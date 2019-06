5 cosas que debes saber este 25 de junio: crisis EE.UU.-Irán, República Dominicana, niños en la frontera, vaporizadores y la Copa América

Adolescente argentina está en coma tras pasar sus vacaciones en República Dominicana. Dos investigadoras fueron a un centro de detención de niños en la frontera y dijeron: “lo que vimos fue horrible”. Este martes se cumplen 10 años de la muerte de Michael Jackson. Esto es lo que debes saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Crisis EE.UU.-Irán

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán están en su nivel más alto en años después de que Teherán derribara un avión no tripulado estadounidense, el jueves pasado. Pero las raíces de la más reciente crisis entre Irán y EE.UU. se remontan a 2018, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró del acuerdo nuclear iraní, uno de los logros emblemáticos de su predecesor, Barack Obama, y reimpuso duras sanciones al país. Y así ha respondido Irán.

2. República Dominicana

Una adolescente de 15 años originaria de Argentina, de vacaciones en República Dominicana, se encuentra en coma en un hospital de ese país. Candela Saccone viajó junto con su familia el 12 de junio y tenían un vuelo de regreso para el día 19. Sin embargo, nunca abordaron el avión. La mañana del 19 la adolescente presentó mareos, deshidratación y vómito, por lo que tuvieron que llevarla a un médico y su estado se deterioró. La menor fue diagnosticada con una cetoacidosis diabética. La familia dijo que la joven nunca había sido diagnosticada con diabetes y no hay antecedentes de esta enfermedad en su familia. Un médico del Hospital General de la Plaza de la Salud en Santo Domingo descartó que el cuadro de la adolescente se deba a algo que ella haya ingerido o contraído en el hotel donde se hospedó.

3. Niños en la frontera

Clara Long es investigadora principal del programa de EE.UU. en la organización defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch, y Nicole Austin-Hillery es directora ejecutiva del programa de Estados Unidos. Las dos visitaron la semana pasada un centro de detención de niños en Clint, Texas, como parte de un equipo de abogados y médicos que monitorean las condiciones en esos lugares, y escribieron una columna de opinión para CNN en la que dijeron que la situación que encontraron “es inaceptable. La Patrulla Fronteriza de EE.UU. retiene a muchos niños, incluidos algunos que son demasiado pequeños para cuidarse a sí mismos, en instalaciones similares a la cárcel durante semanas sin contacto con familiares, acceso regular a duchas, ropa limpia, cepillos de dientes o cama adecuada. Muchos están enfermos”. Desde que las investigadoras de HRW visitaron la estación de Clint, la Patrulla Fronteriza ha transferido 249 de los niños al Departamento de Salud y Servicios Sociales.

4. Vaporizadores y adolescentes

Una operación encubierta en California encontró que la mitad de las tiendas de tabaco y vaporizadores no comprobaron las identificaciones de los adolescentes que compraban cigarrillos electrónicos y otros productos de nicotina, a pesar de que la ley estatal aumentó la edad legal para comprar productos de tabaco a los 21 años.

5. Copa América: cuartos de final

Terminada la fase de grupos, quedaron definidos los duelos de cuartos de final en la Copa América Brasil 2019. Los choques serán Brasil-Paraguay, Colombia-Chile, Argentina-Venezuela y Uruguay-Perú. Brasil, el anfitrión, sigue siendo favorito. Uruguay avanzó tras superar a un duro rival, Chile, en el último partido. Colombia, que hizo una primera fase perfecta, busca revalidar su buen momento. Argentina quiere demostrar que no hay crisis pero al frente tendrá una selección venezolana en su mejor forma. Paraguay tiene que despejar las dudas. Y Perú se quiere sacudir la humillante goleada que sufrió ante Brasil. Ecuador, Bolivia, Qatar y Japón se despidieron del torneo.

A la hora del Café

McDonald’s comenzó a usar carne fresca: esto pasó con las ventas

McDonald’s hizo el cambio para apelar al creciente interés de los consumidores en la transparencia de los ingredientes.

Curiosity detecta los niveles más altos de metano en Marte

El espectrómetro láser sintonizable del astromóvil, conocido como Análisis de Muestras en Marte (SAM, por sus siglas en inglés), detectó la mayor cantidad de gas metano que se haya medido durante su misión.

¿Ayuda el café a bajar de peso?

El café estimula a las células pardas que desprenden calor al quemar azúcar y grasa, muchas veces como respuesta al frío y con ese estímulo, el organismo pierde grasa.

El Museo de la Marihuana llega a Hollywood

Un museo dedicado a la historia de la marihuana abrirá sus puertas en Hollywood, según Weedmaps, la compañía detrás de la iniciativa. La empresa dijo que el objetivo del museo es eliminar el estigma sobre el uso de la marihuana.

París planea tener taxis voladores a tiempo para los Juegos Olímpicos de 2024

El fabricante de aeronaves Airbus está trabajando con el operador de transporte francés RATP Group para explorar la viabilidad de que los “vehículos de despegue y aterrizaje vertical (VTOL)” operen en la capital francesa. La esperanza es que esos taxis aéreos sean una realidad para los Juegos Olímpicos de 2024.

Janet Jackson dice que el legado de Michael vivirá

A Janet Jackson no le preocupa el legado de su hermano Michael, quien murió hace 10 años. “Continuará. Me encanta cuando veo que los niños lo emulan, cuando los adultos aún escuchan su música“, dijo la galardonada artista al dominical británico The Sunday Times.

La cifra del día

US$ 4.500 millones

La Casa Blanca le está pidiendo al Congreso 4.500 millones de dólares en fondos de emergencia, porque enfrenta una afluencia de migrantes en la frontera sur.

La cita del día

“Estás asustando a los niños”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este lunes que le dijo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono, la semana pasada, que las redadas de deportación que se programaron para el domingo “estaban asustando a los niños”.

Y para terminar…

Dos hermanos causan revuelo en Times Square

Mira a The Flying Wallendas ser las primeras personas en atravesar Times Square en Nueva York sobre una cuerda floja, a 25 pisos de altura sobre las calles de la ciudad.