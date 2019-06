Muere el bebé que fue sacado a la fuerza del vientre de su madre en un ataque

(CNN) — De acuerdo con Julie Contreras, portavoz de la familia, la bebé Yovanny Jadiel López falleció el viernes después de que fuera cortado del vientre de su madre en un ataque.



El bebé había estado en cuidados intensivos y estuvo en condición grave durante varias semanas. En un comunicado, Contreras dijo:

“Con gran tristeza le informamos sobre el fallecimiento del bebé Yovanny Jadiel López. Falleció este viernes 14 de junio de 2019 de su grave lesión cerebral. Por favor, mantengan a su familia en sus pensamientos y oraciones mientras atraviesan este momento difícil. El funeral será un evento PRIVADO solo para la familia. Por favor, respete los deseos de las familias que el evento es PRIVADO. FUNERAL CERRADO A MEDIOS Y PUBLICO”.

MIRA: Lo que se sabe del homicidio de una mujer latina para extraerle su bebé

La madre del bebé, Marlen Ochoa-López, fue asesinada en abril después de que la atrajeran a la casa de una mujer de Chicago con una oferta de ropa de bebé gratis.

La policía dice que Clarisa Figueroa, de 46 años, estranguló a Marlen Ochoa-López de 19 años en Chicago el 23 de abril y luego llamó al 911 el mismo día para decir que acababa de dar a luz al bebé.

Figueroa y el bebé fueron llevados al Centro Médico Advocate Christ en las cercanías de Oak Lawn.

Los fiscales del condado de Cook dijeron que no había señales de que Figueroa hubiera dado a luz. Los familiares de Ochoa-Lopez han dicho que no entienden por qué el hospital no habría reportado sospechas antes.

El esposo de Ochoa-Lopez reportó su desaparición el 24 de abril, dice la policía.

La policía dice que solo comenzaron a sospechar que Figueroa estaba relacionada con la desaparición de Ochoa-Lopez el 7 de mayo, luego de que un amigo de Ochoa-Lopez les dijo a los detectives que Figueroa y la adolescente habían estado en contacto entre sí en Facebook.

MIRA: Un bebé que fue sacado del vientre de su madre después de que ella fue asesinada abre sus ojos

Después de que una prueba de ADN demostró que el bebé no era de Figueroa, los investigadores registraron su casa el 14 de mayo y encontraron los restos de la adolescente en un bote de basura en un patio trasero, dijo la policía.

Figueroa y su hija, Desiree Figueroa, que según la policía ayudó en el estrangulamiento, fueron acusadas la semana pasada de asesinato en primer grado y agresión a un menor. El novio de Clarisa Figueroa, Piotr Bobak, de 40 años, fue acusado de ocultar la muerte de una persona y de ocultar una muerte homicida.

Los tres se encuentran detenidos sin derecho a fianza.