Guaidó responde a Pompeo sobre las divisiones en la oposición

(CNN) — El líder de la oposición de Venezuela y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guiadó, reconoció las divisiones dentro de la oposición el viernes, y dijo que las diferencias se resolverán gradualmente, porque “todos estamos unidos en una sola causa”.

“Sí, aquí ha habido diferencias y claro que las hemos tenido. Las tenemos hoy”, dijo Guaidó en un evento en Valencia.

Guaidó respondió así a los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien dijo la semana pasada que es difícil mantener unida a la oposición venezolana.

“(Maduro) no se fía de los venezolanos. No lo culpo. No debería. Todos estaban conspirando contra él. Lamentablemente, todos estaban conspirando para sí mismos. Este ha sido nuestro dilema, que es mantener a la oposición unida, ha demostrado ser tremendamente difícil”, dijo Pompeo a la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses la semana pasada.

Guaido dijo que cree que la oposición superará “gradualmente” las diferencias, porque “todos estamos unidos en una sola causa”.