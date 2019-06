¿Por qué los pilotos están viendo ovnis?

Nota del editor: Don Lincoln es un científico principal del Laboratorio Nacional de Aceleradores de Fermi. Es autor de varios libros de ciencia para el público en general, incluido el libro de audio más vendido “La teoría del todo: la búsqueda para explicar toda realidad”. También produce una serie de videos de educación científica. Síguelo en Facebook. Las opiniones expresadas en esta columna son únicamente suyas. Ver más artículos de opinión en CNN.

(CNN) — Durante siglos, las personas han sido testigos de luces inexplicables en el cielo y pensaron que quizás podrían ser fantasmas o ángeles. Sin embargo, fue en el verano de 1947 cuando una explicación diferente se hizo popular. Después de un incidente ampliamente informado sobre el Monte Rainier en el estado de Washington, la gente comenzó a creer que estos objetos voladores no identificados (OVNIs) son en realidad naves extraterrestres que merodean la Tierra.

En los últimos 70 años, se han realizado más de 10.000 informes similares. La mayoría de los informes finalmente fueron desacreditados como globos meteorológicos, el planeta Venus o incluso nubes de formas extrañas. Algunos relatos simplemente surgieron de la imaginación febril de los entusiastas de los ovnis. Pero no todos los informes podrían ser descartados tan fácilmente.

En 2004, los pilotos de aviones de combate de la Armada que operaban desde el portaaviones USS Nimitz informaron haber visto ovnis en la costa de San Diego. Y, más recientemente, otros pilotos militares que vuelan con el USS Theodore Roosevelt en el Atlántico hicieron afirmaciones similares. La noticia de esas cuentas se convirtió en conocimiento público a partir de un artículo en The New York Times y una nueva miniserie en History Channel. Estos informes de medios y entretenimiento señalaron los incidentes a los líderes gubernamentales.

La pregunta que viene a la mente es: “¿Son extraterrestres?”. Lamentablemente para cualquiera que sea fanático del programa de televisión “The X-Files”, simplemente es mucho, mucho más plausible que lo que estos pilotos estaban viendo es algo con una explicación más común, ya sea una falla instrumental o algún otro artefacto inexplicable.

Dado el profesionalismo de los pilotos que informaron los avistamientos, estoy bastante seguro de que sí vieron un ovni. El problema es que muchas personas saltan directamente de “no identificado” en “ovni” a “platillo volador”. Y eso es un salto demasiado grande para ser razonable. Simplemente no hay evidencia creíble de que la Tierra esté siendo visitada por extraterrestres. No hay artefactos, ni fotografías claras, ni alienígenas capturados, ni cuerpos extraños, nada.

Los informes de ovnis son de testigos oculares o fotografías o videos de baja resolución. Pregúntale a un fiscal penal sobre el valor de los informes de testigos oculares: han contribuido a la mayoría de las condenas que luego fueron anuladas por pruebas de ADN. Un testigo ocular puede ser una fuente de información no confiable y, en el caso de algo tan extraordinario como la observación de una nave extraterrestre, la evidencia peatonal simplemente no sirve. Como dijo Carl Sagan a menudo, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.

La realidad es que no identificado significa justamente eso. Los pilotos pudieron haber visto un objeto real que no pudieron explicar, o podrían haber experimentado un artefacto instrumental, que es básicamente una falla en la electrónica. En el incidente de San Diego, hubo informes anteriores de contactos de radar de gran altitud de barcos de superficie. Y justo antes de que se grabara un objeto no identificado en la cámara infrarroja de los aviones de combate, hubo informes de algo dentro o justo debajo del agua. Aunque hubo múltiples observaciones de múltiples fenómenos, lo que falta son múltiples informes del mismo fenómeno. Sería apresurado unir estas observaciones independientes.

Si bien la visita de extraterrestres es poco probable, mientras exista la más mínima posibilidad de que existan objetos aéreos con capacidades más allá de las que puede alcanzar la humanidad, debemos continuar investigando la posibilidad. Después de todo, si estos objetos son reales y en realidad se mueven en la forma en que los pilotos informaron, es algo que cualquier militar querría saber, ya que ser consciente de amenazas creíbles es una de sus principales responsabilidades.

Hubo un tiempo en la historia en que el trabajo para explicar los ovnis no involucraba a extraterrestres. Durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la locura de los platillos voladores, los pilotos aliados informaron sobre los ovnis que llamaron “foo fighters” (o caza de fuego), que se pensaba que posiblemente eran una nueva arma empleada por la Luftwaffe alemana. De la misma manera, estas cuentas modernas deben ser investigadas en caso de que realmente existan y sean de origen terrenal. Sin embargo, me sorprendería mucho si los informes resultaran algo más que ordinarios.

Me ha fascinado la idea de la vida extraterrestre desde que era un niño y creo que es muy probable que exista en todo el universo. El lema del programa de televisión “The X-Files” resuena conmigo. Quiero creer.

Pero voy a necesitar pruebas mucho mejores que las que tenemos hasta ahora. Mientras tanto, vigilemos estos informes. Ya sabes, por si acaso.