El cantante colombiano Juanes es nombrado Persona del Año de los Latin Grammy 2019

Recuerdo haber estado en el anuncio de las nominaciones al Latin Grammy después de lanzar mi primer álbum como solista. Me sentí tan agobiado por la emoción al escuchar mi nombre siete veces, que tuve que salir un momento para procesar cómo acababa de cambiar mi vida para siempre. Ese año tuve la bendición de ganar tres estatuillas y La Academia Latina de la Grabación ha sido una parte fundamental para llevar mi música a una audiencia global desde entonces. Ahora, me siento muy agradecido y profundamente honrado de unirme a ilustres artistas como Juan Luis Guerra, Carlos Santana, Caetano Veloso y otros más, quienes también han recibido el reconocimiento Persona del Año, continuando con mi colaboración con la Academia Latina en sus esfuerzos para apoyar futuras generaciones de nuevos artistas de habla hispana. @latingrammys #Personoftheyear2019