La peligrosa escalada global de las guerras comerciales

(CNN Español) — La escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China sigue su curso, al tiempo que el gobierno Trump, que es quien las ha puesto en escena, sigue azuzando otros escenarios como el de las relaciones con México o con Europa.

Los anuncios de aranceles van entrando progresivamente en escena y con ellos lo que Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), ha calificado esta semana pasada como una “peligrosa situación proteccionista para la que conviene estar preparados y analizar con seriedad”.

La desaceleración global está tomando cuerpo. Esta misma semana, también, el Banco Mundial ha rebajado el crecimiento global esperado para 2019 de 2,9% a 2,6% y nadie duda de que su principal motor está siendo la incertidumbre comercial global que han introducido esas guerras. Estas empezaron por “cambiar el paso económico de China”, (que ha disminuido de forma considerable sus importaciones, sobre todo de Japón y Alemania), y han seguido produciendo consecuencias de efecto dominó en muchos otros lugares del mundo.

Mantener el escenario de libre comercio global, que decidimos darnos tras la Segunda Guerra Mundial, con todos los temas a perfeccionar que sea necesario, parece algo que todos, y por todas las esquinas del mundo, deberíamos tener claro a estas alturas.

Y bueno, porque el tema como dice Draghi es serio y conviene estudiarlo, hemos querido analizarlo en GloboEconomía, con una conversación, creo que ilustrativa, con José Gonzáles, managing partner de GCG Advisors, en la que hemos hecho algo de memoria histórica y también un recuento de “platos rotos”. Que ya este tema, “acabe como acabe”, nos va a dejar como recuerdo. Espero que os resulte de interés.

