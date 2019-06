Una adolescente embarazada y su bebé de 9 meses permanecieron retenidos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza por más de una semana

(CNN) — Una adolescente embarazada y su bebé de nueve meses fueron retenidos en una estación de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en el estado de Nueva York durante unos diez días, mientras las autoridades intentaban encontrarles un lugar más permanente, según un funcionario de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. familiarizado con la situación.



Esto ocurre en un momento en que los funcionarios de EE. UU. han expresado cada vez más su preocupación por la cantidad de tiempo que los migrantes pasan bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, en particular a medida que la cantidad de familias y niños migrantes continúa aumentando a niveles sin precedentes en la frontera de Estados Unidos y México.

El agente de la Patrulla Fronteriza describió la estación como una instalación “realmente de corto plazo”. Es “no está diseñado para los bebés”, dijeron. “Imagínate, es concreto”.

Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a la joven de 17 años, que se cree que tiene nacionalidad rumana, junto con su bebé y otras tres personas alrededor del 21 de mayo después de cruzar a EE. UU. desde Canadá, según el funcionario. Después de que fue detenida, la Patrulla Fronteriza notificó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., que es responsable de la ubicación y el cuidado de los niños migrantes no acompañados.

La adolescente estaba preocupada por la razón por la que estuvo detenida durante tanto tiempo, preguntando: “¿Por qué?”, según el funcionario. El funcionario dijo que le dijeron que “estamos esperando el espacio” y “Tal vez mañana”.

“‘Mañana’ fueron más de 10 días”, agregó el funcionario.

Las estaciones de la Patrulla Fronteriza tienen instalaciones de retención temporal y no están diseñadas para alojar a personas durante un período de estadía. Se supone que los niños deben ser trasladados fuera de custodia “lo antes posible” y no más de 72 horas después de ser detenidos, según la política de Aduanas y Protección Fronteriza.

Agentes de la Patrulla Fronteriza en la región norte de Nueva York donde estuvo retenida estaban preocupados por el tiempo que pasó en la estación, dijo el funcionario.

Las estaciones de la Patrulla Fronteriza del norte no enfrentan los mismos problemas de capacidad que la frontera sur, que ha experimentado un aumento este año de la mayoría de los centroamericanos que llegan a la frontera, pero parecen tener problemas similares para poner a un menor en la custodia gubernamental apropiada.

La adolescente y su hijo fueron transferidos a la agencia estadounidense responsable del cuidado a largo plazo de los menores migrantes alrededor del 31 de mayo, según el funcionario. Fue “definitivamente” un alivio, cuando se encontró una ubicación más permanente, dijo el funcionario.

El Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) que administra el programa de menores no acompañados bajo la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, no comenta casos específicos de menores no acompañados, según la portavoz Evelyn Stauffer.

“Continuamos experimentando una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, y la situación se vuelve más grave cada día”, dijo Stauffer, quien enfatizó la necesidad de fondos suplementarios de emergencia del Congreso por parte para la agencia.

Al 30 de abril, se había enviado a la oficina a aproximadamente 40.900 niños este año fiscal, lo que pone a la agencia en camino a atender al mayor número de niños no acompañados en la historia del programa.

“El HHS continúa operando cerca de su capacidad total, a pesar de colocar a UAC [niños extranjeros no acompañados] con patrocinadores a tasas históricamente altas. El HHS está trabajando diligentemente para ampliar su capacidad de camas para garantizar que pueda seguir el ritmo y, según el crecimiento previsto, y anticipa que continuará la demanda por camas adicionales”, dijo en un comunicado.

Debido a las protecciones de privacidad, la Patrulla Fronteriza remitió el asunto a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, según un portavoz de la agencia. El consulado rumano en Nueva York no tenía un registro de la detención, según la información disponible.

En la frontera de EE. UU. y México, más de 144.000 migrantes fueron encontrados o arrestados en mayo, el total mensual más alto en 13 años, anunció la Patrulla Fronteriza a principios de este mes. Hubo aproximadamente 396.000 aprehensiones en la frontera sur en 2018, y aproximadamente 4.300 todo el año pasado en la frontera norte.

“La mayoría de las veces” las personas no se salen de la custodia de la Patrulla Fronteriza porque no hay ubicaciones disponibles en HHS o Inmigración y Control de Aduanas, dijo a CNN un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza. ICE es responsable del procesamiento y cuidado de adultos solteros y familias migrantes.

La Patrulla Fronteriza está manteniendo en su custodia a las personas más tiempo de lo que les gustaría, dijo el funcionario, y agregó que las dos razones principales para retener a los niños en las estaciones por un período de tiempo prolongado son: el gran volumen de migrantes que llegan a la frontera sur y encuentran una colocación.

“Los menores no acompañados están en la parte superior de la lista”, pero “algunos de esos individuos también están superando las 72 horas”, dijo el funcionario principal.