Entrevista a Timochenko: el líder de la FARC pide perdón y habla de la muerte de exguerrilleros

(CNN Español) — El exlíder de la guerrilla colombiana FARC, Rodrigo Londoño, conocido antes por su alias Timochenko, es la figura visible del ex grupo insurgente en una coyuntura de crisis: el acuerdo histórico entre la guerrilla y el Gobierno alcanzado en 2016 ha encontrado varios desafíos en la etapa de reintegración de los excombatientes, la creciente producción de drogas ilícitas, el subdesarrollo rural y la reparación a las víctimas. Pero el desafío más grande es el enfoque de la verdad, la justicia y la reconciliación.

Timochenko conversó con CNN en Español sobre esta crisis del acuerdo de paz y el futuro del posconflicto en Colombia.

La muerte de exguerrilleros

En Colombia han sido asesinados por lo menos 130 excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FARC desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó de manera definitiva el acuerdo de paz entre el Gobierno y ese grupo armado

Londoño convocó hace unos días una reunión de carácter “urgente” de la dirección del partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) con integrantes y miembros del consejo político nacional para analizar el tema de seguridad de su militancia luego de los recientes reportes de asesinatos a excombatientes “comprometidos con la paz”.

La conclusión: el partido FARC dice que “el asesinato” de más 130 exguerrilleros es “una clara violación” de acuerdo de paz, pide ayuda internacional para para participar con garantías en próximas elecciones locales y regionales.

“Esos cuerpos inermes de combatientes que creyeron en esto, que vinieron convencidos que lo que estábamos haciendo es acertado y los han asesinado uno lo queda muy difícil encontrar una explicación”, dijo Londoño en entrevista con Fernando Ramos, corresponsal de CNN en Español.

¿Quiénes están detrás de esto quienes están matando a quienes dejaron las armas y apostaron por la legalidad?

“Eso es lo que le estamos planteando al Gobierno: la necesidad de legalizar el país. El Gobierno tiene los instrumentos y las herramientas para esclarecer esos crímenes. Tiene los elementos necesario para que eso lo podamos prevenir”.

A los miembros del partido FARC les parece que no ha habido voluntad política para esclarecer esos crímenes, dice Londoño.

El Gobierno dice que miles de desmovilizados han abandonado las zonas de reincorporación y transición a la vida civil y han vuelto a empuñar las armas. Y que otros están dedicados al tráfico de drogas.

El caso Santrich

El líder del partido FARC Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, se posesionó como congresista tras ser liberado de prisión. La Corte Suprema de Justicia de Colombia había ordenado su libertad “Santrich”, basado en el hecho de que el Consejo de Estado ratificó su investidura como congresista.

“Santrich” es investigado por narcotráfico, pero la Corte dijo que “Santrich” tiene aforo constitucional y es esa corporación la que debe procesarlo por las acusaciones.

“Nosotros siempre hemos dicho que en el caso de ‘Santrich’ se trató de un entrampamiento, de aprovechar X circunstancias para crear una matriz de limpiar el camino para extraditarnos a todos”, dijo Londoño.

“Yo sé que tienen en la mira la extradición y la muerte de cada uno de nosotros”, dijo.

Timochenko explica que el acuerdo de La Habana tiene los instrumentos para resolver este tipo de situaciones “a pesar de las sanciones”.

La entrada a la arena política del exguerrillero “Jesús Santrich” ha marcado el inicio del nuevo curso político en Colombia. Para el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, la presencia en la Cámara del exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no debería ocurrir si se atiende a lo firmado en el acuerdo de paz.

“Nosotros siempre estuvimos en desacuerdo en que personas responsables de delitos atroces pudieran ser elegidos”, dijo Uribe en entrevista con Fernando del Rincón en “Conclusiones” la semana pasada.

“Los responsables de delitos atroces, en este caso, no han ido ni irán un solo día a la cárcel, y esa impunidad total es generadora de nuevas violencias”, añadió.

