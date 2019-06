Estados Unidos intensifica los ciberataques en Rusia, reporta The New York Times

Washington (CNN) — Estados Unidos está intensificando los ciberataques en la red eléctrica de Rusia y ha colocado malware potencialmente paralizante dentro del sistema ruso, informó este sábado The New York Times.

La ubicación del malware en lo profundo de la red rusa nunca se había intentado anteriormente, informa The New York Times, y está pensada en parte como una advertencia y también para poner a EE.UU. en una posición para realizar ataques cibernéticos en caso de que surja un conflicto significativo con Rusia.

Dos funcionarios de la administración dijeron a The New York Times que creían que al presidente Donald Trump no se le había informado con ningún detalle sobre el código informático de EE.UU. que se estaba implantando dentro de la red rusa.

LEE: El “nivel sin precedentes” de la cooperación entre China y Rusia amenaza el dominio de Estados Unidos

El Pentágono y los oficiales de inteligencia describen al The New York Times la “amplia vacilación” para contarle a Trump los detalles de las operaciones contra Rusia. Le dicen al medio que existía preocupación sobre cómo reaccionaría Trump, y la posibilidad de que Trump pudiera revertir las operaciones o discutirlo con funcionarios extranjeros.

En 2017, Trump compartió información altamente clasificada con el ministro ruso de Asuntos Exteriores y el embajador ruso en Estados Unidos en una reunión en la Casa Blanca. Esto fue informado por The Washington Post por primera vez y CNN luego lo confirmó.

En entrevistas con funcionarios del gobierno actual y anterior durante los últimos tres meses con The New York Times, los funcionarios describen el despliegue del código informático de EE.UU. en la red de Rusia y otros objetivos como parte de un cambio hacia una estrategia más ofensiva.

La incursión en la red eléctrica rusa parece haberse realizado bajo nuevas autoridades legales en el proyecto de ley de autorización militar aprobado por el Congreso el año pasado, informa The New York Times. Según la ley, el secretario de Defensa puede autorizar, sin la aprobación especial del presidente, la “actividad militar clandestina” de rutina en el ciberespacio, según The New York Times.

Trump nombró nuevas autoridades el verano pasado en el Comando Cibernético de Estados Unidos, que forma parte del Pentágono y dirige las operaciones en línea ofensivas y defensivas del ejército de EE.UU., Informa The New York Times. El documento clasificado le otorga al comandante del comando cibernético, general Paul Nakasone, el poder de realizar operaciones en línea ofensivas sin necesidad de aprobación presidencial.

La administración de Trump se negó a describir al The New York Times las acciones específicas que estaba tomando bajo estas nuevas autoridades.

Funcionarios actuales y anteriores le dijeron al The New York Times que Estados Unidos ha puesto sensores de reconocimiento en la red rusa desde al menos 2012.

Nakasone y John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, se negó, a través de portavoces, a responder preguntas del The New York Times sobre las incursiones, y la Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional declinaron hacer comentarios al The New York Times, pero dijeron que no tenían preocupaciones respecto a la seguridad nacional sobre los detalles de los informes del referido medio.