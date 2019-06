El Hard Rock Hotel en República Dominicana eliminará los dispensadores de licor de los minibares después de la muerte de turistas

(CNN) — El Hard Rock Hotel and Casino retirará los dispensadores de licor de los minibares de las habitaciones de huéspedes en su centro vacacional en Punta Cana, República Dominicana, dijo a CNN el gerente general del hotel.

Hard Rock Hotel and Casino decidió la semana pasada retirar los dispensadores de licor y espera “brindar más tranquilidad a los huéspedes”, dijo la gerente general Erica López. La decisión de retirar los dispensadores se tomó de manera independiente y no como resultado de las dos muertes ocurridas en el Hard Rock Hotel and Casino de Punta Cana, agregó López.

La decisión sigue a una serie de muertes de turistas estadounidenses en la República Dominicana, algunas de las cuales pueden haber involucrado licor.

Al menos nueve ciudadanos estadounidenses han muerto durante o después de su estadía en los centros turísticos de República Dominicana durante el año pasado, según la información del Departamento de Estado, los familiares y los centros turísticos involucrados.

Pero los funcionarios en República Dominicana y Estados Unidos no han dicho que las muertes estén relacionadas. Un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. dijo el viernes que no ha habido un aumento inusual en las muertes reportadas en la República Dominicana, y el Departamento de Estado no ha emitido una advertencia de viaje al país en específico por estas muertes.

El principal funcionario de turismo de República Dominicana también minimizó lo que él llamó informes “exagerados” sobre las muertes.

“No es cierto que haya una avalancha de turistas estadounidenses que mueren en nuestro país, y no es cierto que tengamos muertes misteriosas”, dijo a la prensa el ministro de Turismo, Francisco Javier García.

Dos muertes en el Hard Rock Hotel

Dos de las muertes ocurrieron en el Hard Rock Hotel and Casino en Punta Cana.

David Harrison, de 45 años, de Brandywine, Maryland, murió en el hotel en julio de 2018, según su viuda, Dawn McCoy. Estaban celebrando su aniversario, y ella contó que su esposo regresó de una excursión de buceo un día antes y que le dijo que no se sentía bien.

Temprano a la mañana siguiente, contó ella, él estaba sudando y no podía levantarse. Luego falleció. Las autoridades locales identificaron la causa de la muerte como un ataque al corazón y un edema pulmonar.

Robert Wallace, un residente de Turlock, California, de 67 años, murió luego de enfermarse en el hotel el 12 de abril, dijeron sus familiares a KTXL, afiliada de CNN. Tommy Tickenhoff, su yerno, le dijo a la estación que Wallace se enfermó después de beber un whisky de un minibar.

Otras tres muertes de turistas ocurrieron en el resort Grand Bahía Príncipe en La Romana. Muestras tomadas de al menos un minibar en ese lugar están siendo revisadas por el FBI como parte de la colaboración de la agencia con las autoridades de República Dominicana, dijo la semana pasada el portavoz del Ministerio de Salud, Carlos Suero.

Suero agregó que las autoridades dominicanas recogen una extensa colección de muestras cuando alguien muere en una habitación de hotel. Los minibares se prueban para detectar bacterias y el agua de las duchas y los lavamanos se examinan, dijo.

El FBI está ayudando con las pruebas de toxicología de tres de los nueve estadounidenses que murieron en la República Dominicana el año pasado, dijo.

El año pasado, el turismo representó más del 17% de la economía del país, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Y alrededor de 6,5 millones de turistas visitaron República Dominicana el año pasado, más que cualquier otra nación del Caribe, según la Organización de Turismo del Caribe. De esos turistas, 2,2 millones son de Estados Unidos, más que de cualquier otro país en la región.