Uribe, quien fue presidente de Colombia de 2002 a 2010, dijo en la entrevista que en el caso de ‘Santrich’, “hay delitos nuevos, un delito de narcotráfico después de esa firma del acuerdo del primero de diciembre de 2016, entonces debería estar extraditado, debería estar en la cárcel, no debería estar en el Congreso. Eso es algo muy grave para Colombia”.

El presidente Iván Duque califica de ofensa a los colombianos el que ‘Santrich’ haya asumido su curul de congresista cuando enfrenta un pedido de extradición de Estados Unidos, donde está acusado de conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína al país, por un valor cercano a los 15 millones de dólares, según la Fiscalía colombiana.

Timochenko pide perdón

Recientemente “Santrich” pidió perdón a las víctimas por una frase que dijo durante la negociación de los acuerdos en 2012 cuando le preguntaron si iba a contar la verdad a las víctimas (“Quizá, quizá, quizá”, respondió en tono sarcástico). Ahora dijo pedir “mil veces perdón”.

“Yo nunca me atreví a hacerlo por él”, dijo Londoño. “Estoy seguro que no lo hizo de mala fe le creo lo que él ha dicho y creo que le han creído, y eso es muy importante. Espero que a todos los que hayamos afectado en medio de la confrontación sin ser ese el objetivo les pido que algún día me puedan perdonar”.

¿Hay una división dentro de la FARC?

La vuelta a la clandestinidad de varios exjefes del ahora movimiento político han puesto en jaque todo lo acordado. Exguerrilleros de alto perfil como alias ‘Iván Márquez’, ‘Romaña’ y ‘El Paisa’ no se han presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz, como se acordó. ‘Iván Márquez’, incluso, perdió su curul de congresista y afirmó recientemente en su cuenta en Twitter que “había sido un error entregar las armas”.

“Eso es igual que cuando hablamos de los compañeros y compañeras eliminados: siento mucho dolor”, dijo Londoño.

“Mucho dolor porque son compañeros de lucha, con los que construimos este pueblo. ‘Iván Márquez’ fue el que lideró con solvencia las negociaciones en La Habana. Y que hayan tomado el camino que tomaron a mí me duele, y sin darnos una explicación”.

“Ellos tienen sus temores y tomaron por ese camino. Lo único que yo digo es que el partido no tiene nada qué ver absolutamente con eso”.

Numerosos ciudadanos que dicen discrepar de la JEP están recogiendo firmas para desmontar el mecanismo judicial que contempla penas alternativas a la prisión para los delitos cometidos por las FARC en el conflicto armado de mas de 50 años.

¿Quiere una reunión con Duque?

El gobierno del presidente Duque dice estar comprometido con el cumplimiento de la palabra empeñada, pero advierte que no hay recursos económicos suficientes y que son necesarias modificaciones urgentes como el procesamiento de delitos como el reclutamiento y la violación de niños en la justicia ordinaria. Lo mismo con los crímenes de guerra y de lesa humanidad y el narcotráfico.

Las FARC, por su parte, sostienen que no se le puede cambiar ni una coma al acuerdo y exigen mas garantías de seguridad para los excombatientes y sus familiares. Denuncian falta de compromiso del congreso y del Ejecutivo para sacar adelante el fin del conflicto armado y pasar la página oscura de la violencia en Colombia.

El presidente Iván Duque está a punto de cumplir un año en el Gobierno. Timochenko solo se ha reunido una vez con él. ¿Qué le diría el líder de la FARC?

“El presidente esta desinformado y no tiene ide qué fue lo que firmamos en La Habana”, dijo.

“Él tiene las mismas matrices de opinión que han generado quienes desde el principio se opusieron al acuerdo, tergiversando con medias verdades”, señaló.

Queremos mostrar la versión nuestra, explicarle con el acuerdo en la mano”, dijo.

¿Si no es posible la reunión con el presidente Duque seria factible pensar esa reunión con el senador Uribe?

“Ese sí es un tema que no quisiera hablar”, dijo, entre risas. “Estoy cansado de tenderle la mano al presidente Uribe”.

Uribe cuestiona los acuerdos y pide replantearlos porque consideran que actualmente se traducen en impunidad para los responsables de delitos de guerra y crímenes atroces.

Con información de Fernando Ramos