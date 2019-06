Nxivm: actriz testifica cómo terminó siendo una esclava del “culto sexual”

Nota del editor: El siguiente informe contiene testimonios sexualmente explícitos e inquietantes.

Nueva York (CNN) — Una actriz declaró el lunes que la estrella de “Smallville”, Allison Mack, la llevó a profundizar en las actividades del grupo de culto Nxivm, donde finalmente se convirtió en una “esclava” en la sociedad sexual secreta de la organización y fue chantajeada para quedarse callada.

Nicole, de 31 años, fue identificada por los fiscales solo por su nombre para proteger su identidad y testificó durante tres días. Ella no ha sido acusada de un delito.

El fundador de Nxivm, Keith Raniere, está acusado de chantaje, tráfico sexual, explotación sexual de un menor y tráfico de personas, entre otros delitos. Se ha declarado inocente de todos los cargos. Según los fiscales, Nxivm ofrecía supuestas clases de “autoayuda” tomadas por cerca de 17.000 personas en todo el mundo.

Nicole declaró que había estado estudiando y trabajando como actriz en Los Ángeles durante casi una década, principalmente en comerciales. En 2014 decidió que mudarse a Nueva York ayudaría a cambiar su carrera. Su ex novio, actor en una serie de televisión, le sugirió que tomara un programa de cursos llamado “The Source”. Eran ofrecidos en el estado de Nueva York y estaban entre las muchas clases que ofrecía Nxivm.

Le gustaba que los cursos combinaran la actuación y la psicología y esperaba que la ayudaran a superar sus miedos al audicionar.

“Para mí, actuando en Los Ángeles, tratas de descubrir cómo puedes mejorar”, testificó Nicole. “Ya sabes, actuar es difícil y, a veces, tus propios temores se interponen en la sala de audiciones. Me ponía muy nerviosa en las audiciones. Siempre intentaba superarme a mí misma de alguna manera”.

Dijo que su ex novio le contó sobre personas exitosas y famosas involucradas en Nxivm, como Mack; Emilio Salinas, hijo de un expresidente mexicano, y Clare Bronfman, la heredera de Seagram’s liquor. Mack y Bronfman son coacusadas y se declararon culpables de cargos relacionados. En abril, Mack se declaró culpable de cargos de asociación ilícita y extorsión. Salinas, quien no ha sido acusado de un delito, no respondió a una solicitud de comentarios de CNN, pero en mayo tuiteó un mensaje en el que dijo que nunca estuvo involucrado con la supuesta sociedad secreta de Nxivm llamada “DOS”, y agregó que los miembros negaron su existencia.

Desde el principio, dijo Nicole, se sentía incómoda con algunos aspectos de Nxivm. Los estudiantes e instructores usaban bandas de diferentes colores para indicar sus rangos, dijo, y se inclinaban al entrar y salir de una habitación.

Los miembros del grupo idolatraban a Raniere, a quien llamaban el hombre más inteligente del mundo, dijo. En la celebración anual del cumpleaños de Raniere, conocida como “V-week”, porque se llamaba “Vanguard”, Nicole comenzó a hacerse buena amiga de Salinas, a quien le confió sus verdaderos sentimientos sobre Nxivm.

“Me parece un poco raro”, testificó ella. “Realmente no me gustan las situaciones en las que alguien es idolatrado. Simplemente se siente raro”.

Al final de su curso de cinco días, la persuadieron de que tomara más clases. Tanto su exnovio como Mack le dijeron que seguir participando en “The Source” le ofrecería una comunidad integrada una vez que se mudara a Nueva York en 2015.

‘The Vow’

Nicole declaró que estaba batallando con su carrera después de mudarse hacia el este y finalmente comenzó a dar clases para “The Source” para ganar dinero.

Leyó las entradas de un diario en el tribunal en las que detallaba los sentimientos suicidas y las preocupaciones de que había “arruinado todo” al mudarse.

En febrero de 2016, después de que Nicole le hiciera saber, vía correo electrónico, sus preocupaciones a Mack, esta se reunió con ella en un hotel de lujo de Manhattan para hablar sobre un grupo de mentores de mujeres dentro de Nxivm llamado “The Vow”, declaró Nicole. Los miembros que servían como “mentores” y los “aprendices” se impulsaban mutuamente a través de los temores para volverse más fuertes física, mental e intelectualmente. Más tarde supo que el grupo también se llamaba DOS.

“Me habló de esta organización de mujeres”, declaró Nicole. “Que me haría sentir mejor. Sería exactamente lo que me ayudaría a salir de donde estaba mentalmente en ese momento”.

Para escuchar algo sobre la organización, Nicole tendría que dar “garantías” o información dañina que perjudicaría a su familia y a las personas más cercanas a ella. Nicole testificó que Mack la convenció de escribir una carta a un periódico local alegando falsamente que su propio padre había abusado sexualmente de ella.

