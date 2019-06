‘Avengers: Endgame’ vuelve a los cines con nuevas escenas en busca de superar a ‘Avatar’

(CNN) — Marvel Studios le dará a “Avengers: Endgame” el impulso que probablemente necesite para superar a “Avatar” como el campeón mundial de la taquilla de todos los tiempos al reeditar la película con imágenes adicionales.

En una reunión de prensa rumbo al lanzamiento de “Spider-Man: Far From Home”, el jefe de Marvel, Kevin Feige, le dijo a Comicbook.com que la película de tres horas se volvería a estrenar con una escena eliminada, claramente destinada a atraer a más espectadores antes de que termine su recorrido en cines. Hablando con Screenrant, el ejecutivo de Marvel describió las adiciones como “algunas cosas nuevas al final de la película”.

La secuela de “Avengers” ya acumuló 2,743 millones de dólares a nivel mundial hasta el lunes de esta semana, según el sitio web Boxofficemojo.com, pero eso la deja unos 44 millones de dólares detrás de “Avatar”, la cinta épica de ciencia ficción de 2009 del director James Cameron.

Después de un estreno récord, “Avengers” finalmente se está desacelerando, habiendo agregado otros 3,7 millones de dólares en ventas de boletos en Norteamérica para el fin de semana más reciente.

“Endgame” es también la película número 2 de todos los tiempos, no ajustada por la inflación, en términos de ventas de boletos en Estados Unidos, pero no tiene ninguna posibilidad de superar al líder en ese sector, “Star Wars: The Force Awakens”.

No se pudo contactar a un portavoz de Marvel en busca de comentarios.