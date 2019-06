Los inspiradores mensajes de Edith González en su lucha contra el cáncer

Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. DIOS mío gracias por una nueva oportunidad. Dear past, thank you for your lessons. Dear future, I am ready. Dear GOD, thank you for another chance!!! pic.twitter.com/cIqQM1vnT8

— Edith Gonzalez (@EdithGonzalezMx) January 8, 2018