Solo después de entregar cartas con información perjudicial sobre su familia, Mack le dijo a Nicole que “The Vow” era un compromiso de por vida e involucraba obtener “una marca pequeña, como un tatuaje”. Aun así, Nicole aceptó unirse. Ella estaba en un punto bajo de su vida, testificó.

Mack no mencionó que Raniere estaba en la parte superior del grupo, declaró Nicole.

“Hubo tantas cosas que se agregaron más tarde una vez que ya estabas, como, sellado en esta situación”, testificó ella.

Se le dijo que ahora estaba en una relación de amo-esclavo con Mack, que le ordenaron no acostarse con su novio en ese momento y permanecer célibe durante tres meses. Después de un tiempo, Nicole le pidió a Mack que la dejara salir del grupo.

“Ella dijo que no podía dejarme salir por mucho que llorara porque eso me demostraría que si lloraba lo suficiente, podía salir de cualquier cosa”, declaró.

Nicole se quedó en DOS más de un año después de esa conversación.

Marc Agnifilo, un abogado defensor de Raniere, dijo previamente a CNN que este cree firmemente que sus ideas son sólidas y humanitarias.

“Piensa que DOS es una buena idea y es un grupo a favor de las mujeres. Lo creó para que las mujeres tengan su propia sociedad … donde los hombres no jugarían ningún papel”, dijo Agnifilo.

‘Ahora, ve y sé una buena esclava’

Mack finalmente le asignó una tarea: Acércate a Raniere hasta que él responda, dijo Nicole. Nicole le envió un correo electrónico varias veces, sin respuesta.

“¿Cómo captas la atención del hombre más inteligente del mundo?”, decían varios mensajes de Mack a Nicole.

Raniere finalmente le preguntó a Nicole si quería salir a caminar. Los dos tendrían largas conversaciones personales.

Una mañana antes de una caminata, Mack le dijo a Nicole que le dijera a Raniere que ella haría cualquier cosa que él le pidiera. “Ahora, ve y sé una buena esclava”, le dijo Mack a Nicole, según el testimonio de esta.

En un momento dado, Raniere llevó a Nicole a una casa donde le pidió que se quitara la ropa y comentó sobre su cuerpo. Luego, él le hizo volver a ponerse la ropa junto con dos vendas para los ojos. Ella dijo que una estaba tan apretada que dejaba marcas debajo de sus ojos. Luego la guió a un auto y la llevó a un área boscosa.

Nicole dijo que recordaba que la llevaron a una pequeña cabaña con solo una mesa. Raniere le pidió que se quitara la ropa de nuevo y le ató las muñecas y los tobillos a las esquinas de la mesa. Entonces, sintió que alguien comenzó a practicar sexo oral con ella. Cuando comenzó a procesar lo que estaba sucediendo, escuchó a Raniere comenzar a hacerle preguntas sobre su historial sexual.

“Me di cuenta de que había otra persona en la habitación”, declaró ella.

Más tarde descubrió que era una mujer que le practicaba sexo oral. CNN no identifica a la mujer con la que, según los fiscales, supuestamente Raniere tuvo relaciones sexuales cuando era menor de edad.

Los fiscales dicen que todo el incidente fue grabado en video, sin que Nicole lo supiera. Ella dijo que Raniere le preguntó si se encontraba bien y ella respondió que sí.

Raniere finalmente la llevó de regreso a la casa donde la había vendado, le quitó la venda y le preguntó de nuevo si estaba bien. Ella dijo que estaba en shock, pero dijo que sí.

“Dijo que quería que supiera que no había pasado nada malo y que yo era una mujer joven a la que se le permitía tener relaciones sexuales y que no estaba en una relación, así que lo que sucedió no era malo”, declaró Nicole.

Agnifilo mantiene que las relaciones sexuales de su cliente fueron consensuales. Agnifilo le preguntó a Nicole si Raniere había sido amable con ella.

“¿No fue Keith dulce contigo?”, preguntó Agnifilo.

Nicole reconoció que Raniere nunca le gritó, y agregó: “Tiene a otras personas que lo hacen”.

Después del incidente de la mesa, Raniere le envió un mensaje de texto, diciéndole que pensó que ella era “muy valiente”, declaró Nicole.

Nicole dijo que Mack finalmente le pidió que firmara un contrato que estipulaba que estaba dispuesta a participar en las actividades, y que estaba al tanto de los riesgos de lesiones psicológicas o físicas, “discapacidad temporal o permanente, incluida la parálisis”. Nunca firmó el contrato y, después de dejar Nxivm en 2017, le pidió a Mack que le devolviera su garantía, que nunca recibió.

“Una vez que estuve alejada lo suficiente, no ha habido un momento en el que no agradezca no estar en esa situación”, declaró Nicole.