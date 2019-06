Carlos Santana habla con Zona Pop sobre Woodstock, Supernatural y su nuevo álbum, “Africa Speaks”

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – Con más de 47 discos (entre álbumes de estudio, discos en solitario, recopilaciones y producciones en vivo) en su haber, más de 10 premios Grammy y calificado por el salón de la fama del Rock and Roll como “alguien sin miedo a sacudir las cosas”, Carlos Santana presenta su más reciente álbum “Africa Speaks.”

Hace medio siglo que Santana inició su carrera con una versión de “Jingo” del percusionista nigeriano Babatunde Olatunji y ahora regresa con una carta de amor a África.

“Este continente tiene un ingrediente que trae alegría, fe y fuerza para que la gente pueda reconocer su propia luz para que hagamos milagros y bendiciones y lo imposible”, dijo Santana a Zona Pop CNN, el podcast de cultura pop de CNN en Español.

Y esa temática, la luz interior, es algo con lo que Rick Rubin, el productor detrás de este álbum, concuerda con Santana. Según Rubin, “Africa Speaks” es una especie de puerta para la conciencia humana. Para Santana es algo natural, la música es una de las facetas del arte que logra conectar de manera directa con la audiencia, porque según él, es el lenguaje de las moléculas.

“La música es el lenguaje de las moléculas que hace que las mujeres y hombres recuerden que no somos burros, somos divinos y podemos hacer maravillas y milagroso bendiciones, como digo, y podamos corregir este mundo para que no esté tan torcido y chueco”, asegura quien es considerado el “Hijo Pródigo” de Autlán de Navarro, Jalisco en México.

Aunque la producción está conformada de 11 temas, Santana, su banda y su invitada especial, la cantante española Concha Buika, grabaron 49 temas en 10 días. Algunas de esas canciones fluyeron y quedaron plasmadas en tan solo una toma.

A diferencia de “Supernatural”, disco que por cierto celebra su 20 aniversario, Santana tiene solo a una invitada, Buika: su voz lanza un hechizo a lo largo del álbum. Santana dijo a Zona Pop que “encontró” a la cantante en una de esas búsquedas noctámbulas de música que suele hacer.

“Yo busco a las 3 de la mañana música nueva que viene de África y ella se presentó como a las tres y media de la mañana y cuando oí su voz, descargué su música y a mi esposa y a mí nos encantó y cuando se presentó la oportunidad con Rick Rubin me preguntó que con “Supernatural” tuve muchas colaboraciones con cantantes y que a quién quería esta vez y le respondí que solo quería a Buika y a Lauren Mvula”, dijo el guitarrista.

Supernatural, su mayor éxito

Supernatural es el disco con el que la generación millennial más identifica a Santana, o quizás con el que lo descubrieron. Salió a la venta en 1999, y fue su mayor éxito.

Uno de los sencillos que cautivó a esa generación a nivel mundial fue Smooth junto al cantautor estadounidense y vocalista de la banda Matchbox Twenty Rob Thomas.

Para Santana, Supernatural significó nueve Grammy, tres Latin Grammy y un éxito rotundo en las listas de Billboard: alcanzó los primeros lugares de la codiciada lista Hot 100 durante 12 semanas y se mantuvo en esa misma lista por 58 semanas consecutivas en total.

Un año antes, Santana y su banda habían sido reconocidos en Cleveland, al ser incluidos como miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll.

“La fusión de Santana del jazz, el rock y las influencias latinas lo convirtió en un reinado muy exitoso y duradero en el mundo del rock. Sin miedo a sacudir las cosas, Santana ha colaborado con diversos grupos y organizado una de las reapariciones más exitosas de todos los tiempos”, dice el Salón de la Fama en su página.

Woodstock, su lanzamiento mundial

En la década de 1950, su familia dejó Jalisco y se mudó a Tijuana, Baja California. En ese entonces sus grandes influencias fue B.B. King, al cuál el rindió tributo en 1897, y creció tocando con su banda en algunos clubs locales.

En 1961 se volvió a mudar junto con su familia, en esta ocasión a San Francisco en donde gracias a las diversas ideologías culturales, sociales y sobretodo musicales, Santana sentía que encajaba a la perfección.

Formó la banda “Santana” y para principios de 1969 grabaron su primer disco homónimo. Pero fue el 18 de agosto de ese mismo año cuando llegó su oportunidad de darse a conocer a la juventud hippie en el festival de Woodstock, el festival de música en el que más de medio millón de espectadores buscaban la paz y el fin de la guerra de Vietnam.

Se llevó a cabo a mediados de agosto en una granja de Bethel, en Nueva York, y se convirtió en la cuna del Flower Power, de la frase “Make Love, Not War” y sin duda, la cuna del movimiento hippie.

Santana se codeó en este escenario con ahora leyendas de la música: Jimi Hendrix, The Who, Bob Dylan, Janis Joplin, entre otros. Lo que recuerda del festival es que libraron exitosamente la prueba.

“Gracias a Dios y a Bill Graham y a Michael Lang, nos dieron la oportunidad de presentarnos en ese festival en el que estaba Jimi Hendrix y mucha gente y cuando nos dieron la oportunidad, nosotros nos fajamos y salimos bien, muy bien”, dijo Santana.

“Woodstock le demostró a la gente que podemos coexistir y vivir en armonía y compartir. Woodstock fue el equivalente a cuando cayó el muro de Berlín y cuando salió Nelson Mandela. En otras palabras, la generación de Woodstock, no necesita paredes ni tener miedo y no necesita complacer a pen*****”, agregó el guitarrista.

Durante más de cuarenta años de carrera, “Santana ha vendido más de 100 millones de discos y ha alcanzado a más de 100 millones de fans en conciertos en todo el mundo”, según su página web.

Luego de visitar México y algunas ciudades de Estados Unidos, Santana iniciará la segunda etapa de la gira “Supernatural Now”, en la que celebra los cincuenta años del festival de Woodstock y los veinte de su disco “Supernatural”. El guitarrista y su banda recorrerán Estados Unidos y Canadá y para los meses de septiembre y noviembre, hará una breve residencia en el reconocido House of Blues at Mandalay Bay en Las Vegas, Nevada.

Próximas fechas de Carlos Santana en concierto:

20 de junio – FivePoint Amphitheatre – Irvine, CA

22 de junio – Ak-Chin Pavilion – Phoenix, AZ

23 de junio – North Island Credit Union Amphitheatre – San Diego (Chula Vista), CA

24 de junio – Hollywood Bowl – Los Ángeles, CA

26 de junio – Shoreline Amphitheatre – Mountain View, CA

27 de junio – Toyota Amphitheatre – Wheatland, CA

29 de junio – White River Amphitheatre – Auburn, WA

30 de junio – Sunlight Suppy Amphitheatre – Ridgefield (Portland, OR), WA

02 de julio – USANA Amphitheatre – Salt Lake City (West Valley City), UT

03 de julio – Pepsi Center – Denver, CO

06 de julio – Dos Equis Pavilion – Dallas, TX

07 de julio – The Cynthia Woods Mitchell Pavilion – Houston, TX

09 de julio – Austin360 Amphitheater – Austin, TX

12 de julio – Hollywood Casino Amphitheatre – St. Louis, MO

03 de agosto – Xcel Energy Center – St. Paul, MN

04 de agosto – Hollywood Casino Amphitheatre – Chicago (Tinley Park), IL

06 de agosto – Budweiser Stage – Toronto, ON, Canada

