos líderes y posiciones no han cambiado. Además, la nueva Comisión no llega hasta noviembre. Si el Reino Unido quiere perder el tiempo hasta entonces, va por el camino correcto”.

Por supuesto, la UE podría realizar el giro en U más poderoso y retroceder. Pero la sabiduría convencional sugiere que el próximo primer ministro podría descubrir que el problema no era Theresa May, sino problemas estructurales con brexit. Y ese líder debe pensar detenidamente sobre el hecho de que May es la segunda líder a la que el brexit le arruinó la carrera.

Es posible que también quieran reflexionar sobre las palabras de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, cuando anunció la decisión de la UE de permitir una extensión hasta el 31 de octubre: “Por favor no pierdan este tiempo”.