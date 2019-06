Russell Crowe se emborrachó y compró una cabeza de dinosaurio de Leonardo DiCaprio

attends "The Nice Guys" photocall during the 69th annual Cannes Film Festival at the Palais des Festivals on May 15, 2016 in Cannes, France.

(CNN) — Las estrellas de cine ricas gastan su dinero exactamente como pensarías. Russell Crowe, por ejemplo, dejó caer 35.000 dólares en una cabeza de dinosaurio que vio exhibida en la casa de Leonardo DiCaprio.

Así simplemente.

“La compré para mis hijos, y ya sabes, me relajé un poco, hubo un montón de vodka involucrado en la transacción y sucedió en la casa de Leonardo”, dijo Crowe a Howard Stern el miércoles en su programa satelital SiriusXM.

“¿Así que bebías en la casa de Leonardo, estaban teniendo una noche divertida y le dijiste a Leonardo: ‘Caramba, esto es una cabeza de dinosaurio fantástica’?”, le preguntó Stern.

“No, creo que él comenzó la conversación, él dice: ‘Tengo esto, pero hay otra en el mercado que realmente quiero, así que estoy tratando de venderla’ y dije: ‘Bueno, yo lo compraré. Dije: “¿Cuánto quieres por eso?”. Fue muy bueno al respecto y dijo: ‘Solo dame lo que pagué’, y creo que pagó 30, 35 de los grandes por eso”, explicó Crowe.

No recordaba qué tipo de dinosaurio era, pero en 2018 lo vendió a través de Sotheby’s Australia en una subasta diseñada para pagar su divorcio llamada “Russell Crowe: El arte del divorcio”.

El cráneo montado es de un mosasaurio que la casa de subastas describió como “el pariente fósil de la familia de los lagartos monitores, que incluye al dragón de Komodo, el mosasaurio era un reptil marino gigante serpentino que prevaleció durante el Período Cretácico Superior, aproximadamente hace 65 millones de años, los mosasaurios eran cazadores formidables, con una mandíbula de doble bisagra y un cráneo flexible que les permitía comerse toda su presa”.

“Creo que su valor casi se ha duplicado desde que lo vendí”, dijo Crowe a Stern, quien dijo que pensaba que una cabeza de dinosaurio gigante valdría mucho más.

“No era un dinosaurio muy popular”, bromeó Crowe, explicando que realmente estaba pensando en sus hijos, incluso si era criticado por comprar el fósil.

“Parte de la razón para comprarlo es que cuando lo compré alrededor del 2008, 2009, mis hijos, particularmente mi hijo mayor estaban fascinados con los dinosaurios, así que dije: ‘Aquí tienes, aquí hay uno para la sala de juegos'”, recordó Crowe.

El actor estuvo en el programa para promocionar su nueva serie Showtime, “The Loudest Voice in the Room”, en la que interpreta al ex jefe de Fox News, Roger Ailes.

Stern calificó su actuación en el programa de “alucinante”.