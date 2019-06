Asesinato de una madre frente a su hijo causa indignación en Colombia: lo que sabemos de la muerte de María del Pilar Hurtado

Si María del Pilar Hurtado no fuese una líder social (como algunos dicen) ¿ya es normal su muerte? así tirada en una calle y un niño que grita de desconsuelo y una comunidad paralizada. Es que leo los argumentos de la gente sin alma y no me cabe en el corazón tanta indolencia.

— Adriana Lucía (@AdrianaLucia) June 22, 2019