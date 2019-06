Un hombre ofreció ‘abrazos de papá’ en un desfile del orgullo gay e impactó a más gente de la que esperaba

Scott Dittman dio abrazos durante el desfile del orgullo en Pittsburgh.

(CNN) — Cuando Scott Dittman supo que una amiga iba al desfile del orgullo gay en Pittsburgh para dar abrazos junto con el grupo de defensa de LGBTQ Free Mom Hugs (Abrazos de mamá gratis), pensó que también sería bueno dar algunos abrazos de papá.

“Mi primer pensamiento fue, bueno, si tuvieras 100 mamás y 100 papás frente a un niño que se identificara con esta población, pienso que, en general, las mamás probablemente serían más receptivas, así que posiblemente los abrazos de papás podrían ser más necesarios”, dijo Dittman a CNN.

Así que ordenó en internet una camiseta con las palabras “Free Dad Hugs” (Abrazos de Papá Gratis en letra grande, y se dirigió desde su casa en Karns City, Pensilvania, a Pittsburgh para el desfile anual del orgullo gay el 9 de junio.

Dittman dice que pensó que iba a pasar un día divertido, con gente celebrando y festejando, pero también sabía que podría haber algunas personas que necesitaban abrazos de papá.

Pero no esperaba los abrazos emotivos que algunas personas le dieron o cómo su historia impactaría en tanta gente.

Dittman dice que mientras estaba en la ruta del desfile, una mujer salió corriendo con lágrimas en los ojos y lo abrazó mientras le daba las gracias profusamente.

“Hay una joven con lágrimas en los ojos y me abrazó, y me agradeció y me agradeció y me agradeció”, dijo Dittman a CNN. “Obviamente, no iba a ser el que se soltara primero. Pero fue entonces cuando me di cuenta de que aunque fuimos allí para difundir un poco de alegría y tener algunas sonrisas y cosas así, tal vez todo iba a resultar un poco diferente”.

La mujer le dijo a Dittman que había estado celebrando, pero un interruptor se disparó dentro de ella cuando lo vio ofreciendo abrazos, dijo. “Supongo que le sorprendió estar en este tipo de festival alegre y necesitar un abrazo de papá”, le dijo Dittman a CNN.

En una publicación de Facebook, Dittman dijo que otro joven lo abrazó y sollozó en sus brazos. Lo habían echado de casa a los 19 años y no había hablado con sus padres desde entonces.

Dittman dijo que dio cientos de abrazos en el desfile, algunos de ellos “muy felices”, otros no tanto.

Después del desfile, en una publicación de Facebook, animó a los padres a amar y aceptar a sus hijos.

“Imagina que tu hijo se siente TAN LEJOS DE TI que se hunde en los brazos de un completo extraño y solloza sin parar solo porque el extraño lleva una camisa que ofrece los abrazos de un padre. Piensa en lo más profundo de su dolor. Trata de imaginar cuán profundas deben ser esas heridas”, escribió. “Por favor, no seas el padre de un niño que tiene que soportar esa carga. Hoy conocí a muchos de ellos de todas las edades”.