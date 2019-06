The Washington Post: La NRA pagó miles de dólares a miembros de su junta por los servicios adicionales para el grupo

Washington (CNN) — Más de una docena de miembros de la junta directiva de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) han recibido dinero, en los últimos tres años, de la organización que defiende las armas, un comportamiento que según dicen expertos en impuestos podría causar conflictos de intereses, informó el diario The Washington Post el domingo.

Dieciocho de los 76 miembros de la junta de la NRA recibieron pagos de la organización por los diversos servicios que realizaron para el grupo, informó el diario estadounidense, citando declaraciones de impuestos, informes de caridad y correspondencia de la NRA obtenida por el periódico.

El informe de The Washington Post se produce cuando la NRA enfrenta varias investigaciones, incluida una sobre sus finanzas por parte del fiscal general de Nueva York y una investigación del Congreso sobre los posibles vínculos del grupo con Rusia y sus finanzas.

También viene de la mano de disputas internas en la NRA que culminaron con la salida de Oliver North, el expresidente del grupo, quien a principios de este año acusó al director ejecutivo Wayne LaPierre de mala conducta financiera, incluido el uso indebido de los fondos de la NRA.

Entre quienes The Washington Post dijo que recibieron pagos por la NRA se encontraba una compañía propiedad del director de la NRA y el rockero Ted Nugent, quien según el periódico recibió 50.000 dólares “por apariciones en la convención de la NRA de 2016”.

The Washington Post también dijo que Dave Butz, un exjugador de fútbol profesional y miembro de la junta de la NRA, recibió 400.000 dólares de la NRA por “divulgación pública y entrenamiento con armas de fuego”.

Nugent y Butz no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN el lunes, y The Washington Post dijo que no le dieron un comentario.

El grupo también le pagó a una empresa dirigida por Mercedes Schlapp, la directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca que renunció al directorio de la NRA cuando se unió a la administración, según The Washington Post. La NRA le dijo a la publicación que “la capacidad de Schlapp para representar a la organización en los medios de comunicación en idioma español ‘hicieron que fuera altamente calificada'”. La organización le pagó 85.000 dólares en 2016 y 2017 por “consultoría de estrategia de medios”, dijo el periódico.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios de CNN este lunes.

La NRA tampoco respondió a la solicitud de comentarios de CNN el lunes, pero The Washington Post dijo que el grupo dijo en una declaración que “sus finanzas son saludables y que las acusaciones de gastos indebidos son infundadas”.

Andrew Arulanandam, el portavoz de la NRA, le dijo al periódico que debido a que algunas compañías han sido presionadas para no hacer negocios con el grupo, el grupo de compañías potenciales con las que la NRA puede hacer negocios “se vuelve más pequeño”. Arulanandam describió la cantidad de vínculos financieros entre los miembros de la junta y la NRA como “pequeños”, según The Washington Post, y dijo que “las conexiones entre los empleados o los miembros de la junta y los socios no son inusuales”.

Otro miembro de la junta de la NRA, Owen Mills, quien dirige un centro de entrenamiento de armas de fuego en Arizona, según reportó The Washington Post, defendió los aproximadamente 11.000 dólares que supuestamente recibió del grupo en 2016 y 2017, diciendo al periódico que “no hay nada desagradable al respecto”.

“La NRA compra muchas cosas. Y, por lo tanto, no sería extraño hacer negocios con los miembros de su junta directiva, y todo eso está abierto al proceso público”, dijo Mills, citado por el periódico estadounidense.

Mills no respondió a la solicitud de comentarios de CNN este lunes.

Algunos expertos en impuestos dijeron que las transacciones eran inusuales dado el estado de exención de impuestos de la organización como organización sin fines de lucro, y que las conexiones podrían crear conflictos de interés, dijo The Washington Post.

Douglas Varley, un abogado que se especializa en organizaciones exentas de impuestos dijo al periódico que en sus 25 años en el campo, “nunca ha visto un patrón como este”.

El abogado señaló que no vio ninguna “aparente violación de la ley”, según The Washington Post, pero dijo que “el volumen de transacciones con información privilegiada y afiliados de información privilegiada es realmente sorprendente”.

Daniel Kurtz, otro abogado de impuestos que se especializa en organizaciones sin fines de lucro, dijo al periódico que “la mayoría de los grupos se apoyan en los miembros de la junta para dar dinero, no para que los miembros de la junta obtengan dinero”.

“Creo que el público contribuyente lo miraría con lupa”, dijo Kurtz a The Washington Post.

Ni Varley ni Kurtz respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN el lunes.