6 semanas del juicio a Nxivm dejan detalles escabrosos: marcaban a mujeres y las presionaban para tener relaciones sexuales con Keith Raniere

Nota del editor: El siguiente informe contiene testimonios sexualmente explícitos e inquietantes.

(CNN) — Varias mujeres testificaron sobre cómo obedecían ciegamente a sus “amos”, gritaban cuando les marcaron el cuerpo y las presionaron para tener relaciones sexuales con Keith Raniere, el fundador de un grupo llamado Nxivm.

Durante dos décadas, Raniere dirigió una compañía con sede en Albany, Nueva York, que ofrecía costosas lecciones de “autoayuda” a miles de personas en Estados Unidos, Canadá y México. Una actriz que testificó ante el tribunal dijo que era venerado por sus estudiantes y que algunos lo veían como el hombre más inteligente del mundo.

Pero durante las últimas seis semanas, Raniere ha enfrentado un juicio en un tribunal federal de Nueva York acusado de crear un supuesto culto sexual disfrazado como un grupo de empoderamiento de mujeres dentro de su organización para su beneficio económico y placer sexual.

Se enfrenta a múltiples cargos, entre los que se incluyen crimen organizado, tráfico sexual, explotación sexual de un menor y tráfico de personas. Raniere se declaró inocente de todos los cargos y su abogado defensor dijo que sus relaciones con las seguidoras de Nxivm eran consensuales. Ha estado bajo custodia federal en Brooklyn desde que fue arrestado en México el año pasado.

Mientras el juicio de Raniere entra en su etapa final, he aquí un resumen de lo que hemos conocido sobre el caso:

Decenas de personas fueron seducidas por una sociedad sexual secreta, según los fiscales

Raniere reclutó inicialmente a ocho mujeres dentro de las filas de Nxivm para unirse a una sociedad sexual secreta llamada DOS, o “The Vow”, dijeron los fiscales.

Las mujeres en DOS, al igual que la mayoría de los miembros de Nxivm, se incorporaron originalmente al grupo porque querían aprender a ser más exitosas. Un exintegrante de Nxivm que no formaba parte del DOS, Mark Vicente, dijo en la corte que la gente pagaba por cursos que costaban 7.500 dólares por 16 días. Una de esas sesiones, dijo, solucionó la sensación de claustrofobia que padecía cuando se encontraba en atascos de tráfico.

“Nunca había visto nada que fuera tan efectivo”, dijo. “Me quedé asombrado.”

Las mujeres que Raniere reclutó para su “círculo íntimo” lo veían como su amo y eventualmente llegaron a verse ellas mismas como “amas” cuando reclutaron a más mujeres para que fueran sus “esclavas”, según una denuncia criminal.

Marc Agnifilo, el abogado de Raniere, le dijo a CNN que este creó el DOS como una forma para que las mujeres tengan “su propia sociedad … donde los hombres no jugarían ningún papel”. Pero los fiscales dicen que Raniere se ubicaba a la cima de la pirámide.

Lauren Salzman, de 42 años, quien se declaró culpable en una corte federal de cargos de extorsión y conspiración de extorsión en marzo, declaró que ella era una ama y que tenía seis esclavas propias. Le dijeron que el grupo enseñaría a las mujeres a ser “amas de su propia vida”.

Mientras las reclutaban, los amos insistían en que las reclutas proporcionaran información sobre ellas mismas como “garantía” para alentarlas a mantener en secreto la información sobre el DOS, según una declaración jurada preparada por un agente del FBI y presentada junto con la orden de arresto de Raniere

Varias mujeres declararon en la corte que compartieron fotos sexualmente explícitas, les concedieron acceso a sus cuentas bancarias y grabaron videos con historias que perjudicarían a sus familias y a sus personas más cercanas. Algunas de las mujeres dijeron que las declaraciones ni siquiera eran veraces.

Una mujer, identificada solo como Sylvie, dijo que escribió una carta a sus padres confesando falsamente que era una prostituta. El contenido de la carta no era cierto, pero la amenaza de que fuera dada a conocer la perseguía, dijo.

Las mujeres fueron marcadas con las iniciales de Raniere

Después de ser aceptadas en DOS, las integrantes eran marcadas cerca de la línea del bikini con las iniciales de Raniere, dijeron los fiscales y las víctimas.

Durante el juicio, los fiscales presentaron una serie de grabaciones de conversaciones entre la estrella de “Smallville”, Allison Mack, y Raniere, en las que discutieron una ceremonia de marcación. Mack, también acusada en el caso, se declaró culpable de extorsión antes del inicio del juicio.

