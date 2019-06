Denuncia contra Neymar por presunta violación: abogado de la denunciante lanza vehemente defensa

(CNN) — El abogado de la modelo Najila Trindade, quien acusó al futbolista brasileño Neymar de violación y agresión, defendió a su cliente en una entrevista con CNN, calificándola de una víctima “que, hasta que se demuestre lo contrario, ha sido violada”.

“Najila es una víctima. [¿No hay] nada más importante en Brasil que Neymar?”, dijo el abogado Danilo García de Andrade a CNN, y agregó que “si Neymar es inocente, que deje que la policía lo resuelva, pero de una manera justa, humana y legal”.

Neymar niega las acusaciones de que violó y agredió violentamente a la joven en una habitación de hotel en París el 15 de mayo.

Este viernes, Trindade se desmayó y se golpeó la cabeza mientras la policía le interrogaba en relación con el presunto incidente, según García.

Acusó a los miembros de la prensa y al público de hostilidad cuando llevó a Trindade a un auto policial después del interrogatorio.

El abogado también negó las acusaciones de que estaba teniendo un romance con Trindade. “Mi participación con mi cliente es solo en la esfera criminal para defenderla”, dijo García, y agregó que su cliente fue llevada al hospital, donde recibió atención médica y fue dada de alta después de una hora.

“Esta chica necesita ayuda. Ya sea que haya ocurrido o no la violación, y creo en su versión, no me quita la pregunta de que ella necesita ayuda. Es una falta de humanidad lo que vi hoy”.

CNN buscó el comentario de los abogados de Neymar. “El procedimiento de investigación policial se mantiene confidencial y no es posible comentar sobre el respeto de su contenido”, dijo la portavoz de Neymar, Day Crespo.

Neymar se enfrenta a dos investigaciones policiales en Brasil, según la oficina de prensa de la Policía de Río de Janeiro.

Una investigación está a cargo de la policía de Sao Paulo, donde Trindade presentó un informe policial el 31 de mayo, alegando que el jugador del Paris Saint-Germain la agredió y violó a principios de ese mes.

Neymar negó las acusaciones en un video de Instagram y dijo: “Me indujeron a hacerlo, fue algo que sucedió, fue una trampa y terminé cayendo en la trampa, pero esa es una lección de aquí en adelante”. Sus representantes han dicho que es víctima de extorsión.

El video se retiró desde entonces, pero la segunda investigación policial se centra en el delito cibernético dado que Neymar llevó a Instagram dos días después de que se presentó el informe para negar la acusación y compartir los intercambios de texto con carga sexual que se produjeron entre los dos después de la presunta violación. Ello, con el fin de probar que sus interacciones fueron consensuadas.

Los textos incluían fotos confidenciales de la modelo. Publicar fotos íntimas de otra persona es un delito bajo la ley brasileña. La policía de Río de Janeiro abrió la investigación porque Neymar mostró las fotos en redes sociales mientras estaba en Río de Janeiro entrenando con la selección de fútbol de Brasil.

Neymar dio su testimonio este jueves en la estación de policía de Río de Janeiro con respecto al caso de delito informático, según su abogada defensor. Su abogada, María Fernandes, confirmó a Reuters que Neymar había dado una declaración a la policía.

Neymar, quien estaba en una silla de ruedas después de sufrir una lesión en el tobillo mientras jugaba para Brasil a principios de esta semana, fue conducido a la entrada de la estación de policía a través de multitud de reporteros antes de levantarse y entrar con muletas.

Hablando fuera de la estación de policía, Neymar fue citado por Reuters diciendo: “Aprecio el apoyo y todos los mensajes que el mundo ha enviado, mis amigos, mis admiradores, que el mundo está conmigo. Quiero darles las gracias. por los buenos deseos, y decir que me he sentido muy amado. Gracias por los buenos deseos de todos”.

La abogada Fernandes agregó: “Hizo el intento de venir tan pronto como pudo para hacer una declaración, para aclarar todo lo que necesitaba ser aclarado”.

El testimonio no tiene nada que ver con las denuncias de violación que supuestamente tuvieron lugar en París.

“Estamos absolutamente seguros de que probaremos la inocencia de nuestro cliente. El proceso fue exhaustivo, pero proporcionó todas las aclaraciones que debían proporcionarse”, dijo Fernandes.

CNN se contactó con Neymar y su club Paris Saint-Germain para recoger sus comentarios sobre las acusaciones hechas por Trindade en la entrevista, pero aún no ha recibido una respuesta.

La oficina del fiscal de París confirmó a CNN este viernes que todavía no se ha abierto ninguna investigación sobre el caso en Francia.

Mientras tanto, Nike dice que está “muy preocupado” por las acusaciones de violación contra Neymar, lo que arroja dudas sobre su asociación con el jugador de fútbol más caro del mundo.

“Estamos muy preocupados por las recientes acusaciones y continuaremos vigilando de cerca la situación”, dijo Nike en un comunicado enviado a CNN.

Hablando este miércoles a la red brasileña SBT TV, Najila Trindade dice que se contactó con Neymar en Instagram, con la intención de mantener una relación sexual con la estrella del fútbol.

“Hubo una intención sexual, era un deseo mío. Creo que eso fue claro para él”, dijo.

Trindade dice que conoció a Neymar en el Hotel Sofitel Paris Arc du Triomphe, después de que, cuenta ella, él pagó para que ella viajara a París.

“Tenía el deseo de estar con Neymar y cuando llegué allí todo estaba bien, todo estaba bien, los mensajes, iba a tener éxito, ¿entiendes? Pero cuando llegué allí era agresivo, totalmente diferente al tipo que conocí a través de los textos”, contó Najila Trindade.

“No creo que solo porque tenía ganas de estar con él tenía derecho a hacerme eso”.

Neymar terminó su video de Instagram mostrando coquetería y, a veces, explícitamente textos sexuales y fotos íntimas que dijo que fueron intercambios con su denunciante incluso después del presunto incidente. Los intercambios comenzaron en marzo, según las fechas que se indican en los textos.

“Expondré todo, expondré todas las conversaciones que tuve con la muchacha, todos nuestros momentos, que son íntimos… pero es necesario abrirlos y exponerlos para demostrar que realmente no sucedió nada”, dijo.

Cuando le preguntaron por qué seguía enviándole un mensaje a Neymar después de la supuesta violación, Trindade dijo: “Inicialmente, no pude reaccionar debido al trauma.

“Y luego supe que si no le hablaba a él normalmente, fingiendo que no había entendido lo que había sucedido, no me volvería a hablar y no tendría cómo demostrar lo que me había hecho”.

Según Forbes, Neymar ocupa el quinto lugar en la lista de los atletas mejor pagados del mundo. Forbes dice que Neymar gana 90 millones de dólares al año con 17 millones de dólares provenientes de patrocinios de algunas de las marcas más importantes del mundo.

Es el primer jugador de fútbol en tener su propia marca de zapatos Nike.

