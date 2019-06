Restricciones de viaje a Cuba para estadounidenses: lo que necesitas saber

(CNN) — Los viajes a Cuba se volvieron más difíciles —y más confusos— esta semana para los estadounidenses y los viajeros que viven bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

El anuncio que hizo este martes el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohibió las operaciones de cruceros de Estados Unidos a Cuba y eliminó los viajes educativos de “pueblo a pueblo” para los estadounidenses, sacudió la industria de los viajes y obstaculizó los planes de viajar a Cuba de muchos viajeros estadounidenses.

Esto es lo que sabemos sobre los impactos más significativos de la decisión a los viajes:

¿Qué sucedió con los cruceros a Cuba?

Todos los viajes de cruceros de Estados Unidos a Cuba han sido prohibidos por la administración de Trump. Las compañías de cruceros de Estados Unidos recibieron luz verde para comenzar a navegar a Cuba en mayo de 2016 por parte de la administración de Obama y los pesos pesados como Carnival, Norwegian y Royal Caribbean rápidamente establecieron rutas que se hicieron increíblemente populares.

Si había un problema era que los puertos obsoletos de Cuba no tenían suficiente espacio para todos los barcos de Estados Unidos. En mayo, Cuba dijo que más de 140.000 ciudadanos estadounidenses ya habían visitado la isla en 2019 a bordo de cruceros.

Luego, el martes, el gobierno de Trump dijo a las líneas de cruceros de Estados Unidos que tenían poco más de un día para desviarse o sacar sus barcos de Cuba.

El caos se produjo cuando los viajes se acortaron o redirigieron, omitiendo un puerto que fue un factor clave en la elección de muchos pasajeros. Muchas compañías de cruceros están ofreciendo a los clientes devolución de dinero o cancelación gratuita de sus cruceros si aún no han viajado.

Cerca de 800.000 reservas se vieron afectadas, según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros.

¿Qué más está cambiando?

Como dijo el gobierno de Trump por primera vez en abril, Estados Unidos también está eliminando la categoría de viajes de pueblo a pueblo o actividades educativas.

El gobierno de Obama permitió 12 categorías de viajes legales. Los viajes de pueblo a pueblo, que enfatizaron la creación de contacto directo con el pueblo cubano a través de actividades culturales, fueron los más populares.

Muchos críticos de la política de pueblo a pueblo consideraron que esto era esencialmente turismo, que sigue siendo ilegal.

La buena noticia es que si reservaste al menos parte de su viaje antes del 5 de junio de 2019, todavía puedes viajar a Cuba. Si no has hecho una reserva, ya no podrás hacerlo.

¿Cómo puedo ir a Cuba?

Quedan once categorías de viajes legales a Cuba. Incluyen visitas familiares para cubanoestadounidenses, investigación profesional, periodismo, actividades religiosas y competencias atléticas.

Algunos viajeros frecuentes de Cuba sienten que el apoyo a la categoría de personas cubanas es lo suficientemente amplio como para permitir que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses viajen a la isla siempre y cuando se queden en Airbnbs y coman en paladares, restaurantes que son administrados por cubanos en lugar de los establecimientos estatales.

Pero la conclusión es que el gobierno de Trump quiere limitar los viajes de Estados Unidos a Cuba y los beneficios económicos que los visitantes de Estados Unidos brindan al gobierno cubano.

Aunque no es común, los estadounidenses que visitan Cuba corren el riesgo de que se les audite su estadía cuando regresan a casa y podrían enfrentar multas si participan en transacciones prohibidas.

Planear un viaje a Cuba también es complicado ahora que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido en la lista negra a varios hoteles del gobierno cubano y ha prohibido que los estadounidenses se queden allí.

Muchos estadounidenses encontrarán todas estas regulaciones confusas y simplemente decidirán no ir a Cuba, que es el resultado que algunos funcionarios del gobierno de Trump estaban esperando.

¿Por qué sucede esto ahora?

Durante la carrera presidencial de 2016, el candidato Donald Trump argumentó que habría hecho un mejor trabajo negociando el restablecimiento de las relaciones con Cuba que Obama, pero Trump dijo que él esencialmente estaba de acuerdo con la nueva política.

Anteriormente, Trump había intentado abrir hoteles en Cuba y no parecía oponerse a tratar con el gobierno cubano. Pero frente a una contienda estrecha en Florida, Trump cambió el rumbo y prometió a la población conservadora del exilio cubano de ese estado que anularía las decisiones de Obama.

Después de la elección, se reveló que decenas de diplomáticos estadounidenses habían enfermado misteriosamente en La Habana, y el gobierno de Trump acusó al gobierno cubano de retener información sobre la causa de la inexplicable enfermedad.

El gobierno cubano niega cualquier papel en lo que sea que tuvo lugar.

A medida que la economía en Venezuela se ha ido en picada, Estados Unidos está culpando a Cuba de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro. Los funcionarios cubanos niegan proporcionarle ayuda militar a Maduro, pero envían a miles de médicos y asesores cubanos a cambio del petróleo venezolano.

Cuba es uno de los pocos países que aún apoyan a Maduro. Cada vez más, los funcionarios del gobierno de Trump dicen que necesitan presionar a Cuba con sanciones para forzar a Maduro a salir.

¿Puede mi visita ayudar a los cubanos?

La administración de Trump dice que gran parte del dinero gastado por los visitantes estadounidenses va al gobierno cubano.

Ciertamente, en una economía tan estrechamente controlada como la de Cuba, es imposible que el gobierno no reciba parte del dinero que gastan los viajeros de Estados Unidos.

Dicho esto, ahora hay innumerables apartamentos y casas para alquilar que han sido arreglados por cubanos y los mejores restaurantes de la isla son propiedad y están operados por empresarios privados.

El aumento de visitantes estadounidenses ha provocado una explosión en el sector privado de Cuba. Han surgido guías, alquileres de autos clásicos y otros negocios relacionados con el turismo para satisfacer la nueva demanda.

Estos empresarios serán los que extrañarán a los visitantes estadounidenses más que nadie.