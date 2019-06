Gobierno de Estados Unidos anuncia ofensiva en todo el país contra las llamadas robotizadas

Washington (CNN Business) — El Gobierno de EE.UU. anunció el martes una ofensiva en todo el país contra las llamadas robotizadas ilegales (conocidas como robocalls, en inglés), dirigida a compañías y personas que colectivamente han realizado más de 1.000 millones de llamadas no deseadas para esquemas financieros y otros servicios, según la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

La ofensiva involucra casi 100 casos, cinco de los cuales son acciones penales. abordados traídos por la FTC, el Departamento de Justicia, 15 estados y una serie de autoridades locales.

Esto marca el último esfuerzo realizado por los reguladores para luchar contra la marea de llamadas no deseadas e ilegales de televendedores y estafadores.

Algunos de los objetivos de la acción fueron una fuente importante de las llamadas robotizadas. Derek Jason Bartoli, un hombre de Florida que supuestamente desarrolló, vendió y usó una forma de software que permite que millones de llamadas se realicen en rápida sucesión, fue responsable de 57 millones de llamadas a números de teléfono de EE.UU. durante seis meses en 2017, según una denuncia federal.

MIRA: Las llamadas robotizadas son una epidemia y no hay una solución cercana

“Al acabar con los negocios de personas como Derek Bartoli, podemos privar a los ‘robocallers’ de las herramientas importantes de su comercio”, dijo Andrew Smith, director de la oficina de protección al consumidor de la FTC, en una conferencia de prensa el martes.

La acción conjunta incluye los estados de Alabama, Arizona, Colorado, Florida, Illinois, Indiana, Michigan, Missouri, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oregon, Pensilvania, Texas y Virginia.

Se produce cuando los legisladores de ambas cámaras del Congreso están preparando una legislación que ampliaría el poder del gobierno para limitar las llamadas ilegales. El martes, se espera que una subcomisión de la Cámara de Representantes considere la ley de detención de llamadas robotizadas maliciosas. El proyecto de ley ordena a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) que amplíe sus reglas dejando en claro que las llamadas automáticas solo se pueden hacer a los consumidores con su consentimiento.

LEE: La Oficina de Protección del Consumidor propone nuevas reglas que limitan las llamadas para cobro de deudas, pero permiten correos electrónicos y mensajes de texto

En el Senado, la Ley TRACED expandiría el poder de la FCC para castigar las llamadas robotizadas ilegales al aumentar las multas máximas que la agencia puede imponer por cada llamada y extender el estatuto de limitaciones a tres años, en comparación con uno.

Las llamadas automáticas se han convertido en una de las principales preocupaciones de los legisladores, ya que los estadounidenses han sido sometidos cada vez más a interrupciones no deseadas de teléfonos celulares y, en el peor de los casos, a fraude. La industria de las telecomunicaciones recibió recientemente la autorización de la FCC para comenzar a bloquear llamadas automáticas de forma predeterminada, utilizando una tecnología que puede eliminar llamadas no deseadas como los filtros de spam envían correos electrónicos no deseados a una carpeta separada.

LEE: ¿Qué puedes hacer ahora para detener las llamadas no deseadas?

Smith dijo que, a raíz del flujo de llamadas automáticas, debe incluir una combinación de nuevas tecnologías, intervención gubernamental y comportamiento propio de los consumidores: suspender las llamadas robotizadas, activar el bloqueo de llamadas a través de proveedores de servicios inalámbricos e informar llamadas telefónicas automáticas a la FTC.

“Usamos esas denuncias para impulsar nuestras acciones de aplicación de la ley”, dijo Smith.