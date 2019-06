Argentina, Uruguay y Paraguay sufrieron un apagón a gran escala y nadie sabe qué pasó

(CNN) — El secretario de energía de Argentina dijo que no cree que un ataque cibernético fuera la causa de un apagón a gran escala que dejó en la oscuridad a decenas de millones de personas en Argentina, Uruguay e incluso Paraguay durante varias horas del domingo.

“En este momento no descartamos ninguna posibilidad, pero … un ataque cibernético no está dentro de las alternativas preliminares que se consideran”, dijo Gustavo Lopetegui a periodistas el domingo.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, calificó el apagón, que también afectó a partes de Chile y el sur de Brasil, como “sin precedentes” y anunció una investigación oficial sobre la causa.

Hasta el momento, no se ha identificado ninguna explicación para el fallo generalizado.

El apagón se produce mientras aumentan las inquietudes sobre la capacidad de los gobiernos para interrumpir los sistemas eléctricos de otras naciones. El diario The New York Times informó el sábado que Estados Unidos está intensificando los ciberataques en la red eléctrica de Rusia y ha colocado programas malignos potencialmente paralizantes dentro del sistema ruso.

Hasta el domingo por la noche, hora local, la mitad del servicio eléctrico en Argentina había sido restaurada, incluso en la capital, Buenos Aires, dijeron las autoridades.

Las distribuidoras eléctricas de Argentina, Edesur y Edenor, dijeron que el servicio se había restablecido en la capital del país el domingo por la noche, y más temprano, el secretario Lopetegui dijo que más de la mitad de los servicios de electricidad en el país habían sido restaurados y que se esperaba que se reincorporaran por completo en las próximas horas

¿Que pasó?

Un portavoz de la empresa de servicios públicos con sede en Buenos Aires Edesur afirmó que la interrupción “es el primer apagón generalizado que Argentina ha tenido en su historia”, según dijo Alejandra Martínez a la afiliada de CNN, TN.

Aunque todavía quedan grandes dudas sobre qué causó el apagón, Edesur dijo que se produjo un “colapso” en el sistema de interconexión operado por el gobierno de Argentina alrededor de las 7 am hora local del domingo (6 am ET).

Apagón generalizado en Argentina y Uruguay. Mira la galería:

1 de 8 | A la luz de velas, una mujer prepara biberones de leche en su casa de Montevideo, capital de Uruguay, durante un apagón masivo que afectó este país y Argentina. (Crédito: MIGUEL ROJO / AFP / Getty Images) 2 de 8 | Un trabajador en la estación de tren de Constitución, en Buenos Aires, mira su celular en la penumbra durante el apagón masivo de energía eléctrica. (Crédito: Lalo Yasky / Getty Images) 3 de 8 | Una estación de gasolina permanece sin brindar atención durante el apagón que afectó Argentina, Uruguay, parte de Chile y Brasil. (Crédito: Lalo Yasky / Getty Images) 4 de 8 | Una falla generalizada del suministro eléctrico a primera hora de la mañana del domingo dejó a toda Argentina y Uruguay sin electricidad. En la imagen, una vista general al interior de la estación de trenes de Constitución, en Buenos Aires. (Créditos: Lalo Yasky / Getty Images) 5 de 8 | Vista del centro de Buenos Aires durante el corte de energía. Los semáforos lucen apagados. (Crédito: ALEJANDRO PAGNI / AFP / Getty Images) 6 de 8 | Un hombre camina al lado de una estación de metro cerrada en el centro de Buenos Aires. (Crédito: ALEJANDRO PAGNI / AFP / Getty Images) 7 de 8 | Un trabajador en la estación de tren de Constitución, en Buenos Aires, mira su celular en la penumbra durante el apagón masivo de energía eléctrica. (Crédito: Lalo Yasky / Getty Images) 8 de 8 | Vista de una carnicería y verdulería de Buenos Aires, Argentina, durante el apagón masivo de este domingo. (Crédito: Lalo Yasky / Getty Images)

La distribuidora de servicios públicos Edenor, que controla el 20% del mercado argentino, aproximadamente 3 millones de clientes, dijo que un sistema de transmisión en la Presa Yacyretá, en el río Paraná, cerca de Ayolas, Paraguay, falló “sin intervención humana”, lo que obligó a un cierre automático.

Edesur agregó que el fallo comenzó en una conexión de transporte entre la represa y las centrales eléctricas de Salto Grande en la costa de Argentina. El cierre fue una medida de protección, dijo.

Ambas compañías llamaron al apagón “un problema externo” y enfatizaron que la interrupción no tuvo nada que ver con sus líneas de distribución.

Debido a que la red de Argentina está conectada a los países vecinos de Paraguay y Uruguay, los residentes en esos países, así como partes de Chile y el sur de Brasil también se vieron afectados.

El sistema de interconexión argentino, que experimentó la falla, maneja la mayor parte de la electricidad de Argentina. Es uno de los dos sistemas de este tipo en el país; el otro se encuentra en la región de la Patagonia.

Para la tarde del domingo, el sistema de Chile estaba funcionando normalmente nuevamente, informó CNN Chile.

Edesur dijo más tarde que Uruguay y Paraguay podrían ser sacados de la lista de países que carecían por completo de electricidad, pero no está claro cuántos residentes de esos dos países habían recuperado el servicio. La energía solo se restauró parcialmente en Uruguay, dijo la autoridad energética del país.

Lucas Rodríguez tuiteó un video de la capital argentina en la oscuridad antes del amanecer, diciendo que nunca había visto nada igual.

“La parte divertida es que no tenemos electricidad, pero tenemos internet en nuestros teléfonos”, dijo a CNN.

Amanda Jackson, Tatiana Arias, Amara Walker, Kay Guerrero y Esteban Campanella y Daniel Silva Fernández contribuyeron a este informe.