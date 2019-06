La Selección Femenina de EE. UU. anotó más goles en un día en el Mundial que los hombres en las Copas Mundiales 2006, 2010 y 2014 sumadas

(CNN) — Si viste los Mundiales en 2018, 2014, 2010 o 2006, pero no has visto nada de la Copa Mundial Femenina de este año, es hora de reconsiderarlo.



La Selección Nacional Femenina de EE.UU. acaba de anotar 13 goles, un récord, contra Tailandia, quien anotó, bueno, ninguno: es la derrota más grande en la historia de la Copa Mundial Femenina.

¿Y qué hay de los hombres de los Estados Unidos?

No solo no calificaron para los el Mundial del año pasado, si no que las mujeres anotaron más goles este martes que los hombres en las tres Copas del Mundo de 2006, 2010 y 2014 combinadas (12).

Recapitulemos.

En 2006, obtuvieron 2.

En 2010, obtuvieron 5.

En 2014, obtuvieron 5.

En 2018, obtuvieron – bueno, nada. Ellos no clasificaron.

Entonces, tomó 13 años de juego en la Copa Mundial para que el equipo masculino hiciera lo que hizo el equipo femenino en un día. Diecisiete años si se cuenta en el año 2002.

¿Y aún así, todavía no se les paga tanto como a los hombres?

Hmm.