“¿Crees que la persona que está siendo marcada debe estar completamente desnuda y como atada a la mesa, como en una especie de sacrificio?”, dijo Raniere en la grabación.

Salzman tomó el estrado y habló sobre la realización de una ceremonia para sus seis esclavas. La primera en ser marcada se retorcía de dolor, dijo.

“Ella estaba chillando y gritando, y se veía horrible”, dijo Salzman. “Eso asustó a las otras chicas”.

Salzman también dijo que ella y otros amos azotaban a sus “esclavos” con cinturones de cuero. Raniere llamaba para preguntar cómo iba todo, testificó ella.

“Llamó y quería asegurarse de que estuviéramos haciéndolo lo suficientemente fuerte”, dijo Salzman.

Creían que Raniere era un ser superior

En las clases de Nxivm, a los estudiantes se les dijo que Raniere era uno de los hombres más inteligentes del mundo y algunos incluso creían que podía controlar el clima, declaró un testigo.

Los fiscales mostraron una biografía que una vez apareció en un sitio web de Nxivm en la cual se afirmaba que Raniere asistió al Instituto Politécnico de Rensselaer cuando tenía 16 años e inmediatamente comenzó a tomar cursos de posgrado.

Una exintegrante de Nxivm que fue identificada solo como Jay testificó que Mack le dijo que tenía que seducir a Raniere y que le permitiera tomar una fotografía de ella desnuda. Mack le dijo que “se libraría de todo su trauma de abuso sexual”, dijo Jay.

“Estaba horrorizada y enojada por el hecho de que ella trataba de volver a traumatizarme y por decirme que hacer algo sexual con alguien con quien obviamente no quería hacerlo curaría mi trauma sexual. Estaba disgustada”, dijo.

Otra mujer que testificó en el tribunal declaró que Raniere le dijo que las mujeres verían una luz azul si se tragaban su semen.

3 hermanas tuvieron sexo con Raniere, luego abortaron

Una adolescente de México pasó de ser una estudiante de secundaria prometedora en su país a ser incorporada al plan de estudios de autoayuda de Nxivm y, finalmente, “preparada” para el sexo.

Daniela, quien fue identificada en la corte solo por su nombre, testificó que se mudó a Albany para ayudar a la misión del grupo y trabajar para Raniere. Ella recibió instrucciones de piratear las computadoras de los enemigos de Nxivm, en su mayoría antiguos miembros del grupo, y no se le pagó por gran parte de su trabajo, dijo.

Mientras era menor de edad, dijo Daniela, Raniere la sedujo para tener relaciones sexuales, y dijo que tuvieron relaciones después de que ella cumpliera 18 años. Raniere tenía unos 40 años en ese momento.

Daniela dijo que más tarde descubrió que Raniere también estaba teniendo relaciones sexuales con sus dos hermanas. Las tres hermanas se quedaron embarazadas de Raniere en diferentes momentos y abortaron por insistencia de él, dijo Daniela.

Daniela estuvo en cautiverio durante casi 2 años

Poco después de que Daniela le dijera a Raniere que tenía sentimientos por otro miembro de Nxivm, fue confinada en una habitación en la que estuvo aproximadamente dos años.

Su contacto con Raniere fue interrumpido lentamente cuando le quitaron su teléfono, computadora e incluso sus documentos de inmigración e identificación, su única forma de abordar un avión o salir del país.

Su familia no sabía que la “brecha ética” que había cometido Daniela tenía que ver con que ella había desarrollado sentimientos por otro hombre. En su lugar, Raniere le contó a su familia sobre un incidente ocurrido años antes en el que ella había robado y devuelto dinero rápidamente. Raniere animó a su familia a ser estricta con Daniela.

Después de que Daniela ingresó a un dormitorio en la casa de su familia en 2010, apenas tuvo contacto con el mundo exterior.

Daniela dijo que pidió salir de la habitación varias veces a lo largo de los años, pero Raniere era el único que podía determinar si ella había solucionado su “violación ética”. Ella le escribía todos los días, según las instrucciones.

Durante el interrogatorio de Daniela, Agnifilo le preguntó por qué no se había ido de la habitación. Daniela testificó que temía que su familia ya no le hablara y que no tendría dónde ir, ya que su familia le había quitado sus documentos legales, a instancias de Raniere y otros miembros de Nxivm.