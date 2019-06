Irán publica las primeras imágenes del dron estadounidense derribado

(CNN) — El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán publicó las primeras imágenes de lo que dice son piezas del avión no tripulado estadounidense derribado en su espacio aéreo.

Esto llega después de que se supo que una operación militar para atacar a Irán por el derribo de un avión no tripulado de EE. UU. iba a comenzar el jueves por la noche cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, lo suspendió, dijo un funcionario estadounidense.

Además, la Administración Federal de Aviación ha prohibido a algunas aerolíneas estadounidenses volar sobre el área y varias otras aerolíneas, como KLM, BA y Qantas, dijeron que evitarían el Estrecho de Ormuz.

Esto es lo que sabemos:

Las fotos

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán publicó las primeras imágenes de lo que dice son piezas del avión no tripulado estadounidense derribado el jueves, informó el viernes el medio de comunicación estatal IRIB.

Las autoridades iraníes dijeron que el avión no tripulado había ingresado en el espacio aéreo del país y fue atacado luego de varias advertencias, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

El diputado de Khatam al-Anbia Base de Defensa Aérea, Qader Rahim-Zadeh, fue citado por Tasnim diciendo:

“El avión estadounidense fue atacado después de varias advertencias como resultado del temperamento agresivo estadounidense y la falta de atención a las leyes internacionales”.

“Debido a la violación reiterada de las leyes internacionales y al cruce de fronteras identificadas, los aviones estadounidenses han recibido varias advertencias y todas esas advertencias y rutas de vuelo están registradas”.

Irán dice que el dron estadounidense recibió una advertencia de 10 minutos antes de ser derribado

El avión estadounidense no tripulado derribado el jueves recibió una advertencia final 10 minutos antes de que fuera derribado, dijo el viernes el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Según la agencia de noticias Tasnim de Irán, el comandante de la Fuerza Aeroespacial del IRGC, Amir Ali Hajizadeh, dijo que la última advertencia se emitió a las 3:55 a.m. hora local del jueves y el avión no tripulado fue derribado a las 4:05 a.m.

Trump sobre la posibilidad de una guerra con Irán: ‘Lo descubrirás’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha descartado un conflicto militar con Irán.

Apenas unas horas antes de que The New York Times informara que Trump había aprobado y posteriormente suspendido los ataques contra Irán, los periodistas le preguntaron si EE.UU. responderían o irían a la guerra. “Lo descubrirás”, respondió el presidente.

Trump y Bolton debaten cómo tratar con Irán

Trump y su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, participan en un debate en curso sobre cómo manejar la situación con Irán, dijo a CNN un alto funcionario de la Casa Blanca.

La respuesta moderada de Trump al incidente del jueves contrasta fuertemente con las duras advertencias de Bolton, quien en el pasado ha pedido pública y repetidamente un cambio de régimen en Teherán.

El funcionario dijo que en el debate sobre Irán entre Trump y Bolton, funcionarios como el secretario de Estado Mike Pompeo, el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Defensa en funciones entrante, Mark Esper, desempeñan el papel de “votaciones decisivas”.