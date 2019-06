Su esposo mató a sus 5 hijos. Ella le pidió al jurado en su sentencia que tenga piedad

(CNN) — La exesposa de un hombre que fue declarado culpable de matar a sus cinco hijos en Carolina del Sur tomó el estrado esta semana para pedirle a los miembros del jurado que no lo condenaran a muerte.

Amber Kyzer estuvo casada con Timothy Jones Jr. durante ocho años y vivió en el condado de Lexington hasta 2012, cuando se divorciaron y obtuvieron custodia compartida de sus hijos.

Después de que terminara su matrimonio, ella se quedó sin trabajo, un automóvil o una licencia, y creyó que sería mejor darle a su ex esposo la custodia primaria de los hijos, informó la afiliada de CNN, WIS.

“No tenía nada que ofrecer a mis hijos, no podía mantenerlos”, dijo. “Como madre, tomé la mejor decisión que pude. Confié en mi esposo en ese momento. Él prometió cuidar a nuestros hijos”.

Luego, el 28 de agosto de 2014, llamó a sus hijos como siempre hacía a las 7 pm, pero había algo diferente. Sus hijos gritaban en el fondo y uno de ellos sonaba como si estuviera jadeando, dijo. Luego, su esposo desconectó el teléfono y no respondió varias llamadas de ella después, dijo.

Más tarde descubrió que había matado a sus hijos Mera, de 8 años; Elías, de 7; Nahtahn, de6; Gabriel, de 2; y Abigail de tan solo 1 año.

Jones se declaró inocente por causa de la locura, informó WIS. Después de tres semanas de testimonio, un jurado lo declaró culpable de cinco cargos de asesinato el 4 de junio. Los fiscales están buscando la pena de muerte y un jurado determinará el castigo.

‘Nada justifica lo que has hecho’

Kyzer dijo que mientras estaba indignada con Jones por matar a los niños, suplicaba por su vida en su nombre.

“Él no mostró misericordia a mis hijos de ninguna manera. Pero mis hijos lo amaron y si hablo en nombre de mis hijos y no de mí misma, eso es lo que tendría que decir”, declaró el martes. “No estoy aquí por mí. La mamá en mí quiere que él sienta todo lo que siento, lo que sintieron mis hijos. Nada justifica, nada justifica lo que has hecho”, dijo.

Durante la audiencia, se volvió hacia el hombre con el que estuvo casada y le contó cómo lo amó en un momento dado, y cómo lo amaron sus hijos. Jones se secó las lágrimas con un pañuelo.

Kyzer dijo que no había asistido a la mayoría de las audiencias en persona, pero que los había visto en vivo y se había enterado de detalles sombríos sobre cómo murieron sus hijos al mismo tiempo que otras personas en la sala del tribunal.

Puso sus cuerpos en bolsas de basura y los tiró

Su esposo tiró los cuerpos de los niños en bolsas de basura en un camino de tierra en Alabama. Fue arrestado mientras conducía el 6 de septiembre de 2014.

Los agentes del Departamento de Correccionales de Carolina del Sur, el teniente Travis Pressley y Ben Boyd, testificaron que después de ser procesado y colocado en una habitación, Jones confesó describió cómo mató al niños.

Explicó cómo los estranguló y los ahogó, a algunos con sus propias manos y otros con un cinturón, dijo Pressley, según la afiliada WIS.

“Me enteré junto a ustedes y al mundo lo que les había pasado a mis hijos. Así que, en retrospectiva, la mamá en mí decía, que muera, que muera, absolutamente. Pero desde el principio, he sostenido –no estoy a favor de la pena de muerte– soy una firme creyente en que no hay pena de muerte”, dijo Kyzer.

Otros también le pidieron al jurado que le perdonara la vida

Kyzer dijo que no quiere que la familia de su esposo sienta el dolor de perder a un hijo como le pasó a ella.

“Si yo personalmente pudiera arrancarle la cara, lo haría”, dijo, según la afiliada. “Esa es la mamá oso que hay en mí. No deseo a la familia Jones lo que sentí cuando perdí a mis hijos”.

Le contó al jurado sobre el supuesto abuso que sufrió cuando estaba casada con Jones, a veces en presencia de sus hijos. Ella describió cómo él solía escupirla, golpearla y amenazarla con cortarla.

Además de Kyzer, la abuela de Jones y su padre también le pidieron al jurado que no lo condenara a muerte.