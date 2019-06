Rihanna no duerme de manera normal, quiere ser mamá y promete nueva música pronto

(CNN) — Rihanna no duerme como el resto de nosotros.

Esa es solo una de las cosas que conocimos en una entrevista hecha por Sarah Paulson –su compañera de reparto de “Ocean’s 8″– en la revista Interview con la cantante convertida en magnate de belleza.

Resulta que Rihanna ha estado llena trabajo con su superexitosa marca Fenty que, según Forbes, la ha convertido en la música femenina más rica del mundo.

En consecuencia, le contó a Paulson que no tiene mucho tiempo de inactividad y ha convertido en prioridad el programar días personales.

“No tengo un patrón de sueño. Tengo espacios de tiempo los que duermo cuando puedo”, dijo Rihanna. “Es por eso que tomo esos días personales tan en serio. Porque es como, ‘tú me pides todo. Te di las respuestas'”.

La “Marina” de Rihanna, como se le conoce a sus fanáticos acérrimos, también pueden culpar a esa agitada agenda la falta de música nueva, que ha sido muy solicitada.

“Esa es la razón por la que no estoy sacando un álbum como solía hacerlo”, dijo. “Solía estar en el estudio, sola en el estudio, durante tres meses seguidos, y salía un álbum”.

En estos días la superestrella de 31 años de edad trabaja en modo multitarea.

“Ahora, es como un carrusel”, dijo Rihanna. “Hago moda un día, lencería al siguiente, belleza al siguiente y luego música al siguiente. Es como tener un montón de niños, y tienes que cuidarlos a todos”.

Incluso Paulson mencionó su deseo de un nuevo álbum de Rihanna. (El último de la cantante fue “Anti” en 2016.)

“Realmente apesta que no pueda sacar un disco ahora, porque estoy trabajando en uno muy divertido en este momento”, dijo Rihanna. “Estoy realmente feliz con mucho del material que tenemos hasta ahora, pero no lo voy a publicar hasta que esté completo. No tiene sentido apresurarlo, pero quiero sacarlo ya”, dijo. “He llegado al punto en el que digo: ‘Incluso si no tengo tiempo para grabar videos, voy a sacar un álbum'”. Además de dar a luz a un nuevo proyecto, Rihanna dijo que también le gustaría ser mamá.

Mientras se mostraba tímida sobre su relación con su hombre de negocios-novio Hassan Jameel (le dijo a Paulson que en “Google” decía con quien estaba saliendo), Rihanna dijo que está enamorada y que le gustaría ser madre “más que nada en la vida”.

En cuanto a si se casará, Rihanna se quedó en silencio al principio.

“Solo Dios lo sabe, niña”, dijo. Paulson. “Planeamos y Dios ríe, ¿verdad?”.