Una operación militar contra Irán estaba lista para comenzar el jueves en la noche, y luego Trump la canceló

(CNN) — Una operación militar para atacar a Irán en represalia por el derribo de un avión no tripulado estadounidense iba a comenzar este jueves por la noche, cuando el presidente Donald Trump lo suspendió, dijo a CNN un funcionario estadounidense con conocimiento directo del asunto.



Los objetivos militares de EE. UU. eran un conjunto limitado de radares y baterías de misiles iraníes, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información. No se habían disparado armas estadounidenses cuando se tomó la decisión de cancelar los ataques, que fueron reportados por primera vez por el diario The New York Times.

Garrett Marquis, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, declinó hacer comentarios CNN, diciendo que el consejo no comenta sobre la planificación militar. CNN se ha acercado a la Casa Blanca para hacer comentarios.

Se había programado el ataque justo antes del amanecer del viernes en Irán para minimizar el riesgo para los civiles y el ejército iraní, y los oficiales militares recibieron la noticia poco después de que el plan se pusiera en marcha, al menos temporalmente, informó The New York Times.

Las tensiones entre Washington y Teherán continúan y las respuestas militares o diplomáticas de Estados Unidos tienen el potencial de provocar una mayor escalada por parte de Irán.

El derribo de la aeronave no tripulada estadounidense por parte de Irán dejó al presidente atrapado entre los republicanos que exigían una respuesta y los demócratas del Congreso que advirtieron que Trump — y los funcionarios de línea dura contra Irán dentro de su equipo de seguridad nacional, favorables a la confrontación– podrían perder el control de la situación y llevar a Estados Unidos a la guerra.

Funcionarios militares y diplomáticos esperaban un ataque hasta las 7 pm del jueves, luego de un intenso debate entre los principales funcionarios de seguridad nacional y líderes del Congreso de Trump en la Casa Blanca, informaron a The New York Times múltiples funcionarios de alto rango involucrados o informados sobre las deliberaciones.

Trump inicialmente aprobó ataques contra un puñado de objetivos iraníes, como baterías de radar y misiles, y el diario informa que no estaba claro si Trump simplemente cambió de opinión o si se trató de un cambio de estrategia o un asunto de logística. Tampoco estaba claro si los ataques todavía podrían ocurrir.

El informe provocó una reacción rápida de los rivales demócratas de Trump.

Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, tuiteó que “no hay justificación” para aumentar las tensiones con Irán.

“Donald Trump prometió traer nuestras tropas a casa. En cambio, se retiró de un acuerdo que estaba funcionando e instigó otro conflicto innecesario”, escribió. “No hay justificación para escalar aún más esta crisis, tenemos que dar un paso atrás desde el borde de la guerra”.

Los funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono declinaron hacer comentarios al diario, pero ningún funcionario del gobierno solicitó que se detuviera el artículo. CNN se ha acercado a la Casa Blanca en busca de comentarios.

Los ataques habrían sido la tercera acción militar de Trump contra objetivos en Medio Oriente, según el diario. Trump ha ordenado ataques contra objetivos en Siria en dos ocasiones.

Más temprano el jueves, antes del informe del diario, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que Trump y el asesor de seguridad nacional John Bolton estaban en un debate en curso sobre cómo manejar a Irán.

El teniente general Mark Hertling, un analista militar de CNN, dijo en “CNN Tonight” que el desacuerdo sobre si lanzar o no un ataque no es algo inusual en la Casa Blanca.

“Eso es algo que ocurre en cualquier nivel de decisión estratégica”, dijo Hertling, “cuando estás mitigando el riesgo o intentando comprender cuál podría ser el riesgo con base en los procesos de juego de guerra y determinar cuáles son tus objetivos”.

Joshua Berlinger, Mohammed Tawfeeq, Barbara Starr, Shirzad Bozorgmehr, Frederik Pleitgen, Joe Sutton y Dave Alsup contribuyeron con este informe