Mick Jagger dice que se siente “bastante bien” después de su cirugía de corazón

(CNN) — El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, está de vuelta en el estudio y dice que está “bien” después de su cirugía de corazón.

“Me siento muy bien”, le dijo a la revista Rolling Stone. “He estado ensayando mucho últimamente en las últimas semanas … Esta mañana [hice] un poco de gimnasio. Nada de locos. Luego voy a ensayar con el resto de la banda”.

Jagger se sometió a una cirugía de reemplazo de válvulas cardíacas en abril y por tanto los Rolling Stones tuvieron que posponer su gira por Norteamérica.

Pero Jagger prometió que el grupo tiene mucho trabajo para sus fanáticos cuando se reanude su gira.

“Estamos tratando de elegir algunos que no hemos hecho en los últimos años, cosas que no hemos hecho antes”, dijo. “La mayoría de las veces la gente no quiere algo demasiado inusual. A la gente le gusta un poco inusual. No quieren el 100% inusual”.

Jagger agregó que “Memory Motel” es una de las rarezas que la banda ensayó hace unos días.

Antes de su reciente tratamiento médico, Jagger, de 75 años, se disculpó en Twitter con sus decepcionados fanáticos que ya habían comprado sus boletos para la gira.

“Realmente odio decepcionarlos así”, escribió. “Estoy devastado por tener que posponer la gira, pero trabajaré muy duro para volver al escenario tan pronto como pueda”.

Su compañero de banda Keith Richards dice que siempre supieron que Jagger regresaría y que volvería a rugir a su regreso.

“Lo superó con mucha facilidad. Está en gran forma, rockeando”, le dijo a la revista. “Como dije, realmente no parecía haber ningún problema”. Richards dijo que no le temía a que Jagger muriera. “Yo solo decía, ‘Oh, Mick se mejorará’. Solo esperamos porque no había duda de que pronto regresaríamos. Solo tenía que hacerlo”.

Los Rolling Stones, que se formaron en 1962, han sido nominados a 12 premios Grammy, y han ganando tres. Su primer éxito internacional número uno fue “(I Can’t Get No) Satisfaction” en 1965 y se convirtió en el primer disco de oro de la banda.

La banda sale de gira nuevamente este mes, comenzando con un concierto del 21 de junio en Chicago.