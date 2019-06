5 cosas que debes saber este 19 de junio: Trump, Galápagos, Peña Nieto, República Dominicana y licencias de conducir para indocumentados

Cómo los “ojos de cachorro” de los perros han evolucionado para ser más atractivos para los humanos. Carlos Santana habló con Zona Pop sobre el cincuenta aniversario de Woodstock, “Supernatural” y su nuevo álbum, “Africa Speaks”. Más de 80 venezolanos han muerto o desaparecido en el mar Caribe en los últimos dos meses en tres naufragios. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Trump lanza su campaña 2020 con los ataques de siempre

Inmigración. Noticias falsas. Demócratas, Hillary Clinton. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso atacó a los premios Oscar en su discurso de lanzamiento de la campaña de reelección. Trump confía en su viejo libro de jugadas y continúa aireando sus quejas, como lo hizo antes. Además, habló de la guerra comercial con China, dijo que “encontraremos” los correos electrónicos eliminados de Clinton, acusó a Obama de no hacer nada acerca de la interferencia rusa durante las elecciones de 2016 y criticó a los medios de comunicación. Trump deberá enfrentar una verdad que incluso a él le será difícil negar, una vez que la euforia de su regreso a la contienda se calme: el 2020 podría no ser como el 2016.

2. Ejército de EE.UU. planea usar pista de aterrizaje de Galápagos; Moreno dice que no habrá bases extranjeras

El presidente de Ecuador Lenín Moreno negó que haya o vaya a haber bases militares extranjeras en el país. Esto tras las críticas y protestas surgidas tras unas declaraciones del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, sobre las Islas Galápagos. A principios de junio, Jarrín habló en una conferencia de prensa sobre un plan de cooperación que permitiría que el Ejército de Estados Unidos use una pista de aterrizaje en la isla de San Cristóbal, principalmente para que aeronaves involucradas en operaciones antinarcóticos se puedan reabastecer, y pague las mejoras al pequeño aeropuerto de la isla.

3. Peña Nieto niega acusaciones de soborno en Pemex

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, rechazó haber recibido sobornos para autorizar que la petrolera estatal Pemex comprara en sobreprecio una empresa de fertilizantes que en realidad no tenía valor. La acusación viene de un artículo en el periódico El Universal, que cita a un informante que habría entregado documentos que revelan una supuesta investigación en curso por parte de autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de EE.UU. no ha respondido a la petición de CNN de información al respecto. Por otra parte, un vocero de la Comisión de Mercados y Valores de EE.UU. dijo a CNN que ese organismo nunca confirma o niega una posible investigación. CNN no ha podido verificar de manera independiente la autenticidad de los documentos presentados por El Universal. Por su parte el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “no conoce esta información” sobre la supuesta investigación, pero agregó que “no debe haber impunidad”.

4. Un hombre de Nueva Jersey murió después de enfermarse en República Dominicana, dice su familia

La semana pasada, un hombre de Nueva Jersey murió en un hotel de República Dominicana, dice su familia, lo que lo convierte en el noveno turista estadounidense que muere o se enferma en un centro turístico dominicano en los últimos 13 meses. Joseph Allen, de 55 años, de Avenel, Nueva Jersey, fue encontrado muerto el 13 de junio en su habitación en el Hotel Terra Linda, en la playa de Sosúa, República Dominicana, según dijo su hermana Jaimie Reed a CNN. Los amigos de Allen le dijeron a la familia que la víctima se quejó de un malestar el miércoles pasado. Horas después, el personal del hotel lo encontró muerto en su habitación. Las autoridades de la República Dominicana han descrito estos lamentables hechos como muertes aisladas, mientras trabajan para tranquilizar a los viajeros porque, afirman, su país es seguro.

5. Nueva York aprueba ley para otorgarles licencias de conducir a inmigrantes indocumentados

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó una ley que permitirá a los inmigrantes indocumentados obtener licencia de conducir en el estado. La medida superó su último obstáculo más temprano en el día con un “sí” en el Senado. El Senado aprobó el proyecto de ley con 33 votos a favor y 29 en contra, el resultado fue recibido con vítores y gritos desde la galería. Otros doce estados tienen disposiciones similares. En el 2015 California aprobó una ley en ese sentido. Inicialmente el gobernador Cuomo se había mostrado preocupado porque la legislación podría brindarle a las autoridades federales información sobre personas indocumentadas, que podrían llevarlas a ser deportadas. Sin embargo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó este lunes que la ley contiene “salvaguardas” contra eso.

A la hora del café

Carlos Santana habla con Zona Pop sobre Woodstock, “Supernatural” y su nuevo álbum, “Africa Speaks”

Carlos Santana habló con Zona Pop sobre su más reciente álbum “Africa Speaks”, el por qué se inspiró en ese continente y sobre los 50 años del Festival de Woodstock, en el que participó.

Las mejores aerolíneas del mundo en 2019 reveladas por Skytrax

Llegaron los resultados: Qatar Airways está de vuelta en la cima con gran éxito, alcanzando el primer puesto en los premios Skytrax World Airline Awards de 2019. Mira las otras ganadoras en otras categorías.

Los “ojos de cachorro” de los perros han evolucionado para ser más atractivos para los humanos

Una simple mirada de un compañero canino puede suavizar incluso los corazones más duros de los humanos. Los investigadores creen que hay una razón para esto: los perros desarrollan nuevos músculos alrededor de los ojos, para ayudarlos a conectarse mejor con sus amigos de dos patas.

Facebook quiere hacer de la criptomoneda algo convencional. Este es su plan

La criptomoneda de Facebook se llamará Libra y una organización independiente llamada Libra Association la administrará. La compañía quiere hacer de Libra algo convencional, algo que va contra el espíritu de las criptomonedas, según sostienen los observadores.

Esta isla quiere ser la primera zona del mundo en la que no existe el tiempo

¿No te gustaría que esos largos días de verano duraran para siempre? Una isla en el norte de Noruega está haciendo campaña para lograr precisamente eso.

La cifra del día

Más de 80

Según un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 80 venezolanos han muerto o desaparecido en el mar Caribe “en los últimos dos meses, en tres naufragios reportados por NTN24 y otros medios, y confirmados por las autoridades venezolanas”.

La cita del día

“Hollywood no sabía qué diablos hacer conmigo”.

La entrega de los premios MTV a lo más divertido del cine y la televisión se llevó a cabo durante el fin de semana, pero la transmisión de la ceremonia se hizo recién este lunes en la noche. En ella vimos varios discursos de carácter motivador, como el de Dwayne Johnson, más conocido como “The Rock”. Juan Carlos Arciniegas nos presenta lo más destacado de la velada.

Y para terminar

Michelle Obama lleva al equipo de EE.UU. a la victoria en un juego de quemados

Michelle Obama enfrentó el desafío de “dodgeball” de James Corden, presentador de “The Late Late Show”, y llevó al equipo de EE.UU. a la victoria contra el equipo inglés.