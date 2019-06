Trump invoca el privilegio ejecutivo antes de la votación en la Cámara de Representantes sobre el desacato de Barr y Ross

Washington (CNN) — El Departamento de Justicia informó este miércoles a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que el presidente Donald Trump ha afirmado el privilegio ejecutivo sobre los materiales relacionados con la adición de una pregunta sobre ciudadanía al censo de 2020.

La decisión se produce antes de una votación en la comisión sobre si se debe mantener al secretario de Justicia, William Barr, y al secretario de Comercio, Wilbur Ross, en desacato al Congreso por una disputa relacionada con el censo y por no cumplir con las citaciones emitidas por la comisión.

En una carta dirigida al presidente de la comisión, Elijah Cummings, el vicesecretario de Justicia, Stephen Boyd, escribió: “Esta carta es para notificarle que el presidente ha afirmado privilegio ejecutivo sobre ciertos documentos citados identificados por la comisión en sus cartas del 3 de junio de 2019 a los secretarios de Justicia y de Comercio”.

Cummings, un demócrata de Maryland, ha dicho que programó la votación porque el secretario de Justicia y el secretario de Comercio no cumplieron con las citaciones emitidas por la comisión mientras investiga el impulso del gobierno de Trump para agregar la pregunta al censo.

Cummings criticó la afirmación de privilegio ejecutivo el miércoles por la mañana.

“Esto no parece ser un esfuerzo para participar en negociaciones o arreglos de buena fe”, dijo. “En cambio, parece ser otro ejemplo del desafío generalizado del gobierno a las responsabilidades constitucionalmente encomendadas por el Congreso”.

Cummings le dijo a la comisión el miércoles que pospondría la votación de desacato hasta más tarde para que los legisladores pudieran revisar la carta.

Los documentos específicos en el centro de la lucha, principalmente un conjunto de borradores de notas y cartas intercambiadas entre Comercio y Justicia, están cubiertos por ciertos privilegios, según el Departamento de Justicia.

Al menos un tribunal federal en un caso diferente, pero relacionado, estuvo de acuerdo con el gobierno y concluyó que los documentos fueron retenidos apropiadamente, un hecho que puede reforzar el caso del Departamento de Justicia si los demócratas de la Cámara de Representantes llevan el tema de producción de documentos a los tribunales.

El Departamento de Comercio anunció el año pasado que se incluiría una pregunta sobre ciudadanía en el próximo censo de 2020. La medida ha generado controversia y una gran batalla judicial, ya que los críticos dicen que preguntar sobre el estado de ciudadanía conducirá a un recuento inexacto.

Los datos del censo sirven como base para las decisiones sobre cómo asignar los recursos federales y dibujar los distritos del Congreso.

El presidente Trump defendió la adición de una pregunta sobre ciudadanía el miércoles y dijo en declaraciones a los reporteros de la Oficina Oval que “es totalmente ridículo que tengamos un censo sin preguntar”.

Sobre qué vota la comisión y qué sigue

La comisión liderada por los demócratas considerará una resolución de desacato en el censo que recomienda que la Cámara de Representantes encuentre a Barr y Ross en desacato al Congreso “por negarse a cumplir con las citaciones”. La resolución de desacato incluye citaciones tanto por desacato civil como penal.

No está claro qué sucederá después de que la comisión vote sobre la resolución, pero la votación marcará la escalada más reciente de las hostilidades entre los demócratas de la Cámara de Representantes y el gobierno de Trump, mientras los demócratas siguen adelante con amplias investigaciones de supervisión del presidente y el poder ejecutivo.

Dependiendo de cómo respondan los Departamentos de Justicia o Comercio, los demócratas de la Cámara de Representantes podrían presentar en la plenaria tanto desacato criminal como civil. También podrían descartar el desacato criminal antes de ir a la sesión si ocurre alguna adaptación.

Según un asistente de la comisión, un voto de desacato criminal tendría que pasar por el piso. Sin embargo, el desacato civil podría pasar por el Grupo de Asesoría Jurídica Bipartidista, que está compuesto por los tres demócratas de la Cámara de rango superior y los dos republicanos de la Cámara de rango superior.

Cummings le dijo a CNN el martes que no está seguro de cuál sería el próximo paso después de su comisión ni si presionaría para un voto de toda la Cámara.

“Lo decidiremos cuando llegue el momento”, dijo Cummings sobre los próximos pasos.

“Si acuden a nosotros, ciertamente hablaremos con ellos, pero no anticipo eso”, agregó Cummings, refiriéndose a la posibilidad de llegar a un acuerdo o algún cambio antes de la votación.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio han argumentado que están trabajando de buena fe para responder a las solicitudes de la comisión y que ya han enviado miles de páginas de documentos al panel.

Ross ha calificado la votación planificada de la comisión como “un truco vacío”, y en una entrevista con la CNBC el martes dijo: “Por favor, no me digan que no estamos cooperando”.

“Lo que estamos haciendo es cooperar de una manera racional que sea consistente con las reglas, los reglamentos, las leyes y la práctica anterior”, dijo Ross, y agregó: “Hemos producido para la Comisión de Supervisión de la Cámara 14.000 páginas de material. Ya testifiqué ante ellos por casi siete horas. Estamos preparando tres testigos más”.

Un asistente de la comisión demócrata le dijo a CNN, sin embargo, que esos documentos han sido insuficientes y que son documentos disponibles al público, se han editado en gran medida o simplemente no responden a la solicitud en absoluto y no están relacionados